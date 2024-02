GSMA

GSMA UND UK FCDO VERTIEFEN IHR ENGAGEMENT FÜR DIE DIGITALE ENTWICKLUNG DURCH EINE ERNEUERTE FINANZIERUNGSPARTNERSCHAFT IN HÖHE VON 37,3 MILLIONEN PFUND

London (ots/PRNewswire)

Neue Phase der strategischen Partnerschaft zur Unterstützung der GSMA Mobile for Development mit den Schwerpunkten digitale und geschlechtsspezifische Integration, Klimaschutz, Anpassung und Widerstandsfähigkeit sowie digitale Innovation in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Eine neue Phase der Partnerschaft zwischen dem britischen Außenministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO) und der GSMA, die die Mobilfunkindustrie weltweit vertritt, wurde heute auf dem MWC Barcelona angekündigt. Die strategische Partnerschaft im Wert von 37,3 Millionen Pfund wird die digitale Innovation im Hinblick auf sozioökonomische und klimatische Auswirkungen beschleunigen und dazu beitragen, die Hindernisse für die digitale Integration in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu beseitigen, was sich auf das Leben von Millionen Menschen auswirken wird.

In den LMICs sind Mobiltelefone für mehr als 3,5 Milliarden Menschen die wichtigste – und oft einzige – Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Neben den bestehenden Diensten ermöglichen neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Entwicklung intelligenter, datengesteuerter Lösungen zur Bewältigung sozioökonomischer und klimabezogener Herausforderungen.

Es gibt jedoch noch zahlreiche Hindernisse, die Länder, Unternehmen und Bürger davon abhalten, das volle Potenzial digitaler Technologien auszuschöpfen. Dazu gehören Unterschiede bei der Nutzung, der Abdeckung und der Geschlechterverteilung, Probleme bei der Finanzierung und der Größenordnung, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, das Fehlen lokaler Kompetenzen und einschlägiger Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Ethik.

Die FCDO und die jahrzehntelange Partnerschaft mit der GSMA haben sie an die Spitze der digitalen Innovation für sozioökonomische und klimatische Auswirkungen gebracht. Diese neue Phase der Partnerschaft wird die derzeitige Arbeit von M4D und ihre Auswirkungen auf die Beschleunigung des digitalen und grünen Wandels für alle verstärken.

Der Minister für Entwicklung und Afrika, Andrew Mitchell, sagte: „Die Mobiltechnologie hat das Potenzial, das Leben der Armen zu revolutionieren, indem sie dazu beiträgt, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Chancen für Frauen zu verbessern."

„Das Programm „Mobile for Development" ist bereits mehr als 100 Millionen Menschen zugute gekommen, und die neue Ankündigung des Vereinigten Königreichs zielt darauf ab, die Ambitionen noch zu steigern und 110 Millionen zusätzliche Menschen zu erreichen, darunter 60 Millionen Frauen."

„Gemeinsam können die Welt der Entwicklung und die Giganten der Mobilfunktechnologie eine starke Kraft sein, um Chancen und Wohlstand zu erschließen und die globalen Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen."

Max Cuvellier, Head of Mobile for Development bei der GSMA, sagte: „Die Erneuerung dieser Partnerschaft ist eine großartige Gelegenheit, unsere jeweiligen Stärken weiter zu nutzen, um die Wirkung von transformativen digitalen Innovationen zu beschleunigen und lokale sozioökonomische Herausforderungen und den Klimawandel zu bewältigen. Wir sind sehr dankbar für die Vordenkerrolle der FCDO und die langjährige Zusammenarbeit."

