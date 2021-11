Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles begrüßt einen Executive Search Partner in Europa

London (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im September 2021 einen Partner für sein Executive Search-Geschäft in Europa gewonnen.

"Unsere sich schnell verändernde globale Wirtschaftslandschaft hat dazu geführt, dass Unternehmen nach Führungskräften suchen müssen, die in diesem dynamischen Umfeld nachweislich erfolgreich sind", sagte Claire Skinner, Regional Leader, Europe & Africa. "Imke bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Vorständen und Führungsteams in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche mit, um die richtige Mischung von Führungstalenten zu entwickeln, um zukünftige Ziele zu erreichen."

Imke Lampe ist als verantwortliche Partnerin des Amsterdamer Büros zu Heidrick & Struggles gestoßen und bringt eine breite Erfahrung im Executive Search mit, die sich auf Vorstandspositionen im Finanz-, Fintech- und Technologiesektor konzentriert. Imke leitet die Bereiche Financial Services und Financial Officers in den Niederlanden und stützt sich dabei auf ihre Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen, Familienunternehmen und Private-Equity-Gesellschaften und deren Portfoliounternehmen. Sie bringt eine Fülle von Branchenkenntnissen aus dem globalen Bank- und Versicherungswesen mit.

Zuvor war Imke bei einem anderen führenden globalen Personalberatungsunternehmen und in den Bereichen Handels- und Rohstofffinanzierung, Zahlungsverkehr und Cash Management sowie Transaktionsdienstleistungen tätig.

