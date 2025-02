Vantage

Vantage erhält zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung „Best in Class" für Copy Trading

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets ist stolz darauf, seine Anerkennung bei den ForexBrokers.com's 2025 Annual Awards bekannt zu geben, bei denen das Unternehmen zum fünften Mal in Folge die prestigeträchtige Auszeichnung „Best in Class" für Copy Trading erhielt. Dieser Erfolg unterstreicht die Position von Vantage als führender Anbieter von außergewöhnlichen Copy-Trading-Lösungen für seine Tradergemeinschaft.

ForexBrokers.com, eine anerkannte Branchenautorität für die Bewertung von Handelsplattformen, verlieh Vantage eine beeindruckende Gesamtbewertung von 4 von 5 Sternen, was das Engagement des Unternehmens für Exzellenz in mehreren Kategorien widerspiegelt:

Provisionen und Gebühren : 4.5/5

: 4.5/5 Mobile Trading Apps : 4/5

: 4/5 Plattformen und Werkzeuge : 4/5

: 4/5 Forschung : 4/5

: 4/5 Bildung : 4/5

: 4/5 Trust Score: 90

Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Vantage, Tradern modernste Tools, wettbewerbsfähige Preise und solide Bildungsressourcen zur Verfügung zu stellen. Die hohen Bewertungen in wichtigen Kategorien zeigen das Engagement der Plattform, eine intuitive, transparente und effiziente Handelsumgebung zu bieten.

Die preisgekrönte Copy-Trading-Plattform von Vantage zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass sie es den Nutzern ermöglicht, die Strategien erfahrener Trader nahtlos zu replizieren. Die Plattform wurde entwickelt, um das Trading zugänglicher zu machen und bietet Tools, die sich an Händler aller Niveaus richten.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, drückte seinen Stolz über diesen Erfolg aus:

„Von ForexBrokers.com im fünften Jahr in Folge als 'Best in Class' für Copy Trading ausgezeichnet zu werden, ist ein bedeutender Meilenstein für Vantage. Diese Anerkennung spiegelt die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bei der Bereitstellung einer Plattform wider, die Innovation mit Einfachheit verbindet und den Handel für alle unsere Kunden zugänglicher und effektiver macht."

Mit einem Trust Score von 90 beweist Vantage weiterhin seine Zuverlässigkeit und sein Engagement für ein sicheres und kundenorientiertes Handelsumfeld. Die Auszeichnung von ForexBrokers.com ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement von Vantage, in der Branche Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Service zu setzen.

Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

