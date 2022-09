HOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KG

"Tegernsee Phantastisch" hat geöffnet!

Weissach/Rottach-Egern (ots)

Jetzt eintauchen!

Tegernsee Phantastisch öffnet am 1. September 22 seine Pforten.

Wer durch diese Türen tritt, der kann etwas erleben!

Menschen jeden Alters finden dort Spiele, Wissen, körperliche Herausforderungen und virtuelle wie analoge Abenteuer. In zwei Bereichen, die eine Fläche umspannen, so groß wie ein halbes Fußballfeld, hat Korbinian Kohler, der Hotelier des "Spa & Resort Bachmair Weissach" eine Erlebniswelt geschaffen, die jedermann offensteht. Nicht nur Hotelgäste haben Zutritt, auch die Bewohner und alle Besucher des Tegernseer Tals können sich dort einbuchen, vom Kind bis zur Urgroßtante.

Was sie nach den Stunden dort mit nach Hause nehmen sollen? "Das Gefühl, wieder einmal Freude gehabt zu haben, Mut bewiesen zu haben, einen kleinen Wettbewerb gewonnen zu haben - kurz Glücksmomente", sagt Korbinian Kohler, "und etwas von der Begeisterung, die so viele Menschen empfinden, die den Tegernsee kennen. Tegernsee Phantastisch ist meine Liebeserklärung an den Tegernsee".

Die größte gläserne Boulder-Wand der Welt gehört ebenso zu den vielen Attraktionen unterm Dach der beiden Hallen, wie die fröhlich vermittelte Natur- und Heimatkunde, ein virtueller Kosmos der Illusionen und eine futuristisch anmutende Trampolinanlage, die harmonische Klänge produziert, wenn die Springer im Gleichklang hüpfen - und nur dann.

Denn Tegernsee Phantastisch ist an vielen Stellen mehr als nur Vergnügen. Der Leitgedanke vom kreativen Miteinander durchzieht das gesamte Konzept. Und wer etwa eine Pause braucht, nach seinem Weg durch den irrwitzigsten aller Hochseilklettergärten, der findet auch dafür einen schönen Platz in Tegernsee Phantastisch:

Das italienische Restaurant "Gardone", das seine Gäste in jeder Hinsicht geschmackvoll empfängt.

Sechs Fragen an Korbinian Kohler

Was hat Sie zu dem Projekt bewogen?

Ein Blick auf meine Gäste und meine eigene Familie. Wie herrlich ist ein Urlaub, wenn man gemeinsam etwas erleben und unternehmen kann, noch dazu in der bewegend schönen Landschaft, die wir hier am Tegernsee haben. Aber wie trist ist dann ein Regentag? Oder wie konfliktreich ist es, wenn die Kinder am Tag drei einfach doch nicht zum Wandern gehen wollen, die Eltern aber zweifeln, ob Freeclimbing wirklich die richtige Alternative ist? Ich habe mich an vielen Orten umgesehen, und tolle Entdeckungen gemacht, auf Freizeitmessen, in Spielarenen und so weiter. Aber nichts war auf uns einfach übertragbar.

Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

Ich habe ein Team auf 15 ausgezeichneten Leuten zusammengerufen: Architekten, Innenarchitektinnen, Designer, Grafikdesignerinnen, Projektmanager und andere Gewerke mehr. Gemeinsam haben wir dann dieses einzigartige Konzept von Tegernsee Phantastisch entwickelt.

Und wie schnell ließ es sich umsetzen in diesen komplizierten Zeiten?

Sehr schnell, finde ich. Baubeginn war am 2. Januar, und nun, am 1. September können wir eröffnen.

Sie steuern schon im Jahr 2023 eine ausgeglichene CO2-Bilanz für Tegernsee Phantastisch an. Wie wollen sie das schaffen?

Zwei wesentliche Voraussetzungen haben wir dafür geschaffen: Ein Teil der Dachfläche ist mit einer Fotovoltaik-Anlage versehen und wir haben von einer Gas- auf eine Wärmepumpe umgestellt, die Energie dafür kommt ebenfalls vom Dach. Ah ja, und unseren Pizzaofen im "Gardone", den befeuern wir wie in guten alten Tagen ganz ohne Strom - mit Holz.

Wieviel haben Sie in das Projekt investiert?

Meine Frau hat mir verboten, über Geld zu reden. Aber man hätte für die Summe auf alle Fälle auch ein weiteres Hotel bauen können.

Welche Vorteile haben Ihre Hotelgäste bei der Nutzung und Zugang zu Tegernsee Phantastisch?

Hotelgäste des Bachmair Weissach Resort und der Apartments haben täglich unlimitierten VIP-Zugang zu "Tegernsee Phantastisch".

Mit dem VIP-Ticket haben die Hotelgäste am Eingang keine Wartezeit, dürfen in die VIP-Lounge und können so lange bleiben wie

sie mögen.

Das VIP-Ticket ist in jeder Übernachtungs-Buchung im Spa & Resort Bachmair Weissach und Apartments bereits inkludiert.

Als Gast im Hotel Bussi Baby oder dem Berghotel Altes Wallberghaus haben die Gäste VIP-Status mit zeitlich unbegrenzter

Nutzung pro Tag, Fast-Line-Eingang, Zugang zur VIP-Lounge - beim Kauf eines regulären Tickets.

