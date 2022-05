ADO EBIKE

Erster Jahrestag von ADO Ebike - Cross Your City

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

ADO E-Bike, der weltweit führende Anbieter von Elektrofahrrädern, startet zur Feier seines ersten Jahrestages die spezielle ADO-Kampagne.

„My Dream: ADO, cross 1.001 cities" -Herr Sen

365 Tage lang verkaufen, mehr als 600 Städte durchqueren und das Leben von mehr als 12.000 Familien besser und schöner machen.

Nun hat A DECE OASIS (ADO) seinen ersten Geburtstag gefeiert und damit den Prozess von 0 auf 1 abgeschlossen.

ADO-Errungenschaften:

Kontinuierliche Verbesserung differenzierter Produkte, die den Arbeitsweg von 10.000 Nutzern schützen

„Unsere Produkte sollten das sein, was die Nutzer wirklich brauchen." Herr Sen sagte, dass das Team an der Erweiterung der Produktlinie auf der Grundlage der Bedürfnisse der Benutzer festhielt und die bestehenden Produkte auf der Grundlage des Feedbacks der Marktbenutzer weiter optimierte. Um die Technologie zu verbessern, wurden die 3.300 Quadratmeter große Forschungs- und Entwicklungsbasis und das Labor für Fahrräder mit elektrischer Unterstützung genutzt.

Den Glauben der Kunden aufrechterhalten, den Einfluss der Marke verstärken

„Immer mehr Nutzer interagieren mit uns auf Facebook, was das Vertrauen der Verbraucher und die Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Marke ADO widerspiegelt", so Sen, der sagte, ADO habe ein Fenster für die Verbraucherkommunikation durch „offizielle Medien + KOL", um das Engagement der Nutzer zu erhöhen.

Bis heute führt ADO das „Bauprojekt von 1.000 Online- und Offline-Geschäften" durch, das einen Exportwert von mehr als 100 Millionen erreicht hat. 60+ regionale Vertreter und 200+ ADO-Geschäfte in 600+ Städten auf der ganzen Welt wurden erfolgreich in Betrieb genommen, um gemeinsam die lokale Erfahrung der E-Bike-Marke ADO aufzubauen.

Bestehen Sie auf lokalem Service und bieten Sie einen sorgenfreien Kundendienst

„Wir wollen den Verbrauchern vermitteln, dass die Marke nach dem Kauf eines ADO-Produkts auf jeden Fall Verantwortung für Sie übernimmt." Herr Sen ist entschlossen, auf dem Lokalisierungsdienst zu bestehen.

Heutzutage verfügt die Marke ADO über 9 Lager in Übersee und 3 lokale After-Sales-Zentren. Das Unternehmen bietet eine Lieferzeit von 2 bis 7 Tagen, in einigen Gebieten sogar eine Lieferung am nächsten Tag, einen lokalen technischen Kundendienst und einen Kundendienst vor Ort. Darüber hinaus verspricht ADO den Nutzern, neue Produkte kostenlos zu ersetzen, wenn die Wartung aufgrund von Qualitätsproblemen während der Lebensdauer des Produkts nicht möglich ist.

Dankbare Belohnung für die Kunden, gemeinsam gute Erinnerungen an ADO schaffen

Der erste Jahrestag von ADO E-Bike nähert sich, und um unseren aufrichtigen Dank für Ihr Vertrauen auszudrücken, hat die Marke ADO die Aktion „Grateful Rewarding to Customers" ins Leben gerufen, um gute Erinnerungen mit den Nutzern im offiziellen Shop und in sozialen Medien zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812310/image_5022519_40935539.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815489/image_5022519_40935539.jpg