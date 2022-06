Mission Bio

Mission Bio ernennt Josep Carreras Leukämie-Forschungsinstitut zum ersten Exzellenzzentrum für die Tapestri-Plattform in Europa

Das Tapestri Center of Excellence-Programm wird weltweit ausgeweitet, um Tapestris Einzelzell-Multiomik-Fähigkeiten in ganz Europa anzubieten

Mission Bio, Inc., der Pionier im Bereich der Einzelzell-DNA- und Multi-omics-Analyse mit hohem Durchsatz, gab heute ein neues Kompetenzzentrum bekannt, das am Josep Carreras Leukaemia Research Institute angesiedelt ist und von Manel Esteller, MD, PhD, geleitet wird. Als zweites Einzelzell-Tapestri-Exzellenzzentrum von Mission Bio und erstes in Europa wird das Josep-Carreras-Institut akademische und industrielle Best Practices bei der Verwendung von Einzelzell-DNA und Multi-omics-Sequenzierung in der hämatologischen Malignitätsforschung sowie ein neues Programm für Brustkrebs informieren.

Als führendes Leukämie-Forschungszentrum in Europa setzt sich das Josep Carreras Institute seit langem für die Einzelzellanalyse ein und hat im Jahr 2021 eine spezielle Abteilung eingerichtet. Die heutige Partnerschaft wird die Anwendung der Einzelzell-DNA-Sequenzierung am Josep Carreras Institute zur Untersuchung des Krankheitsverlaufs, der Therapieresistenz und der messbaren Resterkrankung (MRD) sowohl bei Blutkrebs als auch bei seinem neuen Brustkrebs-Forschungsprogramm fördern.

Das Josep Carreras Institute ist das erste europäische Forschungszentrum, das sich auf Leukämie und andere Blutkrebsarten spezialisiert hat. Der Forschungsschwerpunkt der Einrichtung liegt auf der Identifizierung neuer therapeutischer Ziele und der Entwicklung präziserer und weniger aggressiver Behandlungen durch das Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Leukämie und anderen Blutkrebsarten. Esteller, Direktor des Josep-Carreras-Instituts, ist Autor von mehr als 600 Originalveröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review. Er ist außerdem der Chefredakteur von Epigenetik und Mitglied des Redaktionsausschusses von Genomforschung. Letztes Jahr war er Mitverfasser eines Artikels in der Zeitschrift Experimental Hematology über die Vorteile der Einzelzellanalytik zur Charakterisierung der Heterogenität und klonalen Entwicklung von Blutzell-Subpopulationen bei myeloischen und lymphoiden Krebsarten, was die Diagnose, Risikostratifizierung und gezielte Therapievorgaben für Patienten verbessern kann.

„Die Einzelzell-DNA- und Multi-omics-Analyse wird es uns ermöglichen, unsere Forschungskapazitäten und die Kapazitäten in ganz Europa zu erweitern, um genauer zu untersuchen, wie hämatologische Malignome fortschreiten und Therapien widerstehen. Dies wird für die Entdeckung neuer Biomarker und Therapeutika entscheidend sein", so Esteller. „Die Partnerschaft mit Mission Bio wird den Prozess der Aufdeckung genetischer Mechanismen durch die Anwendung der neuartigen Tapestri-Workflows und -Panels in unseren 25 Leukämieprogrammen und unserer wachsenden Brustkrebsforschung erheblich beschleunigen."

Das Josep Carreras Leukaemia Research Institute ist das zweite Tapestri Center of Excellence von Mission Bio, nachdem im März eine Vereinbarung mit dem Labor von Jorge Reis-Filho, MD, PhD am Memorial Sloan Kettering Cancer Center getroffen wurde. Das Team von Dr. Reis-Filho arbeitet eng mit den Forschungs- und Entwicklungsteams von Mission Bio zusammen, um die Heterogenität von Tumoren und die klonale Architektur bei soliden Krebserkrankungen zu beobachten.

Über seine Exzellenzzentren arbeitet Mission Bio mit führenden Wissenschaftlern aus den Bereichen hämatologische Malignität und solide Tumore zusammen, um die Funktionalität von Tapestri zur Erforschung der Heterogenität verschiedener Tumortypen weiter auszubauen und zu verfeinern. Tapestri ist das einzige kommerzielle Produkt, das durch seine einzigartige zweistufige Tröpfchenmikrofluidik-Technologie in der Lage ist, gleichzeitig DNA und andere Analyten wie Zelloberflächenproteine auf Einzelzellebene zu analysieren. Jüngste hochkarätige Forschungsarbeiten zu Brustkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Darmkrebs und Melanomen haben gezeigt, wie wichtig es ist, Krebs in einer höheren Auflösung zu verstehen. Tapestri kann zur Untersuchung von klonalem Mosaizismus und neoplastischem Übergang, klonaler Evolution und metastatischer Ausbreitung eingesetzt werden, da es SNVs und CNVs auf Einzelzellebene in skalierbarer Weise gemeinsam detektieren kann. Als Werkzeug zum Verständnis der Krankheitsresistenz können die Nutzer seltene auftauchende Klone mit zuverlässigen und empfindlichen Heterozygotieverlustmessungen frühzeitig erkennen und so verstehen, wie Treibermutationen im Laufe der Zeit erworben werden, die eine Tumorentweichung und Metastasierung ermöglichen können. Und die Multi-Zell-Analyse gewinnt in der Präzisions-Krebsmedizin zunehmend an Bedeutung, indem sie die klonale Struktur von Tumoren klärt, um die Entwicklung von Kombinationstherapien und personalisierten Behandlungen zu unterstützen.

„Wir freuen uns, dass wir unser Centers of Excellence-Programm dank der Führungsrolle von Dr. Esteller am Josep Carreras Institute auf Europa ausweiten können", sagte Yan Zhang, PhD, CEO von Mission Bio. „Die Partnerschaft stärkt die Position von Mission Bio als führendes Unternehmen im Bereich der Einzelzellsequenzierung bei hämatologischen Malignomen und versetzt uns und das Josep Carreras Institute in die Lage, neue biologische Erkenntnisse bei der Erstellung von Profilen solider Tumore zu gewinnen

Mission Bio und das Josep Carreras Leukaemia Research Institute veranstalten am Donnerstag, den 16. Juni um 14:00 Uhr MESZ ein Webinar, bei dem Esteller einen Vortrag mit dem Titel „Single-Cell Genomics and Proteomics in Myelodysplastic Syndrome" halten wird Registrieren Sie sich für das Webinar hier.

Weitere Informationen über Mission Bio und die Tapestri-Plattform finden Sie unter missionbio. com.

Über Mission Bio

Mission Bio ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das die Entdeckung und Heilung einer Vielzahl von Krankheiten beschleunigt, indem es Forschern die Instrumente an die Hand gibt, die sie benötigen, um unsere Resistenz und Reaktion auf neue Therapien besser zu messen und vorherzusagen. Der Multi-omics-Ansatz von Mission Bio verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung neuer Therapeutika, einschließlich innovativer Zell- und Gentherapien, die neue Wege zur Gesundheit eröffnen. Mission Bio wurde 2014 gegründet und hat Investitionen von Novo Growth, Cota Capital, Agilent Technologies, Mayfield Fund und anderen erhalten.

Die Tapestri-Plattform des Unternehmens gibt Forschern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, alle Moleküle in einer Zelle zusammen abzufragen und so ein umfassendes Verständnis der Aktivität einer einzigen Probe zu erhalten. Tapestri ist die einzige kommerzielle Multi-omics-Plattform, die in der Lage ist, gleichzeitig DNA und Proteine aus derselben Probe mit Einzelzellauflösung zu analysieren. Die Tapestri-Plattform wird von Kunden in führenden Forschungszentren sowie von Pharma- und Diagnostikunternehmen weltweit genutzt, um Behandlungen und schließlich Heilmittel für Krebs zu entwickeln.

Über das Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Das Josep Carreras Leukämie-Forschungsinstitut ist eine öffentliche Einrichtung, die zum CERCA-Netz der Generalitat de Catalunya gehört. Es wurde 2010 ins Leben gerufen und soll die biomedizinische Forschung und die personalisierte Medizin auf dem Gebiet der Leukämie und anderer bösartiger Blutkrankheiten fördern. Das Josep-Carreras-Institut ist das erste europäische Zentrum, das sich auf die Behandlung von Leukämie und bösartigen Hämopathien spezialisiert hat, und eines der wenigen weltweit.

