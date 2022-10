Mintus

MINTUS KÜNDIGT PARTNERSCHAFT MIT AMICORP ZUR STEIGERUNG DER GLOBALEN REICHWEITE AN

London (ots/PRNewswire)

Die innovative Investment-Plattform Mintus.com, die anteilige Investitionen in Kunstwerke ermöglicht, hat ein Partnerschaftsabkommen mit Amergeris, der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Amicorp Group, unterzeichnet, das den Kunden von Privatbanken, Family Offices und Vermögensverwaltern Zugang zu anteiligem Eigentum an legendären Kunstwerken bietet.

Mintus, die Investmentplattform für anteilige Kunstinvestitionen, gab heute ihre erste große Partnerschaft im Bereich des Treuhandfondsmanagements und der Vermögensverwaltung bekannt, da sie ihre globale Reichweite erweitern möchte.

Mintus ist das erste von der FCA zugelassene Unternehmen, das die Fraktionalisierung von Kunst im Vereinigten Königreich an den Start bringt und skaliert. Die Partnerschaft mit der Amergeris Wealth Management (Schweiz) AG, die zur Amicorp Group gehört, wird den Kontakt von Mintus zu Investoren in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien erheblich ausweiten. Amergeris Wealth Management (Schweiz) AG, ein lizenzierter Anlageverwalter, hat die Anlageprodukte für Mintus strukturiert.

Mintus wurde im zweiten Quartal 2022 gegründet und hat eine intuitive, barrierefreie Investmentplattform geschaffen, die sich auf branchenführende Kunst- und Finanzkompetenz stützt. Sie bietet Investoren eine innovative Möglichkeit, Anteile zu erwerben und in hochwertige, schwer zugängliche zeitgenössische Kunstwerke im Wert von mehreren Millionen Pfund zu investieren. Anteiliger Kunstbesitz wird durch von einem Anlageinstrument, das wiederum Eigentümer eines Kunstwerks ist, ausgegebene Anteile ermöglicht. Dies bietet Investoren eine verbesserte Portfoliodiversifizierung und risikoadjustierte Renditen sowie die einzigartige Gelegenheit, zu einem Bruchteil des Gesamtwerts in einige der berühmtesten Gemälde der Welt zu investieren.

Mintus verfügt über eine Pipeline von 150 Millionen US-Dollar an qualitativ hochwertigen Gemälden von Künstlern wie Andy Warhol, George Condo, Jean-Michel Basquiat, David Hockney, Pablo Picasso und René Magritte. Qualifizierte Anleger können Anteile an einem Fonds, dem die einzelnen Gemälde gehören, direkt bei mintus.com erwerben. Beteiligungen an einem diversifizierten Portfolio, das aus allen Kunstwerken auf der Mintus-Plattform besteht, sind auch über Investitionen in die Mintus Art Strategy, einem aktiv verwalteten Zertifikat (AMC), das Vermögensverwaltern und Finanzinstituten über seinen ISIN-Code zur Verfügung steht, möglich.

Die Amergeris Wealth Management Group AG wurde 2011 gegründet und bietet ihren Kunden spezialisierte Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsleistungen an, entweder direkt oder über die Amicorp Group mit einem globalen Netzwerk von Niederlassungen u. a. in Singapur, Dubai, Zürich, London, Barbados, Curacao und Miami.

Dies ist die erste von mehreren geplanten großen Partnerschaften mit Privatbanken und anderen Vermögensverwaltern, um ihren Kunden Zugang zu anteiligem Eigentum an außergewöhnlicher, investitionswürdiger Kunst zu geben und der stetig wachsenden Nachfrage nach Portfoliodiversifizierung durch alternative Vermögenswerte zu entsprechen.

Brett Gorvy, Chief Curator bei Mintus, sagte hierzu: „Mintus beseitigt die strukturellen Beschränkungen in Bezug auf Marktzugang, Risikomanagement und den Entstehungsprozess für Investoren, die neu auf dem Kunstmarkt sind, oder Kunstbegeisterte, die sich seltene, legendäre Gemälde nicht leisten können. Die Plattform bietet diese seltenen, legendären Gemälde an und die Künstler auf der Plattform gehören zu den derzeit begehrtesten, bei Sammlern am meisten nachgefragten zeitgenössischen Künstlern. Die Märkte sind international und Künstler auf der Plattform, z. B. Warhol, erfreuen sich derzeit aufgrund von großen Museum-Retrospektiven und bei Auktionen erzielten Rekordpreisen einer unübertroffenen Beliebtheit.

Tamer Ozmen, Gründer und CEO von Mintus, äußerte sich wie folgt: „Diese neuen Partnerschaften sind eine spannende Entwicklung in unserem Bereich. Wir setzen unsere Pläne zur Erschließung neuer Märkte auf der ganzen Welt um, indem wir Partnerschaften mit Finanzinstituten, Privatbanken und Vermögensverwaltern eingehen. Diese Partnerschaften ermöglichen es qualifizierten und akkreditierten Investoren, zusammen mit erfahrenen Finanzinstituten zu investieren."

Remko Van Ekelen, CEO von Amergeris, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mintus. In diesem schwierigen, von Inflation geprägten Umfeld bieten Kunstanlagen eine starke Portfoliodiversifizierung, Inflationsabsicherungsattribute sowie starke Kapitalerhaltungsfähigkeiten, da keine Aktienkorrelation besteht. Das Angebot von Mintus eliminiert die in der Regel mit Kunstinvestitionen verbundenen Mehrkosten und Schwierigkeiten und macht sie zu einer sehr brauchbaren alternativen Anlagekategorie für unsere Kunden."

Redaktioneller Hinweis:

Die vollständigen Einzelheiten der Anlage und der Risiken sind in den Anlagedokumenten enthalten, die allen qualifizierten Anlegern zur Verfügung stehen, die den Registrierungsprozess bei Mintus erfolgreich abgeschlossen haben. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird auf die folgenden Hauptrisiken gelenkt:

Liquidität. Von Anlegern gehaltene Anteile werden nicht an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt. Investitionen sind langfristig. Mintus wird in Zukunft über seine Website als „Schwarzes Brett" sekundäre Transaktionen von Anteilen ermöglichen.

Verlustrisiko. Alle Investitionen in Anteile sind mit einem hohen Risiko verbunden und es besteht keine Entschädigungsmöglichkeit für Investitionsverluste.

Mangelnde Diversifizierung. Anteile an einem Anlageinstrument, die von Anlegern gehalten werden, stellen Beteiligungen an einem bestimmten, im Voraus identifizierten Kunstwerk dar, das sich im Eigentum dieses Anlageinstruments befindet. Die bisherige Performance des Kunstmarktes, des Werks eines bestimmten Künstlers oder eines bestimmten Kunstwerks ist kein verlässlicher Indikator für dessen zukünftige Performance.

Mintus Trading Limited ist haftungsbeschränkt, unterliegt der Regulierung der Financial Conduct Authority (FCA) und wurde von dieser unter der FCA-Referenznummer 942522 zugelassen.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mintus-kundigt-partnerschaft-mit-amicorp-zur-steigerung-der-globalen-reichweite-an-301651196.html