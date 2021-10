Stoli Group

Tenute del Mondo erwirbt fünfzigprozentige Beteiligung an Chateau Miraval

New York (ots/PRNewswire)

Tochtergesellschaft von Stoli, dem Weltmarktführer für Wein und Spirituosen, wird Miteigentümerin

Tenute del Mondo, Miteigentümer (mit der Familie Frescobaldi) von ikonischen Weinen wie Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo und Eigentümer der ikonischen Weine Achaval Ferrer und Arínzano, gab heute den Kauf von fünfzig Prozent von Chateau Miraval und der Marke Miraval von Angelina Jolie bekannt. Tenute del Mondo ist eine Tochtergesellschaft der Stoli-Gruppe, dem weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen und -Weine.

"Miraval ergänzt unser Weinangebot", kommentiert Jon Pepper, Master of Wine und Geschäftsführer von Tenute del Mondo. "Mit einem Rosé dieses Kalibers sind wir gut aufgestellt, um die exquisiten Anforderungen von Kunden und Partnern gleichermaßen zu erfüllen."

"Wir bewundern seit langem die außergewöhnlichen Weine und die Marke von Miraval. Es ist uns eine große Ehre, unseren Teil dazu beizutragen, die Integrität und das Engagement aufrechtzuerhalten sowie die Zeit und die Leidenschaft zu investieren, die sowohl in der Marke Chateau als auch in der Marke Miraval zum Ausdruck kommen", kommentierte Damian McKinney, Global CEO der Stoli Group. "Wir sind begeistert, dass wir an der Seite von Brad Pitt als Kuratoren für ihre außergewöhnlichen Jahrgänge fungieren können."

Informationen zur Stoli® Group

Die Stoli® Group wurde 2013 gegründet und ist verantwortlich für die Produktion, das Management und den Vertrieb des globalen Spirituosenportfolios von SPI. Die Stoli Group, die vor allem für die Marke Stolichnaya® Vodka bekannt ist, hat ihr Portfolio in den letzten Jahren erweitert, um Premium-Kunden im Gaststättengewerbe und anspruchsvollere globale Verbraucher anzusprechen. Signaturmarken sind: Stoli® Vodka, Elit(TM) Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl®, Villa One(TM), Gator Bite(TM) Rum Liquers, Cenote(TM) Tequila und Se Busca(TM) Mezcal. Mit einer Präsenz in einem Netzwerk von mehr als 176 Märkten arbeitet die Stoli-Gruppe mit einem leidenschaftlichen Team von 200 Vertriebshändlern auf der ganzen Welt zusammen. Stoli hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Produktionsstätten in Spanien, Italien, Argentinien und den Vereinigten Staaten, von denen einige auf eine lange Geschichte zurückblicken, die bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts zurückreicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter stoli-group.com.

Informationen zu Tenute del Mondo

Die Weinabteilung des Stoli-Konzerns, Tenute del Mondo, wurde gegründet, um das weltweit führende Portfolio von Ultra-Premium-Weinkellereien aufzubauen. Der Grundstein wurde 2006 mit dem Erwerb eines Teils der Marchesi de Frescobaldi gelegt, zu denen die italienischen Ikonen Masseto, Ornellaia, Luce und CastelGiocondo gehören. Die Gruppe expandierte nach Argentinien mit der Übernahme des höchstbewerteten Weinguts Argentiniens, Achaval Ferrer, im Jahr 2011 und Melipal im Jahr 2019, und erwarb 2015 das älteste Weingut Spaniens, Propiedad de Arínzano, das im Jahr 1055 gegründet wurde. Die von der Kritik hochgelobten Weine von Tenute del Mondo werden in mehr als 90 Ländern verkauft und in vielen der besten Restaurants und Weinbars der Welt genossen. Für weitere Informationen besuchen Sie Tenute del Mondo .

Informationen zu Miraval

Château Miraval ist ein Weingut in Südfrankreich, auf dem einer der besten Roséweine der Provence angebaut wird. Die Domäne besteht aus einem historischen Schloss und 400 Hektar Land, die mit Reben, Olivenbäumen und Kiefern bepflanzt sind. Der Rosé von Chateau Miraval wurde seit seiner Markteinführung von den Kritikern gelobt und hat sich schnell zu einer der führenden Rosémarken der Region entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie Miraval.