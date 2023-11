Fulminantes Tiroler Wirtschaftsforum 2023

Innsbruck (ots) - MCI startet als erste Hochschule in Österreich Kooperation mit größter chinesischer Sprachlern-Plattform Ab dem kommenden Semester bietet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® als erste Hochschule in Österreich den „Online Chinese Classroom“ für ihre Studierenden, Alumni und Mitarbeitenden an – eine ...

mehr