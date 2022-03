Segway Ninebot

Segway-Ninebot stellt die neue KickScooter D-Serie vor

Amsterdam, 15. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das international renommierte Unternehmen für intelligente Fortbewegungsmittel, Segway-Ninebot, hat diese Woche auf der Pressekonferenz zur Markteinführung 2022 Details zur brandneuen Ninebot KickScooter D-Serie veröffentlicht. Die drei Modelle mit unterschiedlichen Reichweiten (18 km, 28 km und 38 km) wurden den Verbrauchern zusammen mit dem Slogan „Deliver Delight" vorgestellt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass der Vorverkauf für europäische Kunden ab heute zu einem erschwinglichen Preis und einem Sonderangebot (1 GRATIS-Zubehör für jeden Kauf der D-Serie) mit begrenztem Bestand im Segway-Ninebot Shop beginnt.

Die leichte und tragbare Ninebot KickScooter D-Serie ist ideal für Verbraucher, die in Städten leben, wo sie von der Möglichkeit profitieren können, zwischen verschiedenen Transportmitteln zu wechseln, um sicher von A nach B zu kommen. Bei der Wahl zwischen den Modellen D18E, D28E und D38E bleibt die Benutzererfahrung gleich, mit Unterschieden wie Reichweite und Steigfähigkeit. Die KickScooter der D-Serie sind kostengünstige und hochwertige Begleiter für Berufspendler oder Studenten, da sie eine große Flexibilität ermöglichen und Staus effektiv umfahren können. (Deutsche Version D28D, D38D werden voraussichtlich in der Mitte dieses Jahres veröffentlicht werden)

Auf der Pressekonferenz sagte Dennis Hardholt, Präsident von Segway-Ninebot Europe: „Wir haben kontinuierlich intelligentere Mobilitätslösungen entwickelt, und mit der Einführung der neuen, erschwinglichen D-Serie machen wir Kick-Scooter für einen noch breiteren Markt zugänglich. Diese neue D-Serie bietet ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis."

Die Scooter sind derzeit in einem sportlichen und stilvollen Design in den Farben Rot und Schwarz erhältlich, das sie zu einem echten Hingucker macht. Der Ninebot KickScooter D Series ist komplett zusammenklappbar und lässt sich leicht im Kofferraum eines Autos oder unter einem Schreibtisch verstauen. Alle drei Modelle sind mit rutschfesten, pannensicheren, explosionssicheren und extrem widerstandsfähigen 10-Zoll-Luftreifen ausgestattet, die ein reibungsloses Fahren auf unterschiedlichem Terrain ermöglichen und den Fahrkomfort erheblich verbessern.

Das doppelte Bremssystem besteht aus einer vorderen elektronischen Bremse und einer hinteren Trommelbremse, die die Fahrsicherheit gewährleisten. Der 2,1 W starke, ultrahelle LED-Scheinwerfer erhöht die Sichtweite bei Nachtfahrten und verfügt über einen intelligenten Abstrahlwinkel, der das Licht unterhalb der Sichtlinie hält, um eine Blendung durch den Scheinwerfer zu vermeiden. Das Armaturenbrett verfügt über eine einfach zu bedienende LED-Anzeige, die den Batterie- und Geschwindigkeitsstatus in Echtzeit anzeigt und es ermöglicht, zwischen Standard-, Sport- und Eco-Modus zu wechseln. Darüber hinaus kann der gesamte Scooter über die mobile App gesteuert und überwacht werden, so dass der Fahrer immer die Kontrolle behält.

Was die Qualitätsverbesserungen betrifft, so wurde die Pedalbreite um 30 % auf 17 cm verlängert, was mehr Fußfreiheit ermöglicht, und der hochfeste Stahlrahmen wurde verstärkt, um 2,5-mal bruchfester und 3,8-mal formverformungsbeständiger zu sein, und kann nun bis zu 100 kg tragen. Die Lebensdauer des Motors wurde auf 3.000 Betriebsstunden erhöht, was etwa einer Stunde pro Tag über einen Zeitraum von acht Jahren entspricht. Gleichzeitig wurde die Leistung erhöht, um eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h und eine Steigfähigkeit von bis zu 20 % zu erreichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Segway-Ninebot (www.segway.com)

Informationen zu Segway-Ninebot

Segway-Ninebot ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich intelligenter Kurzstrecken-Transport- und Serviceroboter. Segway wurde 1999 in Bedford, NH, USA, gegründet und ist weltweit führend im Bereich der kommerziellen, elektrischen, selbstbalancierenden Personenbeförderung. Ninebot ist ein Betreiber von intelligenten Kurzstreckentransportmitteln, der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service vereint und 2012 in Peking gegründet wurde. Als Segway und Ninebot 2015 einen strategischen Zusammenschluss vollzogen, wurde Segway-Ninebot ins Leben gerufen. Derzeit ist das Unternehmen weltweit tätig und hat Niederlassungen in Peking, New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Seoul, Paris, Barcelona, München, Changzhou, Shenzhen und Hangzhou und verkauft Produkte in mehr als 180 Ländern. Mit seinem weltbekannten geistigen Eigentum wird Segway-Ninebot weitere Produkte entwickeln, die die Nutzer und die gesamte Branche in die Zukunft führen werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756916/D_Series_D38E_38km_range_350W_rated_power_20__slope_climbing.jpg