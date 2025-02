Univar Solutions Inc.

Univar Solutions erwirbt Brad-Chem Holdings, ein führendes Unternehmen für Korrosionsschutzprodukte und Schmierstoffadditive

Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire)

Die Übernahme ermöglicht es Univar Solutions, sein Angebot an innovativen Produkten und Lösungen in ganz Europa zu erweitern.

Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen") gab bekannt, dass es das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Brad-Chem Holdings („Brad-Chem") und seine verbundenen Unternehmen übernommen hat, was auch die Übernahme von Brad-Kem, dem Joint Venture, das sich im gemeinsamen Besitz von Brad-Chem und seinem Partner DEM mit Sitz in Belgien befindet, einschließt. Brad-Chem, ein führender Anbieter von Korrosionsschutzprodukten und Schmierstoffadditiven, wird das bestehende Geschäft von Univar Solutions im Bereich Inhaltsstoffe und Spezialprodukte erweitern und dazu beitragen, die wachsende Kundennachfrage nach dem Vertrieb und der Mischung von Spezialschmierstoffadditiven, Spezialgrundölen und Funktionsadditiven für verschiedene Branchen im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa schneller zu decken.

Brad-Chem ist auf den Vertrieb und die Mischung von Spezialschmierstoffadditiven, Multimetall-Korrosionsinhibitoren, Kupferpassivatoren, Festschmierstoffen und Dispersionen für die Schmierstoff-, Metallbehandlungs-, Reinigungs-, Enteisungs- und Wasseraufbereitungsindustrie in über 40 Ländern in ganz Europa spezialisiert.

„Diese Übernahme bringt uns unseren ehrgeizigen Zielen näher, die Unterstützung für unsere Kunden in ganz Europa zu stärken, indem wir ein größeres Portfolio an Spezialprodukten und Additivmischungen in den Märkten für Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten sowie für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtungsmittel und Elastomere (CASE) anbieten", sagte Nick Powell, President von Global Ingredients & Specialties, Univar Solutions. „Die Kombination der Produkte und Partner von Brad-Chem mit unserem ausgedehnten globalen Vertriebsnetz und unserer technischen Expertise wird Kunden und Lieferanten erhebliche Vorteile bringen."

„Die Übernahme ist eine spannende Gelegenheit für unseren Geschäftsbereich Performance Materials, die steigende Kundennachfrage nach speziellen Grundstoffen und funktionalen Additiven zu decken, die unseren Kunden bei der Formulierung von Hochleistungsprodukten helfen können, die den Energieverbrauch senken, die Lebensdauer verlängern und das Korrosionsmanagement verbessern", sagte Matthew Oliver, Global Vice President of Performance Materials bei Univar Solutions. „Diese Vereinbarung zeigt unser anhaltendes Engagement, die Reichweite unserer Lösungen auf Märkte und Anwendungen auszudehnen, die leistungsorientiert sind und Schlüsselelemente der Nachhaltigkeitsagenda verkörpern."

„Wir freuen uns, Teil der Weltklasse-Organisation von Univar Solutions zu sein", sagte Chris Brady, Managing Director von Brad-Chem. „Die Übernahme wird uns dabei helfen, auf unserem gemeinsamen technischen Know-how, unseren Stärken im Kundenservice und unserem Produktportfolio aufzubauen. Dies passt hervorragend zu Unternehmen, die einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt genießen, operative und geschäftliche Exzellenz aufweisen und sich kompromisslos auf Innovation konzentrieren."

Informationen zu Brad-Chem Brad-Chem hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist ein führender Anbieter von Korrosionsschutzprodukten und Schmierstoffadditiven. Das Unternehmen hat sich auf den Vertrieb und die Mischung von Spezialschmierstoffadditiven, Multimetall-Korrosionsinhibitoren, Kupferpassivatoren, Festschmierstoffen und Dispersionen für die Schmierstoff-, Metallbehandlungs-, Reinigungs-, Enteisungs- und Wasseraufbereitungsindustrie in über 40 Ländern spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://brad-chem.co.uk/.

Informationen zu Univar Solutions Univar Solutions ist ein führender globaler Lösungsanbieter für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, der ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der größten privaten Transportflotte und dem größten technischen Vertriebsteam der Branche, beispiellosem Logistik-Know-how, tiefgreifenden Markt- und Regulierungskenntnissen, erstklassiger Formulierungs- und Rezepturentwicklung und führenden digitalen Tools ist Univar Solutions gut positioniert, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse und unsere Absichten, Überzeugungen, Erwartungen und Vorhersagen für die Zukunft beziehen. Dabei handelt es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 und Abschnitt 21E des US-amerikanischen Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Annahmen abweichen. Eine ausführliche Diskussion dieser Faktoren und Ungewissheiten ist in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Zu den potenziellen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die letztendliche geografische Ausbreitung der COVID-19-Pandemie; die Dauer und Schwere der COVID-19-Pandemie; Maßnahmen, die von Regierungsbehörden ergriffen werden können, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie anzugehen oder anderweitig zu mildern; die potenziellen negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft und unsere Kunden und Lieferanten; die Gesamtauswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage; andere Schwankungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, insbesondere in der industriellen Produktion und der Nachfrage unserer Kunden; wesentliche Änderungen der Geschäftsstrategien von Herstellern oder der Geschäftstätigkeit unserer Kunden; erhöhter Wettbewerbsdruck, auch infolge der Konsolidierung von Wettbewerbern; wesentliche Änderungen der Preise, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien; unser Verschuldungsgrad, die durch unsere Schuldtitel auferlegten Beschränkungen und unsere Fähigkeit, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das breite Spektrum an Gesetzen und Vorschriften, denen wir unterliegen, einschließlich umfassender Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften; die Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die wir erwerben, einschließlich Nexeo Solutions, Inc., zu integrieren oder die erwarteten Vorteile solcher Akquisitionen zu realisieren; potenzielle Geschäftsunterbrechungen und Sicherheitsverletzungen, einschließlich Cybersicherheitsvorfälle; die Unfähigkeit, ausreichend Betriebskapital zu generieren; Steigerungen der Transport- und Kraftstoffkosten und Änderungen in unserer Beziehung zu Drittanbietern; Unfälle, Sicherheitsmängel, Umweltschäden, Probleme mit der Produktqualität und Haftung sowie Rückrufe; größere oder systemische Lieferausfälle, die unser Vertriebsnetz oder die von uns vertriebenen Produkte betreffen; Betriebsrisiken, gegen die wir möglicherweise nicht ausreichend versichert sind; laufende Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche und regulatorische Risiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Zins- und Währungsschwankungen; potenzielle Wertminderung des Firmenwerts; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen, Unternehmungen und strategischen Investitionen; negative Entwicklungen, die sich auf unsere Pensionspläne und die Renten mehrerer Arbeitgeber auswirken; Arbeitsunterbrechungen im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlich organisierten Teil unserer Belegschaft; und die anderen Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder von diesen impliziert werden. Darüber hinaus können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie „kann", „planen", „anstreben", „werden", „erwarten", „beabsichtigen", „schätzen", „vorhersehen", „glauben" oder „fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder Abwandlungen oder ähnliche Terminologie identifiziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen in den Annahmen, das Eintreten von unvorhergesehenen Ereignissen oder anderes widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

