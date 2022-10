ZTE Corporation

ZTE befürwortet Catalyzing Electrification Accord

Beschleunigung der globalen grünen, nachhaltigen Entwicklung

Die ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat sich dem Catalyzing Electrification Accord der Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) angeschlossen. Ziel ist es, gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln, um die Elektrifizierung zum Nutzen einer nachhaltigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung zu beschleunigen. ZTE unterstützt das Abkommen aktiv und setzt sich dafür ein, die Energiewende mit Hilfe digitaler und intelligenter Technologien voranzutreiben und so einen Beitrag zu den weltweiten Dekarbonisierungs- und Klimazielen zu leisten.

Die GSEP ist eine globale Allianz, die sich auf die Lösung globaler Energieprobleme in einem internationalen Rahmen konzentriert und die Elektrifizierung fördert, um eine nachhaltige Energieentwicklung zu erreichen. Catalyzing Electrification Accord ist der Höhepunkt der Arbeit des Strategic Open Dialogue on Electrification (SODE), einer von der GSEP ins Leben gerufenen globalen Koalition, die 14 zukunftsorientierte Unternehmen aus dem Energiesektor, den Endnutzersektoren (Telekommunikation, Verkehr, Industrie und Gebäude) sowie strategische und technologische Partner zusammenbringt.

Die Vereinbarung enthält fünf konkrete Empfehlungen und Aktionsschritte, um die Elektrifizierung zu beschleunigen. Dazu gehören die Schaffung politischer Rahmenbedingungen, die die Elektrifizierung unterstützen, die Förderung neuer innovativer Geschäftsmodelle, die Beschleunigung des Informationsflusses entlang und über die Wertschöpfungsketten hinweg, die Gewährleistung einer raschen und effizienten Energiewende und die Bereitstellung der Infrastruktur, um für den Wandel gerüstet zu sein.

Als Mitglied des UN Global Compact und der Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) setzt sich ZTE für eine globale nachhaltige Entwicklung ein und definiert strategische Prioritäten für eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und industrieller Trends, um die soziale Verantwortung des Unternehmens aktiv wahrzunehmen.

Angesichts der Herausforderungen, die die kohlenstoffarme Transformation mit sich bringt, ebnet ZTE, das seit 37 Jahren ein wichtiger Akteur in der IKT-Branche ist, einen umweltfreundlichen Weg zur digitalen Wirtschaft, indem es umweltfreundliche Betriebsabläufe, eine umweltfreundliche Lieferkette und eine umweltfreundliche digitale Infrastruktur fördert und die umweltfreundliche Entwicklung der Industrie unterstützt. Das Ziel von ZTE ist es, durch umweltfreundliche Betriebsabläufe bis zum Jahr 2030 den Kohlenstoff-Spitzenwert zu erreichen und bis zum Jahr 2060 kohlenstoffneutral zu sein.

Gemeinsam mit seinen Partnern erforscht ZTE weiterhin innovative und umweltfreundliche 5G-Anwendungen und hat bereits über 60 beispielhafte Projekte weltweit umgesetzt. Auf der Grundlage seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Kommunikationsenergie hat ZTE Energieprodukte und -dienstleistungen für 386 Betreiber in mehr als 160 Ländern und Regionen bereitgestellt. Laut der Bewertung des weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmens Frost & Sullivan für die globale Telekommunikations-Gleichstromversorgungsbranche wurde ZTE für seine hocheffiziente, modulare, intelligente und umweltfreundliche Stromversorgungslösung mit dem Global Telecom DC Power Product Leadership Award 2022 ausgezeichnet. Das Energiegeschäft von ZTE wurde in den letzten Jahren auf die Energie- und Transportbranche ausgeweitet. Dank seiner digitalen, intelligenten Cloud- und KI-Technologie bietet ZTE Produkte und Lösungen für die grüne Stromerzeugung, intelligente Energiespeicherung, intelligenten Stromverbrauch, Energiemanagement, Elektrofahrzeuge usw. an.

Die herausragenden Beiträge und Leistungen von ZTE im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind in der Branche anerkannt worden. Im Jahr 2022 wurden sowohl die A-Aktien als auch die H-Aktien von ZTE als Bestandteil der Hang Seng Corporate Sustainability Index Series ausgewählt. Darüber hinaus wurde ZTE offiziell in die Fortune China ESG Influential Listing 2022 aufgenommen. Seit 2009 hat ZTE den Nachhaltigkeitsbericht in 14 aufeinander folgenden Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Auch in Zukunft wird ZTE sein Engagement für eine grüne und intelligente Zukunft fortsetzen, die Forschung in den Bereichen neue Energie, neue Materialien und neue Geräte weiter ausbauen und durch technologische Durchbrüche eine solide technische Grundlage für die grüne IKT-Basis schaffen. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen die Integration von digitaler intelligenter Technologie und traditionellen Industrien mit hohem Energieverbrauch verstärken, um die Elektrifizierung gemeinsam mit Partnern aktiv zu beschleunigen und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.

