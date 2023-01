LID Pressecorner

Weiterer internationaler Meilenstein erreicht

Mit der Strategie «SUISAG 2025» will die SUISAG im Dienst der Schweinhaltung weiterhin erfolgreich sein. Nebst diversen Hauptzielen im Inland, strebt die SUISAG im Ausland ein starkes Wachstum in klar definierten Segmenten an. Dies stärkt die Zuchtpopulation und unterstützt die Finanzierung der Zuchtprogramme. Nun ist international ein weiterer Meilenstein gelungen. Die SUISAG hat einen exklusiven Vertrag mit dem belgischen Vermehrungsbetrieb NEMEGHEER zur Produktion von F1-Jungsauen für den belgischen Markt unterzeichnet. Somit wird NEMEGHEER exklusiver Partner bei der Vermehrung und Vertrieb von F1-Jungsauen mit SUISAG-Mutterliniengenetik.

Mit der bewährten Schweizer Genetik gehen Schweinehalter:innen am Morgen mit einem guten Gefühl in den Stall. Denn Sie sehen ruhige Mutterschweine mit vielen abgesetzten, robusten Ferkeln – all dies ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand. Die Mutterschweine eignen sich für bestehende Haltungssysteme, vor allem aber für das freie Abferkeln. Mit der SUISAG-Genetik profitieren Schweinehalter:innen von folgenden Vorteilen:

Hervorragend geeignet für Bewegungsbuchten und freie Abferkelung

Sehr umgängliche und ruhige Sauen, erfordern weniger Arbeit

Sehr gute Muttereigenschaften, wenig Ferkelverluste

Vererbt mütterlicherseits sehr gute Mastleistungen und Fleischqualität an ihre Mastferkel

Hohe Langlebigkeit, geringe Ferkelsterblichkeit

Exzellente Gesäuge, hervorragende Fundamente

Die Schweizer Genetik erfreut sich in ganz Europa einer steigenden Nachfrage. Immer mehr Produzenteninteressieren sich für ein ausgeglichenes Mutterschwein mit vorzüglichen Muttereigenschaften und gesunden Qualitätsferkeln, weil dies wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich interessant ist. Der balancierte Zuchtfortschritt wird durch moderne und konsequente Zuchtarbeit erreicht:

Sehr grosse Zuchtpopulation in der Schweiz

10’000 Herdebuchsauen, davon 3‘000 in der Kernzucht

30’000 neue Würfe pro Jahr dienen als Datenbasis für die tägliche Zuchtwertschätzung

Neue KB-Eber stammen aus Elitepaarungen und zentraler Eberaufzucht der SUISAG

Selektion anhand von genomisch optimierten Zuchtwerten

Selektion auf E. coli Resistenz

Bereits im Jahr 2021 konnte die SUISAG mit dem belgischen Zuchtverband VPF einen Kooperationsvertrag unterzeichnen. VPF wurde damit der exklusive Partner für den Vertrieb von Schweizer Mutterliniengenetik inBelgien. Mit NEMEGHEER kommt nun auch der passende Vermehrungsbetrieb für den belgischen Markt dazu.

Die ersten F1-Jungsauen von NEMEGHEER werden im Frühling 2023 ausgeliefert. Die Wartelisten sindbereits gut gefüllt.

Über SUISAG

Die SUISAG ist das innovative und wertorientierte Unternehmen für die Schweizer Schweineproduzenten und internationalen Genetik-Kunden. Sie ist mit ihren rund 100 Mitarbeitenden führend in der Schweizer Genetik, Gesundheitsprogrammen und im Service.

Die SUISAG lebt eine klare Mission: Mit unseren Tätigkeiten unterstützen wir unsere Kunden partnerschaftlich für ihre erfolgreiche und anerkannt verantwortungsvolle Schweinehaltung.

Für weitere Auskünfte Matteo Aepli, Geschäftsführer SUISAG, +41 41 462 65 50, mae@suisag.ch Henning Luther, Exportmanager, +41 41 462 65 50, export@suisag.ch