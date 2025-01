Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

RosenbergSC wächst und gewinnt Kai Gregor Klinger als Managing Partner

Monheim (ots)

Rosenberg Strategic Communications, eine der führenden Kommunikationsberatungen mit Schwerpunkt auf Transformation und Sondersituationen, wächst weiter und hat Dr. Kai Gregor Klinger als Managing Partner gewonnen. Klinger war zuletzt Chief Capital Markets Officer bei einem börsennotierten Asset Manager. Mit dieser Personalie baut RosenbergSC seine Expertise in der strategischen Kapitalmarktkommunikation deutlich aus.

Kai Gregor Klinger hatte Führungspositionen vor allem in der Finanz- und Gesundheitsindustrie. Er bringt Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Kapitalmärkte, Transaktionen, Unternehmensfinanzierung und Turnaround mit. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer wird er Unternehmen und Führungskräfte bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Kommunikationslösungen begleiten.

"Das unternehmerische Umfeld ist so komplex wie lange nicht mehr und erfordert von Entscheidern klare, stringente Botschaften und plausible strategische Antworten auf wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernde Situationen", sagt Klinger. "Es gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um in einem so dynamischen Umfeld tätig zu sein."

RosenbergSC zählt Unternehmen aus Europa und den USA zu seinen Kunden, darunter Konzerne und Mittelständler aus den Branchen Pharma, Technologie, Immobilien oder Autozulieferer. Neben der Beratung in Sondersituationen, dazu gehören M&A, IPOs, Restrukturierungen oder der Umgang mit aktivistischen Investoren, hat sich die Krisenprävention zu einem genauso wichtigen Geschäftsfeld entwickelt.

Gründungspartner Dirk Schmitt: "Ich freue mich sehr, dass wir Kai Gregor Klinger für uns gewonnen haben. Wir sehen eine weiter steigende Nachfrage im Markt, insbesondere nach Beratung auf C-Level. In Zeiten vielfältiger Verwerfungen ist der Schutz von Integrität, Reputation und Glaubwürdigkeit von entscheidender Bedeutung."