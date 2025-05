REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

REPT BATTERO bringt neue 392 Ah Batterie und Powtrix™ 6,26 MWh Energiespeichersystem heraus

München (ots/PRNewswire)

Am 7. Mai stellt REPT BATTERO seine neuesten Energiespeicherbatterien und Energiespeichersysteme auf der Intersolar Europe 2025 in München vor. Es ist das dritte Mal, dass REPT BATTERO am Panel der Intersolar-Serie teilnimmt. Auf dieser Messe präsentierte REPT BATTERO die neue Generation der 392-Ah-Hochleistungsbatterie, die in Kürze in Produktion gehen soll, sowie das neue Powtrix™ 6,26-MWh-Energiespeichersystem, das auf der neuen 392-Ah-Batterie basiert.

6,26 MWh BESS: Anpassung und Flexibilität zur Erfüllung unterschiedlicher Bedürfnisse

Das neue REPT BATTERO Powtrix™ 6,26 MWh Energiespeichersystem kombiniert sowohl Sicherheit als auch hohe Effizienz bei relativ geringen Kosten im Betrieb. Das Powtrix™ 6,26 MWh Energie Speicher System basiert auf einer neuen 392 Ah Batterieintegration. Gemäß den Produktspezifikationen haben die 392-Ah-Zellen eine bessere Leistung in Bezug auf die Energiekapazität im Vergleich zu anderen Zellen der 300-Ah+-Serie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 392-Ah-Batteriezellen sowohl eine hohe Energieeffizienz als auch die Bereitschaft für die Produktion in großem Maßstab bieten.

Darüber hinaus haben die 392-Ah-Zellen mehrere Betriebstests unter extremen Bedingungen durchlaufen. Während des Penetrationstests nach GB 44240---2024 halten die 392-Ah-Zellen beispielsweise stabile Betriebsbedingungen aufrecht, ohne dass es zu Feuerausbrüchen oder Explosionen kommt.

Was das gesamte System betrifft, so hat Powtrix™ das traditionelle Design des 20-Fuß-Containers beibehalten, was bedeutet, dass die Energiedichte des Systems um 20 % verbessert wurde, wobei der maximale Wirkungsgrad bei der Hin- und Rückfahrt über 95 % erreichen kann, was den ROI-Gewinn des Kunden garantieren kann. Darüber hinaus wird die Fläche des gesamten Bahnhofs um 16 % und die Arbeitszeit der Installateure vor Ort um 18 % gesenkt, was für Käufer, die Investitionssorgen haben, eine gute Wahl ist.

4 maßgebliche Zertifizierungen: Gebaut für alle Szenarien

Das Powtrix™-System ist mit einer neuen Technologie zur Wärmeregulierung ausgestattet, die einen sicheren Betrieb der Zellen in kalten und verschneiten Gebieten bis hin zu Hochtemperaturwüsten ermöglicht. Die strukturelle Stabilität von Powtrix™ erfüllt die seismischen Anforderungen von LEE693, die Schutzart des Gehäuses ist IP55, die Korrosionsbeständigkeit entspricht den C4/C5-Anforderungen und das Hochspannungsmodul wurde so entwickelt, dass es die Schutzart IP67 erfüllt. All diese Merkmale sind integraler Bestandteil des starken strukturellen Designs dieses Produkts und gewährleisten, dass das Powtrix™-System alle Arten von gewaltsamen Betriebsszenarien bewältigen kann. Darüber hinaus bietet REPT BATTERO spezifische Modifikationen für BESS-Systeme an, um alle Risikoarten in rauen Schifffahrtsszenarien zu bekämpfen.

Darüber hinaus stellte REPT BATTERO ein Modell zur Bewertung des Sicherheitsrisikos vor, das auf der Datenanalyse des Betriebszyklus basiert und Batteriekörper, BMS-Ausfälle sowie Störungen des Wärmemanagements abdeckt, um umfassende Lösungen für die Kontrolle des Systemrisikos zu bieten.

Angesichts des rasanten Wachstums von Energiespeichersystemen und der häufigen Brandunfälle bei globalen Energiespeicherprojekten ist die Entwicklung von mehrdimensionalen Sicherheitsschutzsystemen zu einer großen Herausforderung für die großen Hersteller geworden. Kürzlich hat REPT BATTERO zusammen mit der CSA-Gruppe einen Brandversuch mit dem Powtrix™-System durchgeführt. Die Ergebnisse des Versuchs belegen, dass das Powtrix™-System den Ausbruch eines Feuers innerhalb eines benachbarten Zellmoduls erfolgreich eindämmen konnte.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Um ein ausgezeichnetes Benutzererlebnis zu bieten, hat REPT BATTERO mehrere Kundendienstzentren in Ländern wie Deutschland, den Vereinigten Staaten, Australien, Indonesien und China eingerichtet, um unsere Kundschaft auf der ganzen Welt zu betreuen. „Wir arbeiten eng mit unserer Kundschaft zusammen, um deren Energiebedarf, Standortbedingungen und Netzanforderungen zu ermitteln. Von dort aus entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf ihre betrieblichen Ziele abgestimmt sind." Sagte Francisco, Vertriebsleiter der REPT BATTERO Niederlassung Deutschland, während der Einführungsveranstaltung des Powtrix™-Systems am 7. Mai. „Wir bieten gründliche technische Schulungen sowie After-Sales-Support an, damit unsere Partner ihre Systeme zuverlässig betreiben und warten können, um die langfristige Zuverlässigkeit sowie die Leistung zu maximieren. Wir arbeiten auch aktiv mit lokalen Energieversorgern sowie Netzbetreibern zusammen, um flexible Geschäftsmodelle zu entwickeln – einschließlich Spitzenlastverschiebung, Lastverlagerung und Zusatzleistungen – die alle darauf abzielen, einen größeren Wert für unsere Kundschaft zu schaffen."

Nach Angaben von CNESA und InfoLink wird das Liefervolumen von REPT BATTERO Energiespeicherbatterien im Jahr 2024 zu den fünf größten der Welt gehören sowie das Liefervolumen von Energiespeicherbatterien im Bereich der Haushaltsspeicher zu den zweitgrößten der Welt. Die hervorragende Leistung des Unternehmens auf dem Markt ist ein Beweis für die Anerkennung, die es von Partnern und Kunden erhalten hat, sowie für die präzise Kontrolle der technologischen Innovation und der Gestaltung der Produktmatrix.

Mit Blick auf die Zukunft wird REPT BATTERO seine globale Energietransformationsstrategie weiter verfeinern, um den globalen grünen und kohlenstoffarmen Aspekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu fördern, einschließlich der Entwicklung von Technologien, Forschungs- und Entwicklungsbeiträgen und Produktinnovationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2682638/REPT_BATTERO_Releases_New_392Ah_Battery_and_Powtrix___6_26MWh_Energy_Storage_System.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2682639/REPT_BATTERO_Releases_New_392Ah_Battery_and_Powtrix___6_26MWh_Energy_Storage_System.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rept-battero-bringt-neue-392-ah-batterie-und-powtrix-6-26-mwh-energiespeichersystem-heraus-302450737.html