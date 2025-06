DRF Luftrettung

Qualifizierter Pilotennachwuchs

DRF Akademie verabschiedet zweiten Ausbildungslehrgang

Filderstadt (ots)

Die DRF Akademie hat am 27. Juni 2025 acht Absolventinnen und Absolventen ihres Berufshubschrauberpiloten-Lehrgangs feierlich verabschiedet: Sechs Männer und zwei Frauen erhielten nach zweijähriger Ausbildung ihre Commercial Pilot License (Helicopter), kurz: CPL (H). Damit leisten die DRF Akademie und die DRF Luftrettung einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in der Luftfahrt und fördern den fliegerischen Nachwuchs.

Seit 2022 bietet die DRF Akademie erfolgreich die Grundausbildung zum Berufshubschrauberpiloten an: Im vergangenen Jahr wurden bereits sechs Flugschüler ausgebildet. "Um den Personalbedarf an unseren Luftrettungsstationen auch künftig zuverlässig zu decken, sind wir auf qualifizierte Hubschrauberpilotinnen und -piloten angewiesen. Mit der Ausbildung an unserer DRF Akademie bauen wir gezielt frühzeitig fliegerischen Nachwuchs auf - ein starkes Fundament für die Zukunft unserer Organisation", erklärt Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG.

Die Ausbildung umfasst Theorieinhalte wie Luftrecht, Flugtechnik, Navigation und Aerodynamik, ergänzt um notfallmedizinische Grundlagen. Für den Praxisteil trainieren die Flugschülerinnen und Flugschüler auf einem Hubschrauber des Typs Robinson R44 Raven II unter Anleitung erfahrener Fluglehrer der DRF Akademie und DRF Luftrettung. Die Ausbildung findet in Bühl sowie am Operation Center der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden statt.

Erfolgreicher Abschluss - und der nächste Schritt

Nach Theorieprüfungen in 13 Fächern und einem abschließenden Prüfungsflug erhalten die frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen die Commercial Pilot License (Helicopter), kurz: CPL (H). Damit dürfen sie als Berufshubschrauberführerinnen und -führer tätig werden. Einige werden ihre Laufbahn voraussichtlich bei der DRF Luftrettung im Stationsdienst beginnen - als Copiloten im Einsatz, begleitet und weiterqualifiziert durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.

Bewerbungen für 2026 möglich

Die starke Nachfrage nach dem Ausbildungslehrgang spricht für sich: Bereits im August 2025 wird der vierte Jahrgang starten. Bewerbungen für den fünften Ausbildungslehrgang, mit Start im Jahr 2026, sind noch bis 31.07.2025 möglich. Mehr Informationen unter: https://www.drf-akademie.de/flugbetrieb/pilotenausbildung

Über die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 32 Stationen an 30 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An 13 der Hubschrauberstationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an zwei weiteren ist die Besatzung im Tagbetrieb mit erweiterten Randzeiten einsatzbereit. An fünf Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 35.850 Einsätze im Jahr 2024. Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Rund 400.000 Fördermitglieder weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite. Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de

Über die DRF Akademie

Die DRF Akademie bietet Fort-, Aus- und Weiterbildungen in den Kernbereichen Notfallmedizin, Flugbetrieb und Technik sowie Management und Führungskräfteentwicklung.

Innovativ. Kompetent. Authentisch.

Wissen wird nach neusten pädagogischen, didaktischen und methodischen Kenntnissen vermittelt.

Mehr als 50 Jahre Erfahrung aus der Expertise der DRF Luftrettung fließen in unsere Trainings ein

Über 250 Schulungen pro Jahr mit weit mehr als 4.000 Kursteilnehmern

Praxisnahe Schulungen durch erfahrene Referenten

Mehr Informationen unter http://www.drf-akademie.de