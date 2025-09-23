EPAM Systems, Inc.

EPAM von Whitelane Research zum fünften Mal in Folge zum Top-IT-Dienstleister in der Schweiz gekürt

EPAM festigt seine Position als einer der führenden IT-Dienstleister auf dem Schweizer Markt mit hervorragenden Kundenbewertungen in den Bereichen Kundenbetreuung, Dienstleistungsqualität, Application Services und Innovation

Angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftslage und steigender Kosten suchen leitende IT-Führungskräfte zunehmend die Unterstützung durch spezialisierte Dienstleister, um die sichere Einführung von KI zu gewährleisten, fortschrittliche Computing-Lösungen zu erproben und durch gezielte Investitionen in Technologie Produktivitätssteigerungen zu erzielen. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen für digitale Transformationsdienstleistungen und Produktentwicklung, wurde jetzt von Whitelane Research als einer der Top-IT-Dienstleister in der Schweiz ausgezeichnet und hat bei mehreren Schlüsselkriterien hohe Kundenzufriedenheitswerte erzielt. Damit wird EPAM zum fünften Mal in Folge als einer der führenden IT-Dienstleister in der Schweiz gewürdigt. Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich auf Studien zu IT-Sourcing in ganz Europa spezialisiert hat.

„Wir freuen uns, dass wir von unseren Kunden in der von Whitelane Research durchgeführten Studie 'IT Sourcing Survey 2025' für die Schweiz erneut als einer der leistungsstärksten IT-Dienstleister ausgezeichnet wurden", sagt Enver Amdiy, SVP, Head of Business Europe von EPAM. „Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden, das maßgeblich zu diesen hervorragenden Ergebnissen im Bereich Kundenzufriedenheit beigetragen hat. Wir bleiben unserem kundenorientierten Engagement und unserer herausragenden Dienstleistungsqualität treu, um die kontinuierliche Innovation und Transformation unserer Kunden auch in Zukunft zu ermöglichen und zu begleiten."

In der Schweizer IT-Sourcing-Studie 2025 von Whitelane Research bewerteten fast 170 leitende IT-Entscheidungsträger aus den Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben mehr als 400 einzelne IT-Sourcing-Beziehungen anhand von Leistungskennzahlen und je nach IT-Bereich. Die Studie ist damit einer der repräsentativsten Erfahrungsberichte zum IT-Dienstleistungsmarkt in der Schweiz. Die Umfrageteilnehmer bewerteten 23 Dienstleister in verschiedenen Kategorien, wobei EPAM in den folgenden Bereichen außergewöhnlich gute Bewertungen erzielt hat:

„Unsere IT-Sourcing-Studie 2025 zeigt, dass EPAM weiterhin als vertrauenswürdiger IT-Dienstleister in der Schweiz geschätzt wird", sagt Jef Loos, Head of Research Europe bei Whitelane Research. „Die Kunden gaben durchweg hervorragendes Feedback zur Kompetenz von EPAM in den Bereichen Application Services, Kundenbetreuung, Innovation und Dienstleistungsqualität. Diese starken Ergebnisse unterstreichen den Fokus von EPAM auf Kundenzufriedenheit und erklären, warum das Unternehmen ein wichtiger Bestandteil des Schweizer IT-Dienstleistungsmarkts ist."

EPAM wird in ganz Europa für seine Kundenorientierung und außergewöhnliche Kundenzufriedenheit geschätzt und arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um sie durch seine Strategie-, Beratungs- und Designkompetenz bei der Skalierung und Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen. In der Studie erzielte EPAM außergewöhnlich hohe allgemeine Zufriedenheitswerte bei Schweizer Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor. Dies spiegelt den Erfolg des Unternehmens bei der Modernisierung von Abläufen wie etwa im Rahmen von KI-gestützten KYC-Prozessen zur Verbesserung der Compliance und des Kundenerlebnisses wider.

Die jüngsten Auszeichnungen von Whitelane Research bestätigen die Kundenorientierung und die starke Leistung von EPAM als einer der führenden IT-Partner für Unternehmen in ganz Europa:

Über EPAM Systems Seit 1993 nutzt EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) seine Expertise im Software-Engineering, um sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Digital Engineering, Cloud- und KI-gestützten Transformationsdiensten zu entwickeln. Darüber hinaus ist EPAM ein führender Partner für Business- und Experience-Consulting – sowohl für globale Unternehmen als auch für ambitionierte Start-ups. Wir begegnen den Transformationsherausforderungen unserer Kunden, indem wir die integrierte Strategie-, Experience- und Technologieberatung von EPAM Continuum mit über 30 Jahren Engineering-Erfahrung kombinieren. So verkürzen wir die Markteinführungszeit und steigern den Wert von Innovationen und digitalen Investitionen.

Durch den gezielten Einsatz von KI und Generativer KI (GenAI) liefern wir transformative Lösungen, die die digitale Innovationskraft unserer Kunden beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Mit Plattformen wie EPAM AI/RUN™ und Initiativen wie dem DIALX Lab integrieren wir fortschrittliche KI-Technologien in maßgeschneiderte Geschäftsstrategien – mit spürbarem Einfluss auf ganze Branchen fördern wir eine kontinuierliche Innovation.

Wir liefern global, agieren aber lokal – mit Expertenteams aus Beratern, Architekten, Designern und Ingenieuren. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden weltweit. Wir glauben, dass die besten Lösungen das Leben der Menschen verbessern und unseren Kunden in unterschiedlichsten Branchen einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unsere Ideen werden in den Erfahrungen, Produkten und Plattformen sichtbar, die wir gestalten und auf den Markt bringen.

Seit 2021 ist EPAM Teil des S&P 500 und der Forbes Global 2000. Glassdoor und Newsweek haben uns als „Most Loved Workplace" ausgezeichnet. Unsere multidisziplinären Teams betreuen Kunden auf sechs Kontinenten. EPAM gehört zu den Top 15 Unternehmen im Bereich Informationstechnologie-Services der Fortune 1000 und wurde in den IDC MarketScapes für Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services und Worldwide Software Engineering Services als führend anerkannt.

Erfahren Sie mehr unter www.epam.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

