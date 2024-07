ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS Top-Modelle zu attraktiven Preisen für saubere Böden, streifenfreie Fenster und perfekt gepflegten Rasen zum Prime Day 2024

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Zum diesjährigen Amazon Prime Day sind viele Haushaltsroboter von ECOVACS ROBOTICS, der führenden Marke für Haushaltsrobotik, zu unschlagbaren Angebotspreisen erhältlich. Verbraucher können sparen wie die Profis, denn zu den Highlights gehören unter anderem zwei Modelle, die erst im Juni vorgestellt wurden: der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE, eine Saug- und-Wisch-Reinigungslösung inklusive Akkustaubsauger, und der extrem saugstarke DEEBOT X5 OMNI, ausgestattet unter anderem mit einer adaptiven Kantenreinigung, einer All-in-One-OMNI-Station mit 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion und KI-basierter Reinigung. Ebenfalls im Angebot sind der DEEBOT T30 PRO OMNI Weiß und der DEEBOT T30 OMNI Schwarz. Gartenbesitzer können sich auf Rabatt beim beliebten Rasenmähroboter GOAT G1 800 freuen. Der innovative Fensterputzroboter WINBOT W2 OMNI und der vielseitige Saugroboter DEEBOT N20 PLUS, aber auch das Vorgängermodell aus der T-Serie, der DEEBOT T20 OMNI runden das attraktive Angebot ab.

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE – kombiniert Saugroboter und vollwertigen Akkustaubsauger

Mit dem effizienten und kraftvollen DEEBOT T30S COMBO COMPLETE hat Staub keine Chance! Dieses Multitalent ist mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und seitlich ausfahrenden Wischmopps in der TruEdge™-Kantenreinigung ausgestattet, die für Sauberkeit bis an jede Kante des Wohnraums sorgt. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, effektiv das Aufwickeln von Haaren. Ein kabelloser, vollwertiger Akkustaubsauger mit langer Power-Stielbürste, 4-stufiger Filterung und drei verschiedenen Aufsätzen und Bürsten macht den DEEBOT T30S COMBO COMPLETE zu einem verlässlichen Partner für die gründliche Rundumreinigung. Das duale Absaugsystem ermöglicht die automatische Entleerung für Saugroboter und Handstaubsauger.

Der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE ist zum Prime Day für nur 999 € bei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 300 € bzw. 23 Prozent.

DEEBOT X5 OMNI – perfekte Sauberkeit bis an den Rand

Dank seiner D-Form passt sich der DEEBOT X5 OMNI präzise an Wände und Ecken an. Sein flaches Design erleichtert die Reinigung unter Sofas und Möbeln. Mit einer Saugleistung von beeindruckenden 12.800 Pa, KI-gestütztem automatischen Nachreinigungsprozess und einer Anti-Tangle-Bürste bewältigt er hartnäckigen Staub und Schmutz. Auch der DEEBOT X5 OMNI verfügt über eine adaptive TruEdge™-Kantenreinigung, die dafür sorgt, dass der Wischmopp nah an Kanten entlanggeführt wird. Der Roboter erkennt Teppiche und hebt seine Wischplatten automatisch auf 15 mm. In der All-in-One-OMNI-Station mit 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion entleert der Roboter den Staubbehälter automatisch, so dass die Besitzer nur ab und zu neues Wasser zugeben oder den Staubbeutel entleeren muss. Dank Mini-d-ToF-LiDAR und verstärktem Lernen durch KI, passt sich der Roboter während der Navigation schnell an dynamische Situationen an.

Der DEEBOT X5 OMNI ist zum Prime Day für nur 999 € bei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 100 € bzw. 9 Prozent.

DEEBOT T30 PRO OMNI in Weiß und DEEBOT T30 OMNI in Schwarz

Wer einen leistungsstarken Saug-und-Wisch-Roboter sucht und gleichzeitig etwas weniger Platz für eine Station hat, findet im DEEBOT T30 OMNI von ECOVACS das ideale Angebot. Die Mini OMNI Station bietet automatische Moppreinigung und -trocknung für höchste Hygienestandards und Benutzerfreundlichkeit und nimmt weniger Platz in Anspruch als die Station des DEEBOT T30 Combo Complete.

Zum Amazon Prime Day ist der DEEBOT T30 PRO OMNI in Weiß um 300 € bzw. 30 Prozent reduziert (699 €). Der DEEBOT T30 OMNI Schwarz ist ebenfalls für 699 € erhältlich, dieses Modell ist um 22 Prozent günstiger.

DEEBOT T20 OMNI – leistungsstarke, allumfassende Reinigungslösung

Der DEEBOT T20 OMNI mit All-in-One OMNI Station ist mit einer intelligenten Auto- Mopp-Hebefunktion ausgestattet, die die Reinigungsmopps automatisch anhebt, wenn der Roboter über Teppiche fährt. Die Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie ermöglicht zudem die automatische Reinigung der Mopps mit heißem Wasser, wodurch hartnäckige Flecken gelöst und Gerüche effektiv entfernt werden. Mit einer Saugleistung von 6000 Pa entfernt der DEEBOT jeden Fleck, von großen Partikeln bis hin zu feinem Staub, von Ecken und Winkeln bis hin zu großflächigen Teppichböden.

Der DEEBOT T20 OMNI ist zum Amazon Prime Day für nur 609 € erhältlich, das sind sogar 45 Prozent bzw. 490 € Discount!

GOAT G1-800 – für perfekt gepflegten Rasen in Gärten bis 800 m2

Keine Lust auf Rasenmähen? Dann ist der GOAT G1-800 für Gartenflächen bis zu 800 m² die beste Wahl. Dank „drahtloser Begrenzung" entfällt das Verlegen von Begrenzungskabeln und die Kartierung erfolgt in nur 20 Minuten. Das TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem ermöglicht effizientes Mähen und einen gepflegten Rasen. AIVI 3D erkennt und umgeht Hindernisse wie Bäume, Möbel, Igel und Haustiere, was ein sicheres Mäherlebnis garantiert. Der Smart Garden Keeper bietet Videoüberwachung in Echtzeit durch zwei Kameras, die über die App gesteuert werden können.

Der GOAT G1-800 ist zum Amazon Prime Day für nur 939 € erhältlich, 15 Prozent bzw. 160 € können hier gespart werden.

WINBOT W2 OMNI – mühelos streifenfreie Fenster

Nicht nur in der Horizontalen, auch in der Vertikalen bietet ECOVACS Reinigungs-Know-how. Der WINBOT W2 OMNI setzt mit seiner tragbaren Multifunktionsstation neue Maßstäbe in der Fensterreinigung. Dieses Premiummodell erlaubt eine mühelose, streifenfreie Reinigung dank Weitwinkel-Sprühfunktion, präzisem Wasserdruck und intelligentem Positionsspeicher. Mit einer Saugleistung von 2.800 Pa und einem Anti-Rutsch-Antriebssystem gewährleistet der W2 OMNI sichere und effektive Reinigungsbewegungen, selbst auf rutschigen Oberflächen. Die Basisstation besitzt einen integrierten Akku und Aufbewahrungsfächer, so dass der WINBOT W2 vollkommen unabhängig von Steckdosen ist und am Einsatzort immer alles Nötige dabei hat.

Der WINBOT W2 OMNI ist zum Amazon Prime Day für 549 € erhältlich, für einen 8 Prozent günstigeren Preis.

DEEBOT N20 PLUS – einfaches Entleeren des beutellosen Staubbehälters

Für Einsteiger im Saugrobotersegment ist der DEEBOT N20 PLUS genau das richtige. Der Roboter kann alles, was man für saubere Böden braucht: Er überzeugt mit müheloser Reinigung dank TrueMapping 2.0-Technologie für präzise Navigation. Die starke 8.000 Pa-Saugkraft und die Anti-Haar-Verheddern-Bürste sorgen dafür, dass auch feinster Schmutz mühelos entfernt wird. Zudem kommt die Station des DEEBOT N20 PLUS dank neuer PureCyclone-Technologie ohne Staubbeutel aus.

Der DEEBOT N20 PLUS ist zum Amazon Prime Day für 349 € erhältlich, Kunden sparen hier 13 Prozent bzw. 50 €.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor „Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, hat sich das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission „Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.

