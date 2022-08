Polyvision Inc.

Polyvision Corporation ernennt Wout Van de Broek zum Vice President of Global Operations

Atlanta (ots/PRNewswire)

Die Polyvision Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel, von Produkten zum kollaborativen Schreiben und von architektonischen Verkleidungen für den Innen- und Außenbereich, hat heute die Beförderung von Wout Van de Broek zum Vice President of Global Operations bekannt gegeben.

In seiner neuen Funktion wird Van de Broek weiterhin die Geschäfte von Polyvision in Belgien leiten und auch die Verantwortung für die US-Geschäfte des Unternehmens in Okmulgee, Oklahoma, und New Philadelphia, Ohio, übernehmen.

Van de Broek war zuletzt Director of Business Operations bei Polyvision, wo er für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die gesamte Innovation verantwortlich war, einschließlich Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und weltweite Produktstrategie und -entwicklung. Davor hatte er mehrere Positionen bei Polyvision im Projektmanagement und im Lieferkettenmanagement inne.

„Wout bringt eine Fülle von Know-how in seine erweiterte Rolle", erklärte Kevin McCoy, CEO der Polyvision Corporation. „Seine umfangreichen Erfahrungen, darunter mehr als 15 Jahre bei Polyvision in den Bereichen Betriebsführung, allgemeine Innovation, Qualität und globale Lieferkette, werden dazu beitragen, die Effizienz in unserem gesamten Unternehmen zu steigern." Sein umfassendes technisches Wissen über Porzellanemaillierung und keramische Beschichtungen bringt eine einzigartige und äußerst wertvolle Perspektive in unser Betriebsteam ein."

Die unternehmensweite Initiative von Polyvision zur Ausweitung der Reichweite von CeramicSteel-Produkten auf verschiedene Branchen und Zielgruppen in Nord-, Mittel- und Südamerika, APAC und EMEA, die McCoy Anfang 2022 ins Leben gerufen hat, wird durch Van de Broeks neuen weltweiten Fokus auf Innovation und Betrieb unterstützt.

Van de Broek hat einen Bachelor of Applied Science und einen Master of Science mit Spezialisierung in Biochemie von der Universität Hasselt in Belgien und hält mehrere aktive Patente. Er hat an zahlreichen Forschungsprojekten mit weltweit tätigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen teilgenommen und hält auf globalen und regionalen Branchenkonferenzen Vorträge zum Thema Innovationen.

Informationen zur Polyvision Corporation

Die Polyvision Corporation ist weltweit führend in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel für eine Vielzahl von Branchen. Seit mehr als 65 Jahren trägt das Unternehmen dazu bei, die Welt zu verbessern, indem es Produkte entwickelt, die das visuelle Erlebnis verbessern und die Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. Polyvision CeramicSteel wird weltweit für traditionelle Kreidetafel- und Whiteboard-Oberflächen, moderne Produkte für die Zusammenarbeit für viele der einflussreichsten Organisationen der Welt sowie für architektonische Oberflächen und Verkleidungen für öffentliche Räume verwendet.

Polyvision hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in über 65 Ländern tätig. Weitere Informationen über CeramicSteel und seine Anwendungen finden Sie unter Polyvision.com.