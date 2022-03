Himalaya Exchange

Ayrton Sennas historischer McLaren F1-Wagen von 1989 wechselt den Besitzer durch Kryptowährung bei Himalaya Exchange

London, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die neu eingeführte Zahlungsanwendung Himalaya Pay der Himalaya Exchange hat den historischen Kauf des McLaren 1989 MP4/5 F1-Autos von Ayrton Senna für über 5 Millionen USD ermöglicht. Das ikonische Fahrzeug wurde privat durch einen Himalaya-Pay-Mitglieder-Transfer von Himalaya Dollar (HDO), einer an der Himalaya-Börse notierten stabilen Münze, erworben.

Ayrton Senna bleibt eine Legende für Fahrer und Fans von damals und heute. Für den dreimaligen F1-Weltmeister Niki Lauda war Senna schlichtweg „der beste Fahrer, der je gelebt hat" Lewis Hamilton, der Senna als sein Kindheitsidol bezeichnet, enthüllte beim Großen Preis von Brasilien im vergangenen Jahr einen speziellen Helm zu Ehren Sennas.

Senna ist wohl nach wie vor unübertroffen, was sein fahrerisches Können angeht, aber er war ebenso bekannt für seinen Charakter wie für seine Fahrkünste. Beim Großen Preis von Belgien 1992 rettete er dem französischen Fahrer Erik Comas das Leben. Als Comas' Motor aufheulte und kurz vor einer Explosion stand, hielt Senna an und sprintete zum Auto des Franzosen, stellte den Motor ab, damit er kein Feuer fing, und hielt sich dann den Kopf, um seinen Hals zu stabilisieren, bis die Sanitäter eintrafen. Comas, der Mitglied der Senna-Stiftung ist, erklärte: „Ich habe keinen Zweifel, dass Ayrton Senna mein Leben gerettet hat. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und ein brillanter Fahrer. Ayrtons Erbe und sein Ruf bleiben einzigartig."

Dieser Ruf hat verständlicherweise dazu geführt, dass die Autos, in denen Senna fuhr, zu den wertvollsten und begehrtesten Sport- und Technikobjekten der Welt gehören. Der Deal unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Nutzer in Himalaya Exchange und zeigt, wie Kryptowährungen ihren Weg in den Mainstream der Gesellschaft und des Motorsports finden.

Zak Brown, der CEO von McLaren Racing, erklärte: „Es gibt nur wenige Fahrzeuge im Motorsport, die so ikonisch sind wie Ayrton Sennas McLaren 1989 MP4/5 F1 Auto. Er ist nicht nur ein schönes Stück Technik, sondern repräsentiert auch ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Motorsports. Die Tatsache, dass eine Transaktion wie diese über die Himalaya-Börse abgewickelt wird, spiegelt das konstante Innovationstempo wider, das die Motorsportindustrie sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft kennzeichnet."

Viele Unternehmen und Privatpersonen nutzen jetzt die Möglichkeiten, die gut geführte Kryptowährungsbörsen wie die Himalaya Group - die in Australien als Digital Currency Exchange Provider und in den Vereinigten Staaten als Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert ist - für den effizienten und sicheren Transfer digitaler Vermögenswerte bieten.

Jesse Brown, CEO von Himalaya Exchange, sagte: „Diese symbolische Transaktion ist ein großer Vertrauensbeweis für die neu gestartete Himalaya-Pay-Plattform, sollte aber auch eine Quelle der Begeisterung für alle sein, die sich für Kryptowährungen und ihr Potenzial, sichere und reibungslose Finanzierungen für alle zu bieten, interessieren."

Die erste Version von Himalaya Pay wurde kürzlich im Apple Store und Google Play Store eingeführt. Himalaya Pay V1.0 ist ein innovatives digitales Geschenkkartensystem für Händler und Mitglieder in zugelassenen Ländern.

Die zweite Version, V2.0, befindet sich in der Entwicklung und wird ein Zahlungssystem der nächsten Generation sein. Die Plattform wird die Möglichkeit bieten, sofortige Überweisungen in Kryptowährungen auf der ganzen Welt vorzunehmen, Zahlungspläne zu automatisieren und die Möglichkeit zu bieten, bei exklusiven Einzelhändlern mit allen Arten von Kryptowährungen einzukaufen.

William Je, der Gründer und CEO von Hamilton Investment Management Ltd - ein globaler Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehreren Milliarden Euro - sagte dazu: „Kryptowährungen entwickeln sich weiter, und die Zukunft der Kryptowährung wird den Plattformen gehören, die von jedem und jederzeit genutzt werden können. Die Menschen sind auf der Suche nach Alternativen zum Fiat-System, denen sie vertrauen können. Für F1-Fans ist der MP4/5 von Ayrton Senna aus dem Jahr 1989 die Verkörperung von Eleganz und Leistung. Im besten Fall ist es das, was Kryptowährungen auch darstellen können. Einfach ausgedrückt: Kryptowährungen sind eine neue Anlageklasse, die weder institutionelle Anleger noch Regierungen länger ignorieren können."

Himalaya ist die erste und einzige Krypto-Plattform, die ein vollständig integriertes Krypto-Ökosystem betreibt. Einzigartig ist die Integration einer Kryptowährungsbörse mit einer nativen Handelsmünze (Himalaya Coin „HCN"), einer stabilen Münze (Himalaya Dollar „HDO") und einer kürzlich eingeführten Zahlungsanwendung (Himalaya Pay) auf einer einzigen Plattform. Die ultimative Mission des Unternehmens ist es, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die Kontrolle über ihr Geld, ihre Daten und ihr Schicksal haben, um dem Einzelnen echte finanzielle Freiheit zu ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1764314/Himalaya_Exchange_Ayrton_Senna_1989_McLaren.jpg