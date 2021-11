Wienerberger AG

EANS-News: Wienerberger erfüllt Auflagen zur Übernahme von Meridian Brick

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen Wien - * Umsetzung der kartellrechtlichen Auflagen erfolgreich abgeschlossen Die Wienerberger Gruppe, führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen, hat Anfang Oktober den US-Hersteller Meridian Brick übernommen. Damit hat Wienerberger das Wachstum im nordamerikanischen Markt weiter fortgesetzt. Die kartellrechtliche Bestätigung erfolgte unter der Auflage, dass Wienerberger der Veräußerung von drei Produktionsstätten und 13 Vertriebsstellen zustimmt. Mit dem am 15. November abgeschlossenen Verkauf an den Mitbewerber US Brick ist Wienerberger den Verpflichtungen nachgekommen und hat damit alle Auflagen für die Übernahme von Meridian vollumfänglich erfüllt. Zwtl.: Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR. Rückfragehinweis: Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com Elisabeth Falkner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

