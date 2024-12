Intrum AG

Intrum vertieft Partnerschaft: Bonitätsabfragen neu testweise über die Portale der Post verfügbar

Intrum, führende Anbieterin von Credit-Information-Lösungen, erweitert die bestehende Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post. Seit Ende Oktober 2024 stehen Unternehmen Bonitätsabfragen testweise über die Online-Portale der Post zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt bestehende Services und ermöglicht es Geschäftskunden, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Zahlungsverkehr zu erhöhen.

Bonitätsabfragen – effizient und einfach

Die neue Lösung ermöglicht eine unkomplizierte Integration ohne aufwendige Anpassung bestehender IT-Systeme. Geschäftskunden rufen Bonitätsauskünfte von Intrum direkt über das Portal der Post ab, was den Zugang zu präzisen Informationen erleichtert. Dies spart Zeit und Ressourcen, vereinfacht den gesamten Prozess und ermöglicht es Unternehmen, schneller und effizienter auf verlässliche Bonitätsdaten zuzugreifen und so das Risiko von Zahlungsausfällen zu reduzieren. Die Bonitätsprüfung wird vollständig von Intrum durchgeführt.

Mehr Sicherheit für Unternehmen

Intrum bietet Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Geschäftspartnern zu treffen. In einer digitalisierten Welt wird der Zugang zu vertrauenswürdigen Daten immer wichtiger, um finanzielle Risiken zu minimieren und Geschäftssicherheit zu gewährleisten.

Martin Honegger, Sales & Credit Information Director bei Intrum, erklärt: «Wir freuen uns sehr, den Test mit der Post zu lancieren und damit unsere Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Die Kombination der Finanzinformationen von Intrum mit den Adressdaten der Post schafft die Grundlage für mehr Sicherheit und Vertrauen im Zahlungsverkehr.»

Zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit mit der Post ist bereits vorgesehen. Für das kommende Jahr sind zusätzliche Dienstleistungen geplant, um den sich ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die Effizienz der Geschäftsprozesse weiter zu steigern.

Über Intrum

Intrum ist die führende Anbieterin von Credit Information-Dienstleistungen in der Schweiz. Unser Portfolio umfasst Bonitätsauskünfte, Credit Scores, Fraud-Check und weitere Services, die Unternehmen dabei unterstützen, Kreditrisiken effektiv zu managen und den Cashflow zu optimieren.

Mit über 100 Jahren Erfahrung und einer starken Präsenz in 20 europäischen Märkten bietet Intrum umfassende Credit Management Services an. Dazu gehören unter anderem Inkasso, Credit Information und Bonitätsprüfungen, sowie digitale Onboarding- und Signierlösungen. Intrum unterstützt Unternehmen dabei, finanzielle Stabilität zu schaffen und Risiken zu minimieren, und ermöglicht es Konsumentinnen und Konsumenten, verantwortungsvoll mit finanziellen Verpflichtungen umzugehen.

