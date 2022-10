ZTE Corporation

ZTE auf der Network X 2022 als „Innovativster Anwendungsfall für Network Slicing" und „Innovativstes privates Netzwerkprojekt" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sie auf der Network X 2022 in Amsterdam, Niederlande, den Preis für den „Innovativsten Anwendungsfall für Network Slicing" und den Preis für das „Innovativste private Netzwerkprojekt" gewonnen hat.

Die SPN-Fine Granularity Unit (FGU) und die Kommerzialisierung von China Mobile und ZTE als „Innovativster Anwendungsfall für Network Slicing" ausgezeichnet

Der Produktionsdienst in der Industrie und die hochwertigen privaten Verbindungen erfordern eine geringe Bandbreite, aber eine hohe Leistung, d. h. eine zuverlässige Latenzzeit, eine harte Isolierung und einen hochzuverlässigen Transport. Das traditionelle Ethernet mit „Best-Efforts"-Weiterleitung kann diese Anforderungen jedoch nicht erfüllen.

China Mobile hat sich mit ZTE zusammengetan, um das SPN (Slicing Packet Network) einzuführen und damit zum ersten Mal das hierarchische Hard Slicing in Ethernet zu ermöglichen. Da die Granularität von 5 Gbps auf 10 Mbps reduziert wurde, unterstützt das SPN sowohl Vorwärtskompatibilität als auch eine skalierbare Transportleitung mit feiner Granularität. Gleichzeitig ist es mit MPLS-VPN- und SRv6-Diensten verbunden, um einen durchgehenden Null-Paketverlust zu garantieren und eine Weiterleitung mit einer definierten Latenzzeit und einer physischen Isolierung auf Leitungsebene zu ermöglichen, so dass ein Netzwerk für verschiedene Zwecke aufgebaut werden kann. Dieses Netzwerk bietet einen differenzierten Service-Transport mit flexibler Bandbreite, physischer Isolierung und zuverlässiger Latenz für 5G-Privatnetze und private Unternehmensleitungen.

Das E2E-5G-TSN für Green Grid von ZTE, China Mobile und NR Electric als „Innovativstes privates Netzwerkprojekt" ausgezeichnet

Im Bereich der Stromnetze ist die effiziente Nutzung sauberer neuer Energien wie Wind- und Solarenergie ein wirksames Mittel zur Erreichung des Ziels einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft. Windkraft und Solarenergie werden jedoch leicht vom Wetter und den jeweiligen Regionen beeinflusst und sind instabil. Genaue Messungen, Steuerung und Echtzeit-Interaktion sind deshalb erforderlich. Herkömmliche Mobilfunknetze können die hohen Netzanforderungen der Energiewirtschaft nicht erfüllen.

ZTE hat deshalb die „Time Promised Communication"-Lösung herausgebracht, die eine genaue Steuerung von 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA im Zusammenhang mit zeitempfindlichen Netzen gemäß der Version 16 der 3GPP integriert. Die TPC-Lösung kombiniert Software und Hardware, um die durch Datenverkehrskonflikte und Kommunikationsstörungen verursachten Netzwerklatenzzeiten und den Jitter effektiv zu lösen. Sie wird mit der Slicing-Technologie kombiniert, um die 5G-End-to-End-Latenz zu verringern, was die Zuverlässigkeit des Kommunikationsnetzes gewährleistet. Anstelle von Glasfaserkabeln ermöglicht die TPC-Lösung einen flexiblen Zugang zur letzten Meile, wodurch die Kosten für den Aufbau von Kommunikationsnetzen erheblich gesenkt werden. Sie beschleunigt den Einsatz neuer Energien wie Solarenergie und Windenergie und hilft der Stromwirtschaft, die strategischen Ziele der Kohlenstoffspitzenwerte und der Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Die Network X Awards 2022 werden von Informa, einem führenden internationalen Konzern für Veranstaltungen, digitale Dienstleistungen und akademisches Wissen, verliehen, und würdigen Leistungen, Innovationen und Spitzenleistungen in der Telekommunikationsbranche. In diesem Jahr kombiniert Network X die 5G World, das BBWF (Broadband World Forum) und die neu ins Leben gerufene Telco Cloud, um Festnetz- und Mobilfunkmärkte an einem zentralen Ort zusammenzubringen.

