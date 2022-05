Preisvergleich für Ferienhäuser / Neues Online-Portal für Kroatien

CasaSolis GmbH i.G.

Fehlende Preistransparenz und Unübersichtlichkeit bei Ferienhausvermittlungen war der entscheidende Auslöser für die Gründer eines neuen Online-Angebots, selbst eine Plattform für Ferienimmobilien ins Leben zu rufen. In ihren früheren Tätigkeiten in der Tourismusbranche hatten sie oft selbst erlebt, wie Kunden unsicher waren, ob die Häuser oder Wohnungen, die empfohlen wurden, ein wirklich attraktives Angebot darstellten.

Damit war die Idee geboren, dem Nutzer eine Navigationshilfe an die Hand zu geben, mit der er Angebote für Ferienimmobilien automatisch einordnen kann. Zum Start haben sich die Gründer für Ferienhäuser exklusiv in Kroatien entschieden, da hier sehr spezifische Landeskenntnisse im Gesellschafterkreis einen schnellen Start möglich machten.

Um eine direkte preisliche Einstufung der gefundenen Ferienhäuser zu visualisieren, wird ein Kurvendiagramm für jede Region in Kroatien präsentiert, welches in 4 verschiedenen Linien die Durchschnittspreise jeweils für Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit und ohne Pool darstellt. Dabei werden die Daten von mehr als 64.000 buchbaren Ferienhäusern und -wohnungen in Kroatien ausgewertet, nach Regionen gefiltert und in kurzen Intervallen aktualisiert, um auch Preisschwankungen zu berücksichtigen. https://www.kroatien-ferienwohnungen.com wertet damit eines der umfassendsten Häuserangebote in Kroatien aus.

Besonders stolz sind die Gründer auch auf die prompten Suchergebnisse und den schnellen Seitenaufbau, eine echte Herausforderung bei über 4 Terrabyte an Daten, die in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Das gelingt vor allem durch die Fokussierung auf die wesentlichen Elemente: Detaillierte Infos und Preise bei größtmöglicher Transparenz für den Urlauber.

Das Angebot startet gerade rechtzeitig zur Saison. An Feinheiten und Design wird deshalb noch gefeilt. Man kann gespannt sein, welche zusätzlichen Features im Laufe der Zeit noch ergänzt werden, um den Kundennutzen weiter zu vergrößern.