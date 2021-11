The AES Corporation

Microsoft und AES kooperieren, um Rechenzentren rund um die Uhr mit erneuerbarer Energie zu versorgen

Der 15-Jahres-Vertrag wird die in Virginia ansässigen Rechenzentren von Microsoft mit erneuerbarer Energie versorgen, die ihrem Energieverbrauch entspricht

Die AES Corporation (NYSE: AES) gab heute die Unterzeichnung einer 15-jährigen Vereinbarung mit Microsoft (Nasdaq: MSFT) bekannt, bei der es darum geht, das Unternehmen bei der Erreichung seines Ziels 100/100/0 bis 2030 zu unterstützen. Microsoft, einer der weltweit größten Abnehmer erneuerbarer Energien, wird die durch diese Vereinbarung bereitgestellte erneuerbare Energie rund um die Uhr für die Stromversorgung seiner Rechenzentren in Virginia nutzen. Die Struktur des Abkommens nutzt sowohl bestehende Projekte bezüglich erneuerbarer Energien im Rahmen eines langfristigen Vertrags mit Microsoft als auch zusätzliche erneuerbare Ressourcen in der Region.

"Indem wir die Fähigkeiten und die Präsenz von AES auf dem PJM-Markt nutzen, sind wir in der Lage, uns zusätzliche erneuerbare Energien zu sichern, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, bis 2025 100 % erneuerbare Energien zu nutzen. Gleichzeitig können wir auf diese Weise einen bedeutenden Schritt in Richtung einer 100 %igen Versorgung mit kohlenstofffreien Ressourcen in der Region machen", erläuterte Brian Janous, General Manager Energy & Renewables bei Microsoft. "Wir sind davon überzeugt, dass innovative kommerzielle Strukturen wie diese mit AES und die Integration neuer Technologien für die Erreichung unseres 100/100/0-Ziels von entscheidender Bedeutung sein werden."

"Microsoft ist ein Vorreiter bei der Energiewende und hat sich verpflichtet, bis 2030 zu 100 % mit kohlenstofffreiem Strom zu arbeiten. Wir sind stolz auf die Lösung, die wir gemeinsam mit Microsoft entwickelt haben. Sie trägt dazu bei, dass Microsoft seine Rechenzentren in Virginia rund um die Uhr mit kohlenstofffreiem Strom versorgen kann", so Andrés Gluski, Präsident und CEO von AES. "In Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen setzen wir neue Maßstäbe für die Dekarbonisierung ihrer Betriebsabläufe und des Netzes."

Nach Angaben der Virginia Economic Development Partnership werden 70 % des weltweiten Internetverkehrs über Rechenzentren in Virginia abgewickelt. Der Betrieb der in Virginia ansässigen Rechenzentren von Microsoft mit kohlenstofffreier Energie trägt zu einem umweltfreundlicheren Internet für Nutzer in aller Welt bei.

AES wird die Energie aus einem Portfolio von 576 MW vertraglich gesicherter erneuerbarer Energiequellen beziehen, darunter Wind- und Solarenergie sowie Batteriespeicherprojekte in PJM.

