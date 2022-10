ARTE G.E.I.E.

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: Naked, Das Rote Imperium, Im Schatten von Roubaix, In the Flesh, Das Rheingold u.v.m.

Strasbourg

NAKED

6-teilige Dokureihe | Online verfügbar vom 17. Oktober 2022 bis 15. Januar 2023

Adam und Eva war gestern: Zwischen den Geschlechtern scheint alles im Wandel. Wenn Traditionen erodieren und Grenzen verschwimmen stellt sich die Frage: Was am Geschlecht ist Biologie, was Erziehung, was angeboren, was sozialisiert? Unterschiedlichste Menschen öffnen Türen und Herzen und renommierte Forschende erörtern, wie die Geschlechterbrille die Menschheit geprägt hat und was man heute über Sex und Gender weiß.

GEORGIENS HAFEN DER HOFFNUNG

Dokumentarfilm | Online verfügbar vom 24. Oktober 2022 bis 22. Januar 2023

2016 sollte an der georgischen Schwarzmeerküste ein Tiefseehafen gebaut werden, um das kleine Land wirtschaftlich enger an den Westen zu binden - das Bauprojekt wird jedoch nie vollendet. Der in Georgien lebende Dokumentarfilmer Stefan Tolz hat fünf Jahre lang die Ereignisse im Land verfolgt und zeigt am Beispiel des Hafenprojektes die Abkehr Georgiens vom europäischen Weg.

DAS ROTE IMPERIUM

3-teilige Dokureihe | Online verfügbar vom 18. Oktober 2022 bis 17. Oktober 2023

1922 war das Geburtsjahr der Sowjetunion - das größte Land der Erde. Russland, Weißrussland, die Ukraine und Transkaukasien schlossen sich zusammen zur UdSSR. 100 Jahre danach begeben sich die renommierten Filmemacher und Russlandexperten Jürgen Ast und Martin Hübner auf die Spuren eines untergegangenen Imperiums.

LETZTE WORTE

JOEY STARR, ÉRIC CANTONA, TIN-TIN, BÉATRICE DALLE, FRANK TIOZZO, MATTHIAS SCHOENAERTS, RACHIDA BRAKNI

Serie | Web only | Online verfügbar ab 27. Oktober 2022

"Haben Sie noch Träume?", "Bereuen Sie etwas?": Der Tod kommt und stellt Prominenten die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Er will wissen, was sie bewegt hat im Berufs- und Privatleben. Rapper Joey Starr, Ex-Fußballprofi Éric Cantona, die beiden Schauspielerinnen Béatrice Dalle und Rachida Brakni sowie weitere Stars legen Zeugnis ab...

BÜCHERHERBST AUF ARTE.TV

Bereits jetzt online verfügbar

Im Buchmesse-Monat bietet ARTE eine breite Auswahl an Dokumentationen zu großen Werken der Weltliteratur, kontroversen Romanen, spannenden Entstehungsgeschichten und Porträts bedeutender Klassiker. Darunter: die "Super 8 - Tagebücher" der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, "George Orwell, Aldous Huxley - 1984 oder Schöne neue Welt", "Isaac Asimov - Geschichten aus der Zukunft" u.v.m.

Mehr zum Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, Spanien, gibt es in der Kollektion "Feuriges Spanien - Iberische Halbinsel mit mediterranem Flair" zu entdecken.

IM SCHATTEN VON ROUBAIX

Spielfilm | Online verfügbar vom 10. Oktober 2022 bis 15. November 2022 | Im Rahmen des ARTE FilmFestivals

In der nordfranzösischen Stadt Roubaix, bekannt für ihre sozialen Brennpunkte, ermittelt Kommissar Daoud wegen eines Wohnungsbrandes. Als kurz darauf in derselben Straße eine Leiche gefunden wird, haben zwei Nachbarinnen einen Tatverdächtigen parat. Doch die Ermittlungen laufen ins Leere. Haben die jungen Frauen, Claude (Léa Seydoux) und Marie (Sara Forestier), womöglich mehr mit dem Fall zu tun, als sie zugeben?

DIE SCHWALBEN VON KABUL

Animierter Spielfilm | Online verfügbar vom 12. Oktober 2022 bis 25. Oktober 2022 | Im Rahmen des ARTE FilmFestivals

Afghanistan 1998: Die Taliban beherrschen das Land mit Angst und Terror. Das junge Paar Zunaira und Mohsen wünscht sich ein Leben in Freiheit. Als Mohsen bei einem Unfall stirbt, wird Zunaira des Mordes beschuldigt und zum Tode verurteilt. Doch Gefängniswächter Atiq begibt sich in Lebensgefahr, um ihr zu helfen...

IN THE FLESH

Serie | Staffel 1 & 2 | Web only | Online verfügbar vom 28. Oktober 2022 bis 27. Oktober 2023

Eines nachts erwachen Tausende von Verstorbenen in einer kleinen britischen Gemeinde wieder zum Leben. Nach monatelanger Rehabilitation und Medikation sollen die Untoten nun wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, doch das sorgt für Unmut im Dorf...

DER NEANDERTALER IN UNS - DAS MYSTERIUM DER URZEIT-GENE

Dokumentation | Web only | Online verfügbar vom 10. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2023

Lange war umstritten, ob Neandertaler und Homo Sapiens miteinander lebten und ob sie gar Nachkommen zeugten. Der diesjährige Nobelpreisträger in Medizin, der Schwede Svante Pääbo, hat die Erforschung des Neandertaler-Genoms zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Seine Ergebnisse bedeuten einen Quantensprung für die Wissenschaft und verändern unser Denken über die Menschheitsgeschichte.

RICHARD WAGNER: DAS RHEINGOLD

Oper | 29. Oktober 2022, um 21.45 Uhr live zeitversetzt auf arte.tv/concert und im TV | Im Rahmen der Saison ARTE Opera 2022-23

An der Staatsoper Unter den Linden steht der Herbst 2022 ganz im Zeichen von Wagners "Der Ring des Nibelungen" - neuinszeniert von Dmitri Tcherniakov und unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann. Den ersten Teil, "Das Rheingold", überträgt ARTE am Samstag, den 29. Oktober um 21.45 Uhr live zeitversetzt im TV und online mit Untertiteln in Deutsch, Französisch und Englisch auf arte.tv/concert.

Die gesamte Tetralogie bleibt ab dem 19. November 2022 europaweit mehrere Wochen lang auf arte.tv/concert abrufbar.

DEUTSCHES JAZZFESTIVAL AUF ARTE CONCERT

Konzerte | Web only | Online verfügbar ab 29. Oktober 2022

Auf dem diesjährigen 53. Deutschen Jazzfestival Frankfurt stehen Ende Oktober lokale KünstlerInnen, sowie internationale Größen der Jazzszene auf der Bühne. ARTE Concert ist dabei und zeigt Konzertübertragungen von Isaiah Collier & The Chosen Few, Lakecia Benjamin und Rabih Abou-Khalil feat. Elina Duni.

Nicht verpassen: Bereits jetzt mit der "All That Jazz" Kollektion auf ARTE Concert mitgrooven.

