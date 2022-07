Genuss Film Soiree 2022

Praesens-Film AG

Das Genuss Film Festival Zug geht auf Tour und ist vom 7.-20. September 2022 in Zürich, Basel, Luzern und Bern zu Gast.

In Zusammenarbeit mit Praesens-Film AG gehen die Initianten des Genuss Film Festival Zug, Ulrich Straub, Stefan Meier und Matthias Luchsinger, mit ihrem Festival auf Tour. In den Städten Zürich, Basel, Luzern und Bern wird jeweils im Kino zuerst der Film «The Truffle Hunters» gezeigt. Der Dokumentarfilm erzählt von der Suche nach dem wertvollen weissen Alba-Trüffel in den Wäldern Norditaliens. Von den reichsten Genussmenschen der Welt wird er immer wieder gewünscht – aber der Trüffel bleibt für viele dennoch ein seltenes Rätsel. Er kann nicht kultiviert oder gefunden werden, selbst von den einfallsreichsten modernen Baggern. Die einzigen Seelen auf der Erde, die wissen, wie man ihn ausgräbt, sind ein paar Hunde und ihre ergrauten menschlichen Gefährten – italienische Älteste mit Spazierstöcken und teuflischem Sinn für Humor, die nur nachts nach dem Trüffel suchen, um nicht Hinweise für andere Trüffeljäger zu geben. Dennoch löst diese kleine Enklave von Trüffeljägern einen fieberhaften Kaufmarkt aus, der die ganze Welt umspannt. Mit beispiellosem Zugang zu den schwer fassbaren Trüffeljägern folgen die Filmemacher Michael Dweck und Gregory Kershaw diesem verrückten Zyklus vom Waldboden bis zum makellosen Restaurantteller.Vom Kino geht es nach einem kurzen Spaziergang ins lokale Genuss Restaurant, wo in gediegener Atmosphäre das 4-Gang Dinner, inklusive Weinbegleitung und Chef's Talk, serviert wird.Die Genuss Film Soirées starten am 7. September 2022 in Zürich im blue Cinema Abaton. Gegessen wird im Restaurant LaSalle im Schiffbau bei Inbar Zuckerberg. Die mehrfach ausgezeichnete Zuckerberg und ihr Team sorgen mit ihrer exklusiven Küche für kulinarische Highlights.In Basel geht es am 13. September 2022 zuerst ins kult.kino und später dann ins Restaurant Lauch. Küchenchef Michael Grässler kocht vegetarisch-vegan mit ausschliesslich lokalen und nachhaltigen Produkten. Das Pop-up Restaurant wird von GaultMillau als eines der zehn besten Vegi-Restaurants geführt.Am 14. September 2022 geht es nach der Filmvorführung im Bourbaki Kino in Luzern zu Marcel Hurschler. Hurschler und sein Team von der Jazzkantine beglücken die Genuss Gäste mit einem Dinner, das von Herzen kommt. Die Jazzkantine wurde von GaultMillau als POP des Jahres 2022 ausgezeichnet.Das Finale findet schliesslich in Bern am 20. September 2022 statt. Nach dem Film im cineMovie begrüsst Fabio Toffolon vom Restaurant Zum Äusseren Stand die Genuss Gäste. Toffolon verwöhnt mit seinen raffinierten Kreationen und hat sich damit 16 Punkte bei GaultMillau Punkte und einen Stern im Guide Michelin erkocht.Matthias Luchsinger, Initiant und Geschäftsführer der Genuss Film AG: «Die Genuss Film Soirées tragen unsere Idee, Film und Genuss zu kombinieren, weit über die Zuger Kantonsgrenzen hinaus. Zusammen mit Praesens-Film AG freuen wir uns, Genuss Menschen aus Zürich, Basel, Luzern und Bern mit unseren Anlässen zu begeistern. Einmal mehr gilt: Film ab und Genuss auf Höchstniveau.»Türöffnung Kino 17.30 UhrFilmbeginn Kino 18.00 Uhr (Filmlänge 84 Minuten)Eintreffen Restaurant/Start Dinner 19.45 Uhr

Weitere Infos genussfilmsoirees.chBuchungseröffnungAm Mittwoch, 6. Juli 2022 startet der Online-Verkauf der Tickets auf genussfilmsoirees.ch

