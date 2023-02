CYENS Centre of Excellence

Das CYENS Centre of Excellence und Cyta beginnen die zweite Phase ihrer Zusammenarbeit

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire)

Das CYENS Centre of Excellence hat die erste Phase des Gesprächsqualitätsanalyse-(Call Quality Analysis, CQA)-Projekts und des Anrufersprachverifizierungs-(Caller Voice Verification, CVV)-Projekts für das Callcenter von Cyta abgeschlossen. CQA ist ein automatisiertes, von maschinellem Lernen unterstütztes Bewertungstool zur qualitativen Einschätzung des Gesprächs zwischen einem Kunden und einem Callcenter-Mitarbeiter unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Metriken, darunter das emotionale Befinden des Kunden zu Beginn und am Ende des Gesprächs. CVV ist eine Sprachverifizierungssoftware, die einen präzisen und schnellen automatisierten Kundenverifizierungsprozess ermöglicht.

Das CYENS Centre of Excellence und Cyta haben ihre Zusammenarbeit erneuert: Sie haben einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, um die am CYENS entwickelte Technologie weiterhin in Cyta-Betriebsprozessen zu implementieren. Die neue Zusammenarbeit beginnt mit dem Trainieren des Machine-Learning-Modells hinter CQA und CVV mit einer großen Menge echter Nutzungsdaten.

Durch den Einsatz der digitalen Tools, die das CYENS für Cyta entwickelt hat, können die Mitarbeiter des Callcenters die Identität des Kunden während des Anrufs automatisch verifizieren und die Qualität der Antwort auf seine Anfrage bewerten. Folglich kann Cyta auf der Grundlage dieser Bewertungen nun seine Callcenter-Prozesse verbessern und ein besseres Kundenerlebnis bieten.

Dr. Olga Shvarova, Chief Innovation Officer am CYENS, erklärte: „Wir freuen uns sehr, einem der innovativsten börsennotierten Unternehmen Zyperns dabei helfen zu können, den digitalen Wandel und neue Tools, die im Telekommunikationssektor und den damit verbundenen öffentlichen Dienstleistungsbereichen entwickelt werden, erfolgreich zu nutzen. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit Cyta in diesem Jahr aus und beabsichtigen, diese so lange fortzusetzen, wie beide Unternehmen geschäftlich aktiv sind."

Informationen zu Cyta Die Cyprus Telecommunications Authority (Cyta) ist der primäre Telekommunikationsanbieter in Zypern. Sein Produktportfolio deckt das gesamte Spektrum der elektronischen Kommunikation ab, von Festnetz- und Mobiltelefonie bis hin zur Bereitstellung von Internetdiensten und Breitbandanwendungen. Cyta ist insbesondere im Bereich der internationalen Untersee-Glasfaserkabel tätig, bietet weltweit Großhandelsprodukte und -dienstleistungen an und hat Zypern als regionales Telekommunikationszentrum im östlichen Mittelmeer etabliert.

Informationen zum CYENS Das CYENS Centre of Excellence ist ein Gemeinschaftsunternehmen von drei öffentlichen Universitäten in Zypern – der Universität Zypern, der Technischen Universität Zypern und der Offenen Universität Zypern –, der Stadtverwaltung von Nikosia und zwei renommierten internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institut für Informatik (Deutschland) und dem University College London (Vereinigtes Königreich). Das CYENS wird von dem EU-Programm „Horizont 2020" und der Regierung der Republik Zypern finanziert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.cyens.org.cy/