Das branchenweit erste Extended Service Program PLUS verdoppelt die Lebensdauer des robusten Flugzeugs De Havilland Canada Dash 8-100

Erstkunde Widerøe unterzeichnet Vertrag zur Erhöhung der Lebensdauer von zehn Dash 8-100-Flugzeugen auf 160.000 Flugzyklen mit Optionen für weitere zehn Flugzeuge

De Havilland Aircraft of Canada Limited („De Havilland Canada") gab heute bekannt, dass die norwegische Widerøe Asset AS („Widerøe") eine Vereinbarung über die Übernahme des Extended Service Program PLUS („ESP PLUS") von De Havilland Canada für zehn Dash 8-100-Flugzeuge unterzeichnet hat, die von Widerøes Flyveselskap AS betrieben werden. Widerøe hat außerdem ESP PLUS Optionen für zehn weitere Dash 8-100 Flugzeuge gebucht. Im Rahmen der ESP PLUS Vereinbarung wird die Lebensdauer des robusten Flugzeugs Dash 8-100 auf 160.000 Flugzyklen erhöht. Die Flugzeuge wurden zuvor einem ESP unterzogen, um ihre Lebensdauer von ursprünglich 80.000 Flugzyklen auf 120.000 zu erhöhen.

Widerøe ist die größte regionale Fluggesellschaft in Skandinavien, die jährlich rund 2,8 Millionen Passagiere befördert und mehr als 40 inländische und internationale Ziele anfliegt.

„Unsere Dash 8-100-Flugzeuge haben sich als außerordentlich wertvoll für unsere Flotte erwiesen, und wir freuen uns einmal mehr, mit De Havilland Canada zusammenzuarbeiten, um ihre Lebensdauer zu verlängern", sagte Werner Skaue, Director Aircraft Trading, Widerøe Asset AS. „Seit 2009, als wir das Programm mit ins Leben gerufen haben, haben wir das Extended Service Program für 20 unserer Dash 8-100-Flugzeuge genutzt. Die Flugzeuge haben ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz bei der Unterstützung unseres anspruchsvollen Betriebs unter Beweis gestellt - insbesondere im schwierigen Klima Nordskandinaviens. Das Programm ist von entscheidender Bedeutung für die Überbrückung des Übergangs zwischen konventioneller und neuer Technologie und wird den kontinuierlichen Betrieb des norwegischen STOL-Netzes sicherstellen, bis die emissionsfreie Technologie für die Inbetriebnahme verfügbar ist."

„Unser Extended Service Program, das die Dash 8-100 von 80.000 auf 120.000 Flugzyklen bringt, ermöglicht es Eigentümern und Betreibern gleichermaßen, zusätzliche wirtschaftliche Vorteile aus ihrem Flugzeug zu ziehen, und jetzt bietet unser Extended Service Program PLUS, das das Flugzeug auf 160.000 Flugzyklen bringt, einen noch größeren Wert", sagte Robert Mobilio, Vice President Engineering, De Havilland Canada. „Zusammengenommen verlängern unsere beiden Extended Service Programs die Betriebsdauer von Dash 8-100 Flugzeugen um weitere 30 bis 40 Jahre - das ist das Doppelte der ursprünglichen Lebensdauer des Flugzeugs. Dies ist zweifellos ein Novum in der Branche, das die lange Tradition von De Havilland Canada im Bau von Flugzeugen unterstreicht, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben und den Eigentümern, Betreibern und den Gemeinden, die sich auf ihre Konnektivität verlassen, einen außergewöhnlichen Wert bieten.

„Ich möchte den Teams von De Havilland Canada und unserem Erstkunden Widerøe für ihre großartigen Beiträge zur Entwicklung dieser Programme danken", fügte Herr Mobilio hinzu.

Das ESP PLUS ist das Ergebnis mehrerer struktureller und technischer Analysen, bei denen Ermüdungs- und Testdaten von Flugzeugen des Typs Dash 8-100 zusammen mit der Analyse von Betriebsdaten des aktuellen ESP-Programms verwendet wurden. Das ESP PLUS wird durch ein Service Bulletin initiiert, das auf eine neue Wartungsprogrammergänzung verweist. Widerøe wird das Service-Bulletin und die Wartungsprogrammergänzung einbeziehen und den Austausch einiger Struktur- und Systemkomponenten, die im Service-Bulletin genannt werden, veranlassen.

Für die Dash 8-300 von De Havilland Canada ist ebenfalls ein Extended Service Program verfügbar.

Informationen zu Flugzeugen der Dash 8 Serie

Die ursprünglichen De Havilland Canada Dash 8-100/200/300, die von 1984 bis Mitte der 1990er Jahre ausgeliefert wurden, haben sich als robuste und zuverlässige Turboprop-Flugzeuge etabliert. Mit ihrer hervorragenden Start- und Landeleistung, selbst auf unpräparierten Landebahnen, sind diese Flugzeuge ideal für Fluggesellschaften, die im Hochfrequenzbereich und auf Kurzstrecken im Regionalflugverkehr tätig sind. Spätere Lieferungen von Dash 8-Flugzeugen boten den Betreibern weitere Verbesserungen, darunter das System zur aktiven Geräusch- und Vibrationsunterdrückung (ANVS), das für einen Komfort, wie bei einem Jet sorgt.

Das ursprüngliche Dash 8-Flugzeug ist zu einer Familie von Dash 8-Flugzeugen mit 37 bis 90 Sitzen herangewachsen, die Modelle - einschließlich der technologisch fortschrittlichen Turboprop-Maschine Dash 8-400 - bietet, die sich für jede Aufgabe einer Regionalfluggesellschaft eignen. Die Flexibilität der Flugzeuge hat auch dazu geführt, dass sie für eine Vielzahl von Aufgaben außerhalb des Luftverkehrs eingesetzt werden, wie z. B. Frachtbetrieb, medizinische Evakuierung, Unternehmensbeförderung, Kalibrierung von Luftstraßen und Navigationshilfen, Ausbildung von Navigatoren, Seepatrouille und Brandbekämpfung aus der Luft.

Mit mehr als 1.300 ausgelieferten Flugzeugen bieten Dash 8-Turboprop-Flugzeuge nach wie vor außergewöhnliche Betriebskosten in Verbindung mit den Vorteilen der Kommunalität innerhalb der Dash 8-Familie von Flugzeugen.

Informationen zu De Havilland Aircraft of Canada Limited

Mit mehr als 5.000 ausgelieferten Flugzeugen ist De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) auf der ganzen Welt gut etabliert. Unser talentiertes Team von Luftfahrtfachleuten ist bestrebt, unseren seit fast 100 Jahren bestehenden Ruf für hervorragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Produktion und Kundenbetreuung weiter zu verbessern. Unsere Flugzeuge arbeiten zuverlässig in einigen der rauesten Klimazonen der Welt und stellen lebenswichtige Verbindungen zwischen ländlichen Gemeinden und städtischen Zentren her - und befördern so jährlich wichtige Fracht und Millionen von Passagieren. Unsere Flugzeuge unterstützen auch eine Vielzahl von Spezialeinsätzen wie Brandbekämpfung aus der Luft, Such- und Rettungseinsätze, medizinische Evakuierung, Aufklärung und Küstenüberwachung. Im Februar 2022 wurde De Havilland Canada zur Betreibermarke für die Unternehmen, die zuvor als Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training und De Havilland Canada firmierten. https://dehavilland.com

De Havilland Canada, Dash 8, Dash 8-100, Dash 8-100/200/300, Dash 8-300, Dash 8-400, ESP, ESP PLUS, Extended Service Program und Extended Service Program PLUS sind Marken von De Havilland Aircraft of Canada Limited.

