Trina Storage und Power Electronics werden bis Ende 2023 gemeinsam über 1 GWh an BESS-Projekten einrichten

Trina Storage, der vertikal integrierte Anbieter von BESS-Lösungen (Batterie-Energiespeichersysteme), hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) mit Power Electronics, dem weltweit führenden Speicherhersteller und Tier-1-Solarwechselrichterhersteller, während der Intersolar Europe 2022 bekannt gegeben.

Trina Storage und Power Electronics werden gemeinsam bis Ende 2023 mehr als 1 GWh an Batteriespeicherprojekten mit dem neu eingeführten BESS Elementa von Trina Storage realisieren.

Elementa, das flexible, sichere und leistungsstarke BESS, das auf der Intersolar Europe 2022 vorgestellt wurde, ist eine modulare und intelligente Speicherlösung, die bis zu 25% mehr Zyklen und Kosteneinsparungen ermöglicht. Die schlüsselfertige Lösung von Trina Storage umfasst die neuesten PCSK-Batteriewechselrichter von Power Electronics für eine hocheffiziente BESS-Lösung, die zunächst auf dem europäischen und später auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt werden soll.

„Die Integration des leistungsstarken Wechselrichters mit dem Hochleistungs-BESS von Trina Storage ist ein notwendiger nächster Schritt beim Aufbau einer zunehmend vielversprechenden Speicherzukunft, in der die Anforderungen der Kunden an eine höhere Systemleistung und eine BESS-Lösung mit geringerem Risiko erfüllt werden können. Die Zusammenarbeit wird auch die Möglichkeiten für Kunden erweitern, ihre Anlagen besser zu kontrollieren und die Kosteneffizienz zu maximieren", sagt Terry Chen, Leiter des Geschäftsbereichs Energiespeicher in Übersee.

„Die Begeisterung über unsere Partnerschaft mit Trina Storage beruht vom ersten Tag an auf der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams - von der Definition der technischen Lösungen bis zur erfolgreichen Ausführung vor Ort" , betont Luigi Bariani, Business Development Manager, Power Electronics.

Über Trina Storage

Trina Storage, ein Geschäftsbereich von Trina Solar, ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen, der die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, verändern will. Unser Ziel ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch kosteneffiziente Speicherung anzuführen. Auf der Grundlage unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Solarenergie liefern wir kosteneffiziente und flexible Lösungen für Versorgungsunternehmen und Entwickler auf der ganzen Welt.

Über Leistungselektronik

Power Electronics ist der weltweit führende Hersteller von Leistungsumwandlungssystemen für die Energiespeicherung und ein führender Hersteller von Solarwechselrichtern für Photovoltaikanlagen in Europa, Ozeanien, Asien und Amerika. Die Produkte des Unternehmens sind in fast 1.300 Betrieben in 35 Ländern der Welt vertreten. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Wechselstromleistung von 60 GW, wodurch der Ausstoß von mehr als 70,5 Millionen Tonnen CO2 in die Umwelt vermieden wurde.

