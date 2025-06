Vantage

Vantage präsentiert sich erstmals auf der Wealth Expo Perú 2025 und stellt seine Branchenkompetenz vor

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets freut sich, seine erstmalige Teilnahme an der Wealth Expo Perú 2025 bekannt zu geben, einer bedeutenden Veranstaltung der Finanzbranche in der Region. Die Veranstaltung findet im prestigeträchtigen Westin Hotel in San Isidro statt, dem Herzen des Finanzviertels von Lima, und bringt Händler, Investoren, Fintech-Experten und Finanzdienstleister für einen ganzen Tag des Wissensaustauschs, Networkings und Branchendialogs zusammen.

Vantage ist zum ersten Mal auf der peruanischen Ausgabe der Wealth Expo vertreten und wird dort seine innovativen Lösungen vorstellen und mit den Teilnehmern aus der Handels- und Partnergemeinschaft in Kontakt treten. Die Teilnahme des Unternehmens umfasst drei Vorträge, die von Mitgliedern seines Expertenteams gehalten werden:

Rodrigo Martínez, Team Lead of Business Development, wird eine Grundsatzrede mit dem Titel „Vantage: Smart Copy Trading Within Everyone's Reach" halten – ein tiefer Einblick in die intuitive und zugängliche Copy-Trading-Plattform von Vantage. Außerdem wird er zusammen mit anderen Branchenexperten auf einem Podium über die wichtigsten Trends, Herausforderungen und Entwicklungen im sich entwickelnden Finanzsystem in Peru und der gesamten Region diskutieren. In der Workshop-Schiene wird Julio Vásquez, Business Development Manager, in einem Vortrag Einblicke zum Thema „Wie Sie Ihren Handel und Ihre Community in eine passive Einkommensmaschine verwandeln" geben.

Um den Gipfel stilvoll zu eröffnen, wird Vantage am Abend vor der Hauptveranstaltung einen exklusiven Cocktailempfang sponsern. Bei diesem privaten Treffen werden die Teilnehmer mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen und haben die Gelegenheit, sich mit dem Vantage-Team in einem entspannten Rahmen auszutauschen.

Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets, erklärte: „Wir freuen uns, an der Wealth Expo Perú teilzunehmen, einer wichtigen Veranstaltung in der wachsenden Finanzlandschaft Lateinamerikas. Die Region zeigt weiterhin großes Interesse an Handel und Innovation, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern und Interessengruppen aus der Industrie. Durch Bildung, Technologie und Vertrauen wird Vantage weiterhin das sich entwickelnde Finanz-Ökosystem unterstützen."

Die wachsende Präsenz von Vantage spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens wider, die Finanzmärkte für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglicher, transparenter und lohnender zu machen.

Weitere Einzelheiten zu den Initiativen und Veranstaltungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708360/Vantage_Debuts_Wealth_Expo_Per__2025_Showcasing_Industry_Expertise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/5364604/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-prasentiert-sich-erstmals-auf-der-wealth-expo-peru-2025-und-stellt-seine-branchenkompetenz-vor-302489086.html