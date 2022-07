Golden Trail Series

MARATHON DU MONT BLANC, MEHR ALS 2.000 LÄUFER AUF DEN HÄNGEN DES HÖCHSTEN GIPFELS EUROPAS

26. JUNI 2022, Start: 7h30, 42 KM, ca. 2.540 m D+

CHAMONIX, FRANKREICH

Im Herzen von Chamonix, der europäischen Hauptstadt des Alpinismus am Fuße des Mont Blanc haben am Sonntag, 26. Juni 2.000 tapfere Trailrunner am Marathon du Mont Blanc, 2. Etappe der Golden Trail World Series, teilgenommen.

Chamonix, Hauptstadt des Trailrunning Der Sprecher verkündete es vor dem Start: Die Stadt Chamonix-Mont-Blanc ist im Sommer fast noch beliebter als in der Wintersaison. Und wenn man sich das Spielfeld ansieht, das sich den 2.000 Teilnehmern des Marathon du Mont Blanc 2022 bot, versteht man warum. Ein brodelndes Tal, das im Rhythmus der Trailrunner vibriert, erhabene Berge mit dem majestätischen Mont Blanc als krönender Höhepunkt, Balkonwege, die ungehinderte Blicke auf diese wundervollen Panoramen bieten, waren wirklich nicht zu verachten. Dazu kam, dass sich Start und Ziel der zweiten Etappe der Golden Trail World Serie in diesem Jahr zum ersten Mal in Chamonix befanden, um garantiert für Gänsehaut zu sorgen. Über zu wenig Publikum konnte sich am 26. Juni dann übrigens niemand beklagen. Mehrere zehntausend Zuschauer waren gekommen, um die Trailrunner anzufeuern - am Start bzw. Ziel in Chamonix, aber auch direkt in der Fanzone von Le Tour bei Kilometer 13.

Gänzlich neue Sieger Ganz oben auf dem Podest beim Marathon du Mont Blanc 2022 stehen zwei gänzlich neue Sieger. Bei den Herren gewann Jonathan Albon (Team The North Face, Großbritannien), während Sara Alonso (Team Salomon, Spanien) erneut großartig in Form war und das Rennen für sich entschied, nachdem sie im Mai in Zegama bereits Platz drei belegt hatte. Erwähnenswert ist auch die Teilnahme afrikanischer Läufer bei dieser zweiten Etappe der Golden Trail World Series. So haben Elhousine Elazzoui (Team Pini Mountain Racing, Marokko), Robert Pkemboi Matayango (Team Sky Runners Kenya, Kenia) und Petro Mamu (Team Scarpa, Eritrea) lange Zeit den Rhythmus vorgegeben, bevor ihnen auf den letzten Kilometern die Puste ausging. Sie belegten letztendlich die Plätze 4, 6 und 13.

Rendezvous in Norwegen

Nach dieser zweiten Etappe bricht die Golden Trail World Series mit dem Stranda Fjord Trail Race am 6. August erstmals in Richtung Norwegen auf.

Ergebnisse

Herren

1 – JONATHAN ALBON (GROSSBRITANNIEN – THE NORTH FACE): 03:35:20 (+200 Pkt.) 2 – DAVIDE MAGNINI (ITALIEN – SALOMON): 03:39:41 (+176 Pkt.)

3 – RUY UEDA (JAPAN – RED BULL): 03:40:42 (+156 Pkt.)

4 – ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAROKKO – PINI MOUNTAIN RACING): 03:43:19 (+144 Pkt.)

5 – THIBAUT BARONIAN (FRANKREICH – SALOMON): 03:47:27 (+136 Pkt.)

Damen

1 – SARA ALONSO (SPANIEN – SALOMON): 04:14:49 (+200 Pkt.) 2 – CAITLIN FIELDER (NEUSEELAND – SALOMON): 04:20:21 (+ 176 Pkt.)

3 – DANI MORENO (USA – HOKA ONE ONE/RABBIT): 04:21:52 (+ 156 Pkt.)

4 – ANAÏS SABRIÉ (FRANKREICH – TEAM SIDAS X MATRYX): 04:22:10 (+144 Pkt.)

5 – MARCELA VASINOVA (TSCHECHIEN – SALOMON): 04:24:35 (+136 Pkt.)

Hier finden Sie alle Klassifizierungen des Marathon du Mont Blanc 2022:

https://mbm.livetrail.net

Hier finden Sie die Gesamtwertung der Golden Trail World Series 2022: https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

