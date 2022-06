ProductLife Group

DIE AKQUISITION VON PHARMA IT WIRD PLG IN DIE LAGE VERSETZEN, SEIN STANDBEIN IN NORDEUROPA ZU STÄRKEN UND NEUE DIENSTLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DIGITALISIERUNG DER LEBENSWISSENSCHAFTEN ANZUBIETEN

Paris (ots/PRNewswire)

Nach der kürzlichen Übernahme von Quoretex im Mai 2022 erweitert die ProductLife Group (PLG), ein weltweit führender Anbieter von regulatorischen und Compliance-Dienstleistungen für die Life-Science-Branche, ihr Dienstleistungsangebot durch die Übernahme von Pharma IT.

Die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für die Pharma-, Medtech- und Biotech-Industrie, hat vor kurzem Pharma IT übernommen, ein Life-Sciences-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

Pharma IT wurde 2016 gegründet und ist ein führender Anbieter von Technologie- und Compliance-Lösungen für die Life Sciences-Branche. Das Unternehmen besteht aus 140 qualifizierten Beratern und ist auf die Bereiche Qualität und Compliance, Managementberatung, Arzneimittelentwicklung und Informationstechnologie spezialisiert. Durch die Aufnahme von Pharma IT wird das bestehende Angebot von PLG im Bereich Qualitätsmanagement und Compliance durch die Expertise im Bereich der Implementierung von IT-Systemen, Validierung und Compliance verstärkt.

Dank seiner einzigartigen Fähigkeit, sowohl etablierten als auch aufstrebenden Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie neue innovative Cloud-Ressourcen zu bieten, ist Pharma IT in den letzten 4 Jahren durchschnittlich um mehr als 45 % pro Jahr gewachsen und hat sich auf dem nordischen Markt für Biowissenschaften weiter etabliert.

Nach dieser Übernahme wird PLG mehr als 800 Mitarbeiter in 40 verschiedenen Ländern beschäftigen. Diese neue Allianz ebnet den Weg für eine weitere Beschleunigung der Wachstumsambitionen der beiden Unternehmen, da die Kunden von einem tieferen Pool an Beratungsexpertise und einer größeren Reichweite profitieren können, während Pharma IT seine Lösungen international ausweiten kann.

„Pharma IT ist ein anerkannter Dienstleister mit einem ausgezeichneten Ruf im Bereich der Pharmatechnologie", erklärt Xavier Duburcq, CEO von PLG. „Wir sind begeistert, ein Unternehmen mit einem erfahrenen Management und synergetischen Dienstleistungen in der stark regulierten Branche, die wir bedienen, an Bord zu haben."

Jakob Juul Rasmussen, Geschäftsführer und Mitbegründer von Pharma IT, sagte: „Es war für mich offensichtlich, dass beide Unternehmen den Fokus auf Qualität sowie das starke Engagement für unsere Mitarbeiter und Kunden teilen. Dieses gemeinsame Engagement für die Bereitstellung seriöser Lösungen mit außergewöhnlichen Ergebnissen wird nicht nur unsere Partnerschaft begünstigen, sondern auch unsere Kunden mit bemerkenswerter regulatorischer und technologischer Expertise versorgen."

„Es ist ein großer Tag für PLG. Die Fachkompetenz von Pharma IT wird es uns ermöglichen, das Geschäft in den nordischen Ländern, insbesondere im Medicon Valley, weiter voranzutreiben und unsere Dienstleistungen im Bereich Qualitätsmanagement und Compliance weltweit auszubauen. Sie ermöglicht es Ihrem Unternehmen auch, den Weg der Pharma 4.0 und der digitalen Transformation, den wir in letzter Zeit eingeschlagen haben, weiter zu gehen", fügte Xavier hinzu.

„Unsere Mission ist es, unseren Kunden unübertroffenes technisches Fachwissen in Kombination mit qualitativ hochwertigem Service zu bieten, und wir wissen, dass wir das bei PLG gefunden haben. Teil eines größeren Unternehmens mit einem ausgezeichneten Ruf und einer bedeutenden globalen Präsenz zu werden, ist ein aufregender Schritt für Pharma IT. Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel", schließt Søren Winkel, Partner und Mitbegründer von Pharma IT.

Informationen zur ProductLife Group

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem sie Dienstleistungen im Bereich Regulierung und Compliance für die sichere und wirksame Verwendung medizinischer Lösungen anbietet. PLG unterstützt seine Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und verbindet dabei lokales Fachwissen mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern. Es bietet Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement und Compliance, Vigilanz und medizinische Informationen, sowohl für etablierte Produkte als auch für innovative Therapeutika und Diagnostika.

Mit dem Ziel, den Wert für Menschen und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/

Informationen zu Pharma IT

Pharma IT ist ein One-Stop-Beratungsunternehmen, das ausschließlich Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech- und Medizinproduktindustrie anbietet. Unsere Berater bieten fachkundige, maßgeschneiderte Unterstützung in allen Schlüsselbereichen dieser Branchen, einschließlich Management- und Unternehmensberatung, IT-Beratung und Cloud-Lösungen, Automatisierung und Analytik, Arzneimittelentwicklung, Beratung zu Medizinprodukten, Produktion sowie Beratung zu Qualität, Compliance und Sicherheit. Wir sind stolz auf unser Fachwissen, unseren hochgradig agilen Ansatz und unsere Kundenorientierung. Dies hat Pharma IT zu einem zuverlässigen Partner für fast 100 Unternehmen in den nordischen Ländern gemacht.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://pharmait.dk