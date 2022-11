ECOVACS ROBOTICS

Die Revolution der Automation: ECOVACS launcht neue Roboter in Europa

Düsseldorf (ots)

Mit der Einführung von gleich drei innovativen Produkten von ECOVACS auf den europäischen Märkten beginnt ein neues Kapitel der autonomen Roboterlösungen

ECOVACS ROBOTICS ("ECOVACS") stellt Innovationen vor: Auf dem digitalen ECOVACS 2022 Global Product-Launchevent am 26. Oktober hatten internationale Partner und Fachpublikum die Gelegenheit, die neuesten Produkte des chinesischen Unternehmens eindrucksvoll kennenzulernen: den einzigartigen Mähroboter GOAT G1 und die DEEBOT PRO K1 und M1, die als Reinigungsroboter für größere Gewerbeflächen eingesetzt werden können. Begleitet durch CEO des Unternehmens, David Qian, konnte das Publikum die neuen Produkte virtuell an realen Orten in Aktion, darunter dem ECOVACS-Pavillon, einem malerischen europäischen Garten sowie dem renommierten Suzhou-Museum eindrucksvoll erleben. Das Event richtete sich an ein globales Publikum und wurde zweisprachig auf Chinesisch und Englisch ausgerichtet.

Die Produkte sowie die dahinterstehenden Spitzentechnologien, Robotic Vision und HIVE, ein Multi-Roboter-Kollaborationssystem, sind ein Meilenstein für ECOVACS auf dem Weg in eine automatisierte Zukunft - und mit einem signifikant größeren Produktportfolio kommt ECOVACS seinem Ziel, das weltweit führende Robotikunternehmen zu werden, einen Schritt näher. Ganz im Sinne der Unternehmensmission "Robotics for All".

Das Goldene Zeitalter des Mähroboters beginnt

Der GOAT G1 ist der erste Mähroboter von ECOVACS und ist mit "Robotic Vision" ausgestattet, der Kerntechnologie, die ein reibungsloses automatisiertes Rasenmähen ermöglicht und die Rasenpflege sicherer, einfacher und effizienter macht. Das TrueMapping Multi-Fusion Localization System arbeitet sowohl mit einer 360-Grad-Panoramakamera und einer Fisheye-Kamera, um eine genaue Positionierung des Geräts zu ermöglichen - auch in Bereichen, die für andere Mähroboter schwer zu bearbeiten sind. Das System verwendet drahtlose Ultra-Breitband-Technologie, ein Trägheitsnavigationssystem sowie GPS-Ortung. Um die "Robotic Vision" Funktion des GOAT G1 einzurichten, navigiert der User den GOAT G1 mit der dazugehörigen App einmalig aus der Ferne auf einem virtuellen Spaziergang durch seinen Garten. Auf diese Weise kartiert der GOAT G1 den gesamten Bereich in weniger als 30 Minuten. Einmal eingerichtet, lassen sich so 600 Quadratmeter Rasen pro Tag pflegen.

Michael Ballack, ehemaliger Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und dreifacher "Spieler des Jahres", ist der Markenbotschafter des GOAT G1. Ein "Perfect Match": Das Unternehmen entschied sich für den Weltklassespieler aufgrund seines Rufs, auf dem Spielfeld präzise, robust und intelligent zu agieren - genau wie der GOAT G1.

Grenzen verschieben mit dem Reinigungsroboter DEEBOT PRO

Der DEEBOT PRO ist eine Automatisierungslösung für die gewerbliche Gebäudereinigung. Es besteht aus einem kleineren Saugroboter, K1, und dem größeren M1-Modell. In Kombination erfüllt das Duo problemlos die hohen Reinigungsanforderungen von Gewerbeflächen aller Größen. Als Branchenneuheit bietet ECOVACS mit HIVE (Homogeneous Intelligence Variable Execution) ein sogenanntes Multi-Roboter-Kollaborationssystem: HIVE ermöglicht es mehreren Geräten, Echtzeitdaten auszutauschen, Synergien zu nutzen und so bei komplexen Vorgängen zusammenzuarbeiten. Der Betrieb von HIVE auf dem DEEBOT PRO basiert auf dem hochpräzisen Lidar von KRUISEE, der firmeneigenen Technologie von ECOVACS. Jeder Saugroboter erstellt während des Reinigungsprozesses eine Karte, die zusammen mit Echtzeit-Standortdaten über HIVE synchronisiert werden. So ist eine optimale Zusammenarbeit gewährleistet. DEEBOT PRO wird im ersten Quartal 2023 erhältlich sein.

Innovationen für eine automatisierte Zukunft

Ob Indoor oder Outdoor, private oder gewerbliche Nutzung: ECOVACS ist seit 25 Jahren Vorreiter der Branche. Grund dafür ist die kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung von Hardwarekomponenten wie Chips, Motoren und Sensoren sowie die erfolgreiche Integration neuer Softwarelösungen wie KI, SLAM, Algorithmen und Navigationssysteme. Bei ECOVACS hört Innovation nicht bei der Produktentwicklung auf, sondern konzentriert sich auch auf die Entwicklung des Roboter-Ökosystems und der gesamten Wertschöpfungskette der Branche.

Über ECOVACS ROBOTICS

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen so weit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird. Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovascs.com.