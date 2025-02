360° Entertainment

360° Entertainment Kongress: Trends, Talks und ein exklusiver ESC-Einblick

Andermatt (ots)

Am 25. und 26. März 2025 schlägt das Herz der Entertainmentbranche in Andermatt. Der 360° Entertainment Kongress vereint 450 Fachleute, 60 hochkarätige Speaker und bietet einen exklusiven Einblick in die grösste TV-Musikshow der Welt: den Eurovision Song Contest. Hier werden die Trends von morgen gesetzt.

Andermatt - Der 360° Entertainment Kongress hat sich als führender Branchentreff etabliert. Nationalratspräsidentin Maja Riniker wird zwei Tage voller Inspiration, Wissenstransfer und Networking eröffnen. Im Mittelpunkt stehen Sicherheit, Sponsoring, Zielgruppenansprache und multifunktionale Venues - sowie das Top-Event des Jahres: der Eurovision Song Contest.

ESC: Exklusiver Einblick in die grösste Musikshow der Welt

Nach 36 Jahren kehrt der Eurovision Song Contest in die Schweiz zurück. Co-Executive Producer Reto Peritz, Moritz Stadler, Kommunikationschef Edi Estermann und Dr. Frank-Dieter Freiling (ehemaliger Vorsitzender der ESC-Aufsichtsgremien) berichten aus dem "Innenwerk" dieser gigantischen Show - die die gesamte Schweizer Entertainmentbranche ins internationale Rampenlicht rückt.

Gen Z & Event-Impact: Der Schlüssel zum Publikum von morgen

Prof. Dr. Claude Meier (HWZ Zürich) zeigt, wie Gross-Events Städte und Regionen wirtschaftlich aufwerten. Frederik Landwehr (EDGE Entertainment Digital) und Michael Gubelmann (Art on Ice) beleuchten Strategien, um in einer digitalen Welt die Generation Z zu erreichen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Venues der Zukunft: SAP Garden München & Co-op Live Arena Manchester

Innovative Veranstaltungsorte prägen das Entertainment von morgen. Der SAP Garden in München überzeugt als hochmoderne, rein digital bespielbare Arena. Rebecca Kane Burton (EVP Venue Management, Oak View Group) präsentiert die Co-op Live Arena in Manchester, die mit 23.500 Plätzen und einem bahnbrechenden Design neue Massstäbe im internationalen Entertainment setzt.

Sponsoring neu gedacht und 100jähriger Geburtstag

Nachhaltiges Sponsoring und kreative Markenansätze ziehen sich durch mehrere Foren. So zeigt Subway, wie emotionale Kundenbindung gelingt. Unter dem Motto "100 Jahre Migros: Wir sagen Merci" setzt Migros mit einer landesweiten Tour in DAS ZELT, grossen Geburtstagsevents in den Filialen und einem Mitarbeitendenfest für 80'000 Gäste ein Zeichen. Eine Diskussionsrunde widmet sich zudem den Perspektiven von Festivals und Clubs.

Networking in exklusiver Atmosphäre

Zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch - allen voran die SUNRISE STARZONE EVENT NIGHT - prägen den Branchentreff. Musikalische Highlights sorgen für beste Unterhaltung. Diese Kombination aus zukunftsweisenden Inhalten und internationalem Austausch macht den 360° Entertainment Kongress zum unverzichtbaren Termin für Entscheider.

Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.entertainment-forum.com/