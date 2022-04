Julius Meinl

Wiener Röster Julius Meinl startet weltweite Initiative: „Sag Danke!"

Wien (ots/PRNewswire)

Wer hat das noch nicht erlebt? Ein freundliches Lächeln, ein herzliches „Danke", das aus einem schlechten einen guten Tag macht. Mehr gute Tage, das wünschen wir uns alle für uns und unsere Welt. In diesem Sinn hat Julius Meinl die weltweite Initiative „Sag Danke!" ins Leben gerufen. Zu jeder Tasse Kaffee spendiert Julius Meinl eine zweite dazu. Der erfreuliche Anlass für die Einladung auf einen Kaffee ist der 160ste Geburtstag von Julius Meinl. Ein Dankeschön des Wiener Traditionsrösters und seiner Gastronomiepartner an alle Kaffeegenießer:innen und jene, die es noch werden möchten. Mehr zur Initiative und zum Lokalfinder auf: https://juliusmeinl.com/at/Sag-Danke

Christina Meinl, Geschäftsführerin von Julius Meinl Österreich, zur weltweiten Initiative „Sag Danke!": „Die Welt braucht gerade jetzt mehr zwischenmenschliches Verständnis. Es sind die kleinen alltäglichen Gesten, ein offenes Lächeln, ein herzliches Dankeschön, die aus schlechten Tagen gute machen. Ein einfaches „Danke" hat die Kraft zu verändern und setzt sich wie von selbst von Mensch zu Mensch fort." Und weiter: „Anlässlich unseres 160-Jahr Jubiläums möchten wir mit unserer Initiative „Sag Danke!" Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Danke kann man auf viele Arten sagen, mit Worten, einer Umarmung oder einer Einladung auf einen Kaffee. Ein „Danke" macht unser Leben und das unserer Mitmenschen einfach besser."

Studie: was ein schlichtes „Danke" auslöst und was der Kaffee damit zu tun hat. 160 erfolgreiche Jahre sind Grund, dankbar zu sein und danke zu sagen. Das tut Julius Meinl mit seiner weltweiten Initiative „Sag Danke!". Doch was löst ein „Danke" bei den Mitmenschen wirklich aus? Das wollte Julius Meinl genauer wissen und gab eine Studie in Auftrag. 4000 Menschen nahmen in Wien, Mailand, Zagreb und Bukarest teil.

Einfaches Danke löst eine Welle an guter Stimmung aus Das erste gesprochene „Danke" löst eine Kettenreaktion an freundlichen Gesten aus. Danke kann man auf viele Arten sagen, auch darin sind sich die Befragten einig. Eine Umarmung oder die Einladung auf einen Kaffee. Für mehr als drei Viertel aller Befragten (79 %) zählt die Einladung zum Kaffee zu den beliebtesten Dankeschöns.

Vom 20. bis 30. April macht es Julius Meinl noch leichter, danke zu sagen. Für jede Kaffeebestellung in einem der an der Initiative „Sag Danke!" teilnehmenden Lokale erhalten Kaffeeliebhaber:innen einen Gutschein, mit dem sie jemanden auf eine kostenlose Tasse Julius Meinl Kaffee einladen können.

Mehr zur Initiative und zum Lokalfinder auf: https://juliusmeinl.com/at/Sag-Danke

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1771349/Julius_Meinl_initiative.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg