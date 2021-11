NFT DEB Generative Dimensions

Der erste generative NFT-Online-Hackathon und die erste generative NFT-Konferenz in Europa zielen auf die Krise der Vogelmigration ab, veranstaltet von NFT DEB Generative Dimensions

Debrecen, Ungarn (ots/PRNewswire)

Eine Tragödie nimmt ihren Lauf.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte https://www.multivu.com/players/English/8987351-europes-first-generative-nft-online-hackathon-and-conference/

Die bekanntesten Zugvogelarten Europas verschwinden wie nie zuvor.

Im Vereinigten Königreich ist der Bestand der Turteltaube zwischen 1992 und 2017 um 95 % zurückgegangen. Die Zahl der Nachtigallen ist zwischen 1995 und 2018 um 56 % gestiegen.

Und diese Art von dramatischem Bevölkerungsrückgang ist überall auf dem Kontinent zu beobachten.

Die Vögel kehren einfach nicht mehr aus ihren Winterquartieren zurück.

Von Zypern bis Ägypten, vom Libanon bis Syrien werden diese schönen Tiere in einem fast unvorstellbaren Ausmaß illegal entnommen und getötet.

Allein in der Region Famagusta auf Zypern werden in diesem Jahr zwischen 400.000 und 1 Million Menschen für immer verschwinden. Und nächstes Jahr. Und das Jahr danach.

In Verbindung mit dem weit verbreiteten Verlust von Lebensräumen durch veränderte Landnutzungsmuster und dem ungebremsten, vom Menschen verursachten Klimawandel steht Europa vor einer ausgewachsenen Umweltkrise.

Die bittere Wahrheit ist: Das ist einfach nicht tragbar.

Aber es ist noch nicht alles verloren.

Eine neue Frontlinie hat sich aufgetan. Eine, die von der Schnittstelle zwischen Technologie und Kreativität angetrieben wird, und die neue Hoffnung bietet.

Da sie nicht tatenlos zusehen wollen, wie die Zahl der Zugvögel in Europa auf Null sinkt, haben sich eine Reihe von NFT-Künstlern und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammengetan, um zu sagen, dass es genug ist. Es muss etwas getan werden.

Ihr Ziel? Es soll untersucht werden, wie Blockchain dazu beitragen kann, einige der dringendsten Umweltprobleme unserer Zeit zu lösen.

Zum ersten Mal veranstaltet NFT DEB Generative Dimensions eine dreitägige Konferenz und einen Hackathon, bei dem die Möglichkeit besteht, an einer globalen Initiative teilzunehmen, die erforscht, wie das Design von KI und NFT-Technologien zu nachhaltigen Lösungen führen kann.

Wann: 25.-27. November 2021, 13:00 - 18:30 Uhr MEZ

Wo: Debrecen, Ungarn + Metaverse

Link zum Streaming der Konferenz

www.nftdeb.art

Die aus diesem Schmelztiegel des transdisziplinären Diskurses hervorgegangenen Arbeiten werden in Form von NFT-Kunstwerken auf digitalen Plakatwänden in der pulsierenden Stadtlandschaft von Debrecen zu sehen sein , bevor sie in private und öffentliche Sammlungen gelangen.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Teil einer bahnbrechenden Bewegung zu sein und zu sehen, wie die Digitalisierung genutzt werden kann, um humanistische Werte in ganz Europa und darüber hinaus zu fördern.

Registrieren Sie sich hier jetzt.

Video https://mma.prnewswire.com/media/1693210/NFT_DEB.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693208/NFT_DEB.jpg