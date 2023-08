SwissSkills

Grosses und ambitioniertes Schweizer Team kurz vor den EuroSkills

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills, Dienstag, 29. August 2023

Grosses und ambitioniertes Schweizer Team kurz vor den EuroSkills

Vom Dienstag, 5. September, bis am Samstag, 9. September, tritt das SwissSkills National Team mit 17 jungen Berufsleuten an den EuroSkills Gdańsk 2023 an. Die Ambitionen und Zielsetzungen der Schweizer Delegation sind wie immer hoch.

Die EuroSkills in Graz (Ö) 2021 und die dezentral ausgetragenen WorldSkills Competition 2022 haben gezeigt: Die Schweiz gehört mit ihrer Berufs-Nationalmannschaft, dem SwissSkills National Team, seit vielen Jahren zu den führenden Nationen. An den letzten europäischen Berufsmeisterschaften vor zwei Jahren überzeugte die Schweizer Equipe mit dem besten Schweizer Resultat der EuroSkills-Geschichte: In 16 Wettbewerben angetreten, gewann das SwissSkills National Team nicht weniger als 14 Medaillen.

Auch in diesem Jahr tritt das SwissSkills National Team in 16 «Skills» an. Weil mit dem erstmals ausgetragenen Wettkampf «Entrepreneurship» neu auch ein Wettbewerb mit Zweierteams stattfindet, sind es total 17 junge Berufstalente, welche die Schweizer Farben im polnischen Danzig vertreten. Zum zweiten Mal in Folge tritt die Schweiz damit mit einer 17-köpfigen Rekorddelegation an.

Hohe und ambitionierte Ziele

So gross wie die Delegation, so gross sind auch die Ziele, wie Martin Erlacher, der Technische Delegierte des SwissSkills National Team, sagt: «70 Prozent des Teams sollten eine Medaille gewinnen. Bei 17 Starterinnen und Startern in 16 Berufen heisst dies: elf Medaillen. Das ist ein realistisches Ziel, gar mit ein bisschen Luft nach oben.»

In der Vorbereitung wurde nichts dem Zufall überlassen. Die einzelnen Teammitglieder investierten rund 1000 Vorbereitungs- und Trainingsstunden. Erst vor knapp zwei Wochen bestritt das gesamte SwissSkills National Team im Wallis das letzte Vorbereitungsweekend. Steinmetzin Marlena Senne (Affoltern a. A.) zog danach stellvertretend für das gesamte Team ein positives Fazit: «Die Stimmung war ausgezeichnet. Wir stiessen alle an unser Limit. Und dennoch haben wir gelacht, gejasst und geschwatzt. Ich kann mir nun mental vorstellen, wie es in Danzig sein wird und was auf mich zukommt. Das ganze Team ist bereit. Der «Pfeilbogen» ist gespannt.»

600 junge Berufschampions während drei Wettkampftagen

In Danzig werden rund 600 junge Berufs-Champions aus 32 verschiedenen Ländern erwartet. Die EuroSkills starten am Dienstag, 5. September mit einer grossen Eröffnungsfeier. Die Wettkämpfe beginnen am Mittwoch, 6. September, und dauern drei Tage, bis am Freitag, 8. September. Die Siegerehrungen finden im Rahmen der Abschlussfeier am Samstag, 9. September, im mehr als vierzigtausend Plätze umfassenden Fussballstadion von Danzig statt. Das Schweizer Team wird am Sonntag, 10. September, zurück in die Schweiz reisen und anschliessend im Stadtsaal in Kloten beim offiziellen Welcome Event empfangen.

Das ganze SwissSkills National Team im Überblick:

www.swiss-skills.ch/nationalteam

Unser Medienservice von den EuroSkills in Danzig :

Fotos:

Aktuelle Fotos können über unsere Bilddatenbank für redaktionelle Zwecke jederzeit kostenlos bezogen werden:

https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-Mission-DanzigGdanskDanzica-

Videos:

Wir produzieren täglich für unsere Kanäle Videomaterial und publizieren diese unter anderem auf unserem Youtube-Kanal und auf smugmug. Die Videos dürfen in Website eingebettet werden. Auf Anfrage stellen wir Videomaterial gerne zur Verfügung.

Interviews / Quotes:

Bei Bedarf organisieren wir Ihnen gerne Audio-Quotes von unseren Teilnehmern.

Social Media Kanäle und Newsletter:

Verfolgen Sie unser Team auf Instagram, Facebook oder Linkedin, abonnieren Sie unseren Newsletter oder verfolgen Sie die Berichterstattung über unsere Website www.swiss-skills.ch/nationalteam, um weitere Hintergrundinformationen zu erhalten.

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Christian Rocha, +41 79 917 26 99, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch