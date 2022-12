SOLiTHOR

Neues europäisches Exzellenzzentrum für Festkörper-Lithiumbatterien

Genk, Belgien (ots/PRNewswire)

SOLiTHOR, ein führender Anbieter von Festkörper-Lithiumbatterien der nächsten Generation, hat mit Punch Powertrain nv – einem weltweiten Pionier für innovative Getriebelösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge – einen 10-Jahres-Vertrag über die Einrichtung eines europäischen Kompetenzzentrums für Festkörper-Lithiumbatterien an seinem Standort in Sint Truiden, Belgien, abgeschlossen. Mit dem Vertrag erwirbt SOLiTHOR ein 3.000 m² großes Werksgelände, das sich im Besitz der Investmentgesellschaft LRM befindet und über ausgezeichnete Einrichtungen verfügt, darunter Testräume, die nach einem sehr hohen Standard gebaut wurden und sofort einsatzbereit sind.

SOLiTHOR wird das Werk im Januar 2023 beziehen und später im selben Jahr mit der Vorproduktion seiner Festkörperzellentechnologie beginnen.

SOLiTHOR hat den Zugang zu sieben gut ausgestatteten Testräumen erworben, die zum Aufbau eines internationalen Testzentrums für die Partner und Kunden von SOLiTHOR genutzt werden sollen.

Huw Hampson-Jones, Gründer und CEO von SOLiTHOR, erklärte: „Mit der Unterstützung unserer Investoren kann SOLiTHOR nun zügig die Produktion und Herstellung unserer Festkörper-Lithiumbatterien hochfahren. Das bedeutet, dass wir bei der Kommerzialisierung unserer Zell- und Batteriesystemtechnologie vorankommen. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn, nicht nur für Belgien, sondern für Europa insgesamt, und bedeutet, weniger abhängig von Asien oder den Vereinigten Staaten zu sein."

Darüber hinaus hat SOLiTHOR einen Auftrag im Wert von mehreren Millionen Euro an Munters vergeben, einen weltweit führenden Anbieter von energieeffizienten Luftbehandlungs- und Klimalösungen, der einen 400 Quadratmeter großen Trockenraum auf dem Gelände bauen wird.

SOLiTHOR hat die Kapazität, Zellen in bis zu über 3.000 Manntagen zu erforschen, zu entwickeln und herzustellen. Die Anlage wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktion in den nächsten drei Jahren hochzufahren, um Proof-of-Concept-Batteriemodule und -systeme sowie Prototyp-Batterien für Elektrofahrzeughersteller und den Luftfahrtsektor herzustellen. SOLiTHOR hat das lokale Architekturbüro DBV mit Sitz in Hasselt mit dem Projektmanagement und der Koordinierung der zusätzlichen Neubaumaßnahmen beauftragt.

Man hofft, dass die örtliche Landebahn in Sint Truiden, die sich ebenfalls im Besitz von LRM befindet, in Zukunft für die Entwicklung und den Test von Batteriesystemen für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung genutzt werden kann.

Informationen zu SOLiTHOR

SOLiTHOR leistet Pionierarbeit bei der Konzeption, Entwicklung und Kommerzialisierung der eigensicheren, hochenergetischen Festkörper-Lithiumzellentechnologie. Durch den Zugriff auf ein starkes Portfolio an geistigem Eigentum von imec hat das Unternehmen bereits Zugang zu über 25 hochkarätigen Mitarbeitern.

www.solithor.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-europaisches-exzellenzzentrum-fur-festkorper-lithiumbatterien-301702047.html