Eficode übernimmt Jodocus und verstärkt die Atlassian Cloud-Kompetenzen und die Atlassian-Partnerschaft in Deutschland

Helsinki, Finland (ots)

Eficode hat Jodocus, den ersten Cloud-nativen Atlassian Platinum-Partner in Deutschland, übernommen. Diese Übernahme stärkt die Rolle von Eficode als Atlassian-Partner in Deutschland und erweitert seine Fähigkeiten und Dienstleistungen im Bereich Atlassian Cloud.

"Atlassian bewegt sich in die Cloud, und das entsprechende Know-how ist entscheidend, um diesen Übergang zu beschleunigen. Die Jodocus GmbH war der erste Atlassian-Partner in Deutschland, der sich vollständig auf die Cloud konzentriert hat. Ihr umfassendes Fachwissen in Atlassian-Tools und Cloud-Migrationen hilft unseren Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und ergänzt unsere Mission, die Zukunft der Softwareentwicklung zu gestalten", sagt Ilari Nurmi, CEO von Eficode. "Wir heißen die Mitarbeiter und Kunden von Jodocus bei Eficode herzlich willkommen."

Gegründet im Jahr 2019, ist Jodocus ein Atlassian Platinum Solution Partner mit umfangreicher Expertise in der Atlassian Cloud. Neben dem Fokus auf die Cloud bietet das Jodocus-Team Unterstützung bei Geschäftsprozessen, Application Lifecycle Management und DevOps. Ihr Kundenstamm befindet sich in Deutschland und umfasst bekannte Namen wie die Otto Group und Fricke. Jodocus hat 45 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 11,5 Millionen Euro.

"Gemeinsam werden Eficode und Jodocus eine bedeutende Einheit bilden und noch mehr internationale Kunden haben, was Möglichkeiten zur Vertiefung und Erweiterung unserer Beziehung zu unseren Kunden eröffnet", sagt Werner Krandick, CEO von Jodocus.

Eficode hat zahlreiche Unternehmen durch DevOps und digitale Transformation ermöglicht, neue Technologien und Praktiken zu übernehmen, um bessere Software zu erstellen. Das vollständige Spektrum digitaler Dienstleistungen kann nun auch auf die Kunden von Jodocus ausgeweitet werden. Eficode ROOT bietet Softwareentwicklungstools als Managed Service im Software-as-a-Service-Modell. Mit Total Support verwalten wir die Tools und bieten Unterstützung, Coaching und Mentoring für Atlassian-Lösungen als Abonnement an.

In den letzten Jahren ist Eficode sowohl organisch als auch durch Übernahmen stark gewachsen. Das durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) von Eficode betrug in den letzten vier Geschäftsjahren 70 %.

Über Eficode

Eficode ist der führende Anbieter von DevOps-Lösungen in Europa und gestaltet die Zukunft der Softwareentwicklung mit 650 Mitarbeitern in 10 verschiedenen Ländern. Eficode ist ein spezialisierter Atlassian-Partner in allen Atlassian-Diensten - Agile at Scale, ITSM und Cloud, - und ein Platinum-Partner in neun Ländern.

Eficode bietet seinen Kunden DevOps- und Agile-Kompetenzen und -Praktiken, die das organisatorische Wachstum mit ihrem Application Management, Atlassian-Diensten und der Eficode ROOT Managed DevOps-Plattform ermöglichen - einem Managed Service mit über 50 bevorzugten Tools, einschließlich Atlassian, GitLab, GitHub und Kubernetes.

Über Jodocus

Die Jodocus GmbH ist als Atlassian Platinum Solution Partner auf das Optimieren und Digitalisieren von Geschäftsprozessen mit den Atlassian-Produkten spezialisiert. Von den Standorten in Hamburg, Hörstel, Düsseldorf und Kiel aus bedient das eingespielte Team aus IT- und Cloudexperten sowie Spezialisten für Prozess- und Projektmanagement eine Vielzahl an Branchen: von deutschen mittelständischen sowie Großunternehmen wie Banken und Versicherungen bis zu internationalen Big Playern.

Über Atlassian

Atlassian entfesselt das Potenzial jedes Teams. Unsere Software für agile & DevOps, IT-Service-Management und Arbeitsmanagement hilft Teams, gemeinsame Arbeit zu organisieren, zu diskutieren und abzuschließen. Die Mehrheit der Fortune 500 und über 300.000 Unternehmen aller Größen weltweit - darunter NASA, Audi, Kiva, Deutsche Bank und Dropbox - verlassen sich auf unsere Lösungen, um ihre Teams besser zusammenarbeiten zu lassen und qualitativ hochwertige Ergebnisse pünktlich zu liefern. Erfahre mehr über unsere Produkte, einschließlich Jira Software, Confluence und Jira Service Management unter https://atlassian.com/.