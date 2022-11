ZTE Corporation

5G Summit und User Congress 2022: ZTE als Vorreiter der digitalen Transformation

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat heute den Startschuss für den 5G Summit und User Congress 2022 am Lago Maggiore in Stresa, Italien, gegeben.

ZTE veranstaltet den diesjährigen 5G Summit und User Congress am 8. und 9. November 2022 unter dem Motto „Inspire the Digital Transformation". Verschiedene Vordenker, Branchenpartner, führende Analysten von GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP und Global Data, führende Betreiber und viele andere nehmen an der Veranstaltung teil und werden über ihre wichtigsten Erkenntnisse berichten. Zu der zweitägigen Veranstaltung wurden über 300 Teilnehmer aus mehr als 70 Unternehmen eingeladen, und über 50 Gäste werden über 5G-Cases, erfolgreiche Ökosysteme, digitale Transformation, B5G sowie Umweltschutz und Nachhaltigkeit sprechen.

„In Zukunft werden die digitale Welt und die reale Welt in größerem Umfang miteinander interagieren, den dimensionalen Raum durchbrechen und sich allmählich zu einer neuen Ära tiefer und nahtloser Verbindungen entwickeln", betonte Xiao Ming, Senior Vice President von ZTE. „Jeder Schritt, den wir heute unternehmen, dient dazu, die reale Welt getreu und fest zu vermessen und neue Grenzen der virtuellen Welt zu öffnen und zu rekonstruieren."

Die digitale Transformation ist nicht mehr nur eine einfache Innovation, sondern eine intelligente Verbindung verschiedener Dienstleistungen und Branchen.

„Eine der wichtigsten Aufgaben von 5G in den kommenden Jahren ist die Stärkung der digitalen Transformation in allen Sektoren. Im vergangenen Jahr wurde 5G kommerziell in die Vertikale ausgeweitet, wobei bereits Skalierungseffekte erprobt wurden", erklärte John Hoffman, CEO von GSMA Ltd. „Um diese Einsparungen zu erzielen, muss die Industrie jedoch viele verschiedene Anwendungsszenarien durchspielen, um 5G von einer optionalen zu einer unverzichtbaren Technologie zu machen."

„Wenn wir stärkere Unternehmen und Gemeinschaften aufbauen und die Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, können wir es uns einfach nicht leisten, jemanden zurückzulassen. Die Mobilfunkbetreiber spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem der technologischen Innovation. Die Betreiber können die Herausforderungen der Markteinführung abmildern, indem sie die Plattform, die Kundenbeziehungen und die Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre mobilen Innovationen zum Erfolg führen können", betonte Lara Dewar, CMO von GSMA Ltd.

Auf der Grundlage von umfassenden Szenarien, Anwendungen und innovativen Verbindungstechnologien hat ZTE die intelligente Digitalisierung in alle Lebensbereiche integriert, beispielsweise in die intelligente Fertigung, den Hafen, die Medizin, den Haushalt usw., und stellt außerdem die zugrunde liegenden Technologien bereit, um die digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft zu unterstützen. Geschäftsmodelle, Technologien und Kundenbedürfnisse verändern sich rasant. Daher hilft ein kollaboratives Ökosystem der Telekommunikationsbranche nicht nur beim Überleben, sondern auch beim Gedeihen in einer so herausfordernden Zeit. Während der Veranstaltung wird ZTE seine innovativen Technologien und Lösungen vorstellen und das B5G Technology Whitepaper in Zusammenarbeit mit der GSMA veröffentlichen.

Die erfolgreiche Demonstration des vertikalen Fallbeispiels zeigt nicht nur die Realität im 5G-Zeitalter, sondern auch, wie die Branche diese Anwendungen gewinnbringend nutzen und in großem Maßstab umsetzen kann. Außerdem stellen Experten und Führungskräfte von ZTE den Erfolg des Netzes in verschiedenen Regionen der Welt vor. Die Einführung des Mini 5GC zeigt, dass ZTE-Produkte die ersten auf dem Markt sind, die bereits von den Betreibern eingesetzt werden.

Mit dem Bekenntnis zu seiner Vision und seinem Ziel, „Konnektivität und Vertrauen überall zu ermöglichen" und „die Welt mit kontinuierlicher Innovation für eine bessere Zukunft zu verbinden", wird ZTE die digitale Transformation weiter vorantreiben.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn