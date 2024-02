ProductLife Group (PLG)

PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT COMMERCIAL EYES UND ERWEITERT DAMIT IHRE PRÄSENZ IN DER APAC-REGION

ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz, Qualität und digitale Transformation für die Biowissenschaftsbranche, gibt die Übernahme von Commercial Eyes bekannt. Commercial Eyes ist Australiens führendes Unternehmen für die Kommerzialisierung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, das sich auf regulatorische Angelegenheiten, Pharmakovigilanz, medizinische Informationen, Qualitätssicherung, Marktzugang, Marktforschung und Patientenprogramme spezialisiert hat.

Diese Partnerschaft eröffnet zahlreiche Synergiemöglichkeiten für beide Unternehmen und ihre Kunden. Die globale Präsenz und das Fachwissen der ProductLife Group in Verbindung mit den regionalen Kenntnissen und Fähigkeiten von Commercial Eyes wird es der ProductLife Group ermöglichen, ihren Kunden verbesserte Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Das erweiterte Angebotsportfolio wird es den Kunden ermöglichen, sich sicher durch komplexe Rahmenbedingungen zu bewegen und den erfolgreichen Markt- und Patientenzugang für neue Gesundheitslösungen in voller Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen und den Erwartungen der Kostenträger zu gewährleisten.

Andrew Carter, Gründer und Managing Director von Commercial Eyes: „Der Beitritt zu PLG ist ein wichtiger strategischer Schritt für Commercial Eyes, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Wir werden die Plattform, die wir in den letzten 22 Jahren geschaffen haben, nutzen, um unsere Präsenz weltweit auszubauen. Dies wird unseren Teammitgliedern bedeutende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und uns in die Lage versetzen, unsere Kunden mit einer globalen Abdeckung von End-to-End-Beratungsdienstleistungen im Bereich der Biowissenschaften besser zu unterstützen.

Xavier Duburcq, CEO von PLG, betonte: „Dieser Zusammenschluss ermöglicht es uns nicht nur, unsere geografische Präsenz zu erweitern und unser Angebot auf globale Märkte auszudehnen, sondern versetzt uns auch in die Lage, unsere Kunden bei ihrer gesamten Markt- und Patientenzugangsstrategie besser zu unterstützen. Die Übernahme von Commercial Eyes markiert ein aufregendes neues Kapitel auf unserem Weg. Gemeinsam verfügen wir über die kollektive Stärke, das Fachwissen und die Leidenschaft, positive Veränderungen voranzutreiben und die Zukunft der Biowissenschaftsbranche zu gestalten.

Unsere beiden Unternehmen teilen ähnliche Werte: Pionierarbeit in Sachen Innovation, Kundenzufriedenheit, Teamgeist und einen einzigartigen Sinn für die Biowissenschaften. Diese gemeinsamen Werte bilden eine solide Grundlage für die nahtlose Integration der beiden Unternehmen."

Informationen zu ProductLife Group:

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang der Patienten zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen zu unterstützen, indem sie weltweit Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen während des gesamten Produktlebenszyklus anbietet.

Durch die Kombination von lokaler Expertise und globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern ist PLG der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, die Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie für die damit verbundene geschäftliche und digitale Transformation.

Mit dem Ziel, den Wert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Informationen zu Commercial Eyes: Commercial Eyes ist ein Beratungsunternehmen für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften, das sich auf Dienstleistungen vor und nach der Zulassung spezialisiert hat, unter anderem in den Bereichen Zugang, Forschung und Aufklärung (ARI), Regulierung, Qualität und Compliance (RQC), Patientensicherheit und Risikomanagement (PS), medizinische Informationen (MI) und Patientenprogramme (PP). Commercial Eyes hat seinen Hauptsitz in Melbourne (Australien) und ist auch in Neuseeland vertreten, wo das Unternehmen als einer der größten Anbieter von Vermarktungsdienstleistungen für den Pharma- und MedTech-Sektor bekannt ist. Seit über 22 Jahren liefert Commercial Eyes qualitativ hochwertige, kundenorientierte Ergebnisse in der australischen und neuseeländischen regulierten Therapeutika- und Gesundheitsindustrie.

Commercial Eyes hat sich zu einem führenden Unternehmen für die Vermarktung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten entwickelt. Mit einem Team von über 100 Mitarbeitern hat das Unternehmen mehr als 800 Kunden betreut, die das gesamte Spektrum der Gesundheitstechnologieunternehmen repräsentieren.

