Responsible Hotels of Switzerland: Das sinnstiftende Geschenk zum Muttertag

EIN STILVOLLES GESCHENK, DAS NACHHALTIG IN ERINNERUNG BLEIBEN WIRD

Zürich, 28. April 2022 – Am 8. Mai ist Muttertag und die Responsible Hotels of Switzerland haben das passende Geschenk dazu. Neu können Geschenkgutscheine der Hotelgruppe bestellt und verschenkt werden, einlösbar in einem der 28 Hotelbetriebe, die in der Nachhaltigkeit schweizweit führend sind. Ein Geschenk mit Sinn und Stil, das nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Für Ihre Freunde, Familienmitglieder und allen, denen Sie eine Freude bereiten wollen.

Ob zum bevorstehenden Muttertag, zu Hochzeiten oder Geburtstagen: Geschenke für Freunde und Familienmitglieder sind immer eine Herzensangelegenheit und bereiten Freude. Nicht selten stellt sich die Suche nach einem passenden Geschenk als knifflige Herausforderung dar. Der Besuch eines Hotels und die damit verbundenen Momente des Reisens, der Erholung und des Genusses sind beliebte Geschenke, mit welchem man immer Freude bereitet.

Die Responsible Hotels of Switzerland bieten ab sofort die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen und diese als Geschenk zu überreichen. Die Hotelgruppe vereint die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit der Schweiz. Derzeit sind 28 eigenständige und charakterstarke Hotelbetriebe der Gruppe angeschlossen, welche über die ganze Schweiz verteilt und Vorzeigebetriebe für eine zukunftsgerichtete Hotellerie im Land sind. Alle Hotelbetriebe fördern und gestalten mit ganz unterschiedlichen Massnahmen und Themenschwerpunkten den nachhaltigen Tourismus der Schweiz – und überzeugen dabei mit höchster Qualität.

EIN GUTSCHEIN ALS STILVOLLES GESCHENK

Die Gutscheine für die nachhaltigen Hotels der Schweiz sind ein Geschenk mit Stil und Sinn. Die Beschenkten erleben eine unvergessliche Auszeit in einem sinnstiftenden Kontext. Die Gutscheine sind die perfekte Überraschung für Freunde und Familienmitglieder, die entbehrungsfrei, verantwortungsvoll und mit höchster Qualität geniessen wollen. Dabei vereinfachen die Gutscheine das Schenken für alle:

Der Betrag des Gutscheins ist frei wählbar

Der Gutschein ist in sämtlichen 28 Partnerhotels einlösbar

Die Gültigkeit beträgt 2 Jahre und sollte der Gutschein bis zum Ablaufdatum nicht eingelöst sein, wird dieser auf persönliche Anfrage gerne verlängert – es verfällt kein Gutschein

Die Gutscheine sind auf der Website www.responsiblehotels.ch jederzeit erhältlich

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

WEITERE INFORMATIONEN INKL. MEDIENDOSSIER UND BILDMATERIAL www.responsiblehotels.ch/medien

MEDIENKONTAKT Responsible Hotels of Switzerland Michael Müller +41 79 795 59 39 media@responsiblehotels.ch

