Imec-Spin-off SOLiTHOR schließt eine 10-Millionen-Euro-Startkapitalrunde ab, um eine neue bahnbrechende Technologie für Festkörperbatterien zu entwickeln

Ein bahnbrechender Ansatz für Festkörperbatterien wird die Barrieren für die Elektrifizierung des Verkehrs durchbrechen

SOLiTHOR, das neu gegründete Spin-off-Unternehmen von imec - Partner im führenden europäischen F&E-Innovationszentrum für Energie, EnergyVille - steht an der Spitze der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer innovativen Festkörper-Lithium (Li)-Batteriezellentechnologie, um zuverlässig und wirtschaftlich Lösungen für die Speicherung hoher Energiemengen anzubieten. SOLiTHOR hat in einer Seed-Investitionsrunde unter der Leitung von imec.xpand und mit Unterstützung eines starken Investorenkonsortiums, darunter LRM, Nuhma und FPIM, 10 Mio. € aufgebracht. Der Erlös wird für die Entwicklung der Technologie verwendet, die für die weitere Elektrifizierung unserer Verkehrsindustrie erforderlich ist, und zwar mit Lösungen, die die aktuellen Probleme in Bezug auf Autonomie, Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit lösen.

Festkörperbatterien sollen die Leistung klassischer Batteriesysteme in Bezug auf Energiedichte, Ladegeschwindigkeit, Gewicht und Volumen auf die nächste Stufe heben. Imec investiert seit 10 Jahren in neue Technologien, um die Leistung von Festkörperbatterien weiter zu steigern, und schlägt Komponenten vor, die einen Montageprozess ermöglichen, der mit den klassischen Montagelinien für Li-Ionen-Batterien besser kompatibel ist.

Huw Hampson-Jones, Gründer und CEO von SOLiTHOR, sagte: „Die Technologie von SOLiTHOR ist einzigartig und basiert auf einer bahnbrechenden Chemie und Komponenten - dem Nano-Solid Composite Electrolyte und der Nano-Anode, die in den EnergyVille-Labors entwickelt und von imec patentiert wurden. Diese revolutionäre Technologie wird die Energiedichte, die Ladegeschwindigkeiten und vor allem die Sicherheit verbessern und wesentlich einfacher herzustellen sein als andere Festkörperbatterien. Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm wird von der Gründerin und Chief Technology Officer, Dr. Fanny Bardé, einer erfahrenen Expertin für Batterietechnologie, zusammen mit den Forschungs- und Entwicklungsteams von imec geleitet

„Wir freuen uns, dass SOLiTHOR einige unserer vielversprechendsten Technologien auf den Markt bringt. Wir glauben, dass SOLiTHOR auf dem Weg ist, das große Potenzial dieser Technologie für die Gesellschaft freizusetzen: einen Beitrag zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks durch weitere Elektrifizierung unseres Verkehrs und einen Beitrag zur strategischen Positionierung und Unabhängigkeit Europas im Energiesektor. SOLiTHOR wird sich auf unsere lokale Wirtschaft auswirken, da das Unternehmen voraussichtlich Produktionsaktivitäten aufbauen wird, um seine Kunden weltweit zu bedienen", sagt Olivier Rousseaux, Director Venture Development bei imec.

„Imec.xpand hilft bei der Gründung innovativer Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, zu globalen Akteuren zu werden, indem sie den Bereich, in dem sie tätig sind, umkrempeln. SOLiTHOR ist ein perfektes Beispiel für ein ehrgeiziges Unternehmen in einem Bereich von strategischer Bedeutung für die Region und den Kontinent", sagt Peter Vanbekbergen, Partner bei imec.xpand.

SOLiTHOR hat das Ziel, weltweit führend in der Festkörperbatterietechnologie zu werden. Das Unternehmen will ein wichtiger Anbieter in der europäischen Wertschöpfungskette für Batterien werden und durch die Belieferung weltweiter Märkte und die Dekarbonisierung der Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zum europäischen Export leisten.

