Park Street Imports unterzeichnet einen Vertrag im Wert von 100 Millionen Dollar mit King Henri Christophe Spirits LLC

Park Street Imports, ein führendes US-amerikanisches Alkoholvertriebsunternehmen, ist eine lukrative Partnerschaft im Wert von 100 Millionen USD mit King Henri Christophe Spirits LLC eingegangen. Dieser Deal markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Marke, im Besitz von Emmanuel Fritz Paret und Dr. Rudolph Moise, die mit King Henri Christophe einen erstklassigen Whiskey geschaffen haben, der in der haitianischen Tradition und Innovation verwurzelt ist. Der Wert der Transaktion ergibt sich aus den Import- und Vertriebslizenzen von Park Street, die es King Henri Christophe Spirits ermöglichen werden, seine Produktion zu erweitern und effizient in den wettbewerbsintensiven amerikanischen Spirituosenmarkt einzutreten.

Masse Produktion & Landesweiter Vertrieb

Dank des umfangreichen Importnetzwerks von Park Street wird King Henri Christophe Spirits nun in der Lage sein, große Mengen seiner handgefertigten haitianischen Spirituose - die in seinen Brennereien in der Nähe der historischen Citadelle Laferrière hergestellt wird - direkt in die USA zu importieren. Dieser Zugang ermöglicht die monatliche Produktion von bis zu 50.000 Kisten der haitianischen Spirituose und der gealterten amerikanischen Whiskey-Mischung, wodurch eine stetige und skalierbare Versorgung für Einzelhändler, Bars und Whiskey-Kenner im ganzen Land gewährleistet wird.

Die Power von Park Street Imports

Die gut etablierte Infrastruktur von Park Street vereinfacht den oft komplizierten Prozess des Imports von Spirituosen in die USA. Durch die Einhaltung von Vorschriften, die Lagerung, die Logistik und den Vertrieb ermöglicht Park Street Marken wie King Henri Christophe, sich auf ihr Handwerk zu konzentrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Produkte die Verbraucher effizient erreichen. Diese Vereinbarung gibt King Henri Christophe Spirituosen die Möglichkeit,:

Eine Mischung aus Geschichte und Exzellenz

King Henri Christophe Whiskey ist eine bemerkenswerte Verschmelzung von haitianischer Tradition und amerikanischer Handwerkskunst. Die Reise beginnt in Haiti, wo Paret und Moise kleine, rustikale Destillerien in der Nähe der historischen Citadelle Laferrière, einst die Hochburg von Haitis König Henri Christophe wiederbelebt haben. Die Basisspirituose wird mit Hilfe von reinem Zuckerrohrsaft und Karamell hergestellt, den wichtigsten Zutaten der traditionellen haitianischen Spirituose Kleren.

Diese Basis wird dann in die USA verschifft, wo sie fachmännisch mit einigen der besten 6- und 12-jährigen amerikanischen Whiskeys gemischt wird. Das Ergebnis ist eine Premium-Spirituose, die eine Hommage an ihre Ursprünge darstellt und gleichzeitig anspruchsvolle Whiskey-Liebhaber anspricht.

Die Legende von die Sonderreserve

Gerüchte über eine außergewöhnliche Reservemischung verstärken die Anziehungskraft der Marke noch. Berichten zufolge enthalten die in der Citadelle Laferrière entdeckten Fässer einen 200 Jahre alten Geist, der für König Henri Christophe selbst geschaffen worden sein soll. Sollte sich diese historische Mischung mit dem Namen „King Henri Christophe, House of Clicquot Reserve" bestätigen, wäre sie eine einzigartige Rarität in der Welt der edlen Spirituosen. Die Veröffentlichung ist für den 1. Dezember 2025 geplant, und es wird erwartet, dass dieses exklusive Angebot einen hohen Preis erzielen wird.

Start und Verteilung

Das erste Produkt der Reihe, King Henri Christophe 6-Year Aged Whiskey, wird ab dem 1. April 2025 in den USA in den Regalen stehen. Diese Einführung markiert den Beginn einer voraussichtlich sehr erfolgreichen Vertriebspartnerschaft mit Park Street Imports.

Ein Erbe von Innovation

Die persönliche Geschichte von Emmanuel Fritz Paret verleiht der Geschichte der Marke Tiefe und Charakter. Als Nachkomme der berühmten Familie Clicquot geht seine Abstammung auf seine Urgroßmutter Marie Clicquot zurück, die 1910 geboren wurde und eine Enkelin in dritter Generation von Philippe Clicquot war, der 1672 den berühmten Champagner Veuve Clicquot gründete. „Dieses tief verwurzelte Erbe an Handwerkskunst, Exzellenz und Innovation lebt in jeder Flasche King Henri Christophe Whiskey weiter und ist ein Zeugnis für Generationen von Raffinesse und Tradition."

Ein Geschmack von Geschichte

Mit seiner fesselnden Hintergrundgeschichte, seiner sorgfältigen Handwerkskunst und seinen ehrgeizigen Plänen ist King Henri Christophe Whiskey auf dem besten Weg, sich in der Welt der Premium-Spirituosen durchzusetzen. Enthusiasten und Sammler gleichermaßen warten sehnsüchtig auf die Gelegenheit, diese außergewöhnliche Mischung aus Geschichte und Geschmack zu genießen.

Bleiben Sie auf und halten Sie sich auf dem Laufenden, wenn die Reise von König Henri Christophe fortschreitet. Prost auf den Geschmack der Geschichte in jedem Schluck.

