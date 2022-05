An den Powertagen trifft sich die Schweizer Strombranche persönlich: MCH Group ist Gastgeberin

Powertage / MCH Group

Vom 17. bis 19. Mai kommt die Schweizer Stromwirtschaft an den Powertagen 2022 in der Messe Zürich zusammen, um Produktneuheiten und innovative Lösungen zu präsentieren sowie aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Bei der seit 2004 durchgeführten Veranstaltung der MCH Group werden in der diesjährigen Ausgabe die Versorgungssicherheit, erneuerbare Stromversorgung sowie Digitalisierung, Cybersicherheit, Energieeffizienz, Mobilität, Sektorenkopplung und Speicherung zentrale Themen sein. Neu findet der Energy Startup Day ebenfalls im Rahmen der Powertage statt.

Eine zuverlässige Energieversorgung ist eine der zentralen Grundlagen für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft. Entsprechend prioritär und dringlich ist die Versorgungssicherheit zurzeit in verschiedene Agenden. Zusätzlich sorgen steigende Energiepreise, internationale Konflikte und politische Blockaden für Verunsicherung, während der Strombedarf durch die Digitalisierung, die wachsende Elektromobilität und die Abwendung von fossilen Brennstoffen stetig zunimmt. Die Schweiz muss sich intensiv mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen. Experten und Expertinnen beschäftigen sich momentan damit, welche Technologien verstärkt eingesetzt oder im Ausbau beschleunigt werden müssen. Weitere zentrale Fragen sind, ob eine grössere Reservehaltung bei der Wasserkraft nötig ist und wie Gaskraftwerke die kritische Versorgungssituationen abfedern können, bis ausreichend einheimische Energie aus Wasserkraft, Photovoltaik und Wind produziert werden kann. "Die Schweizer Strom- und Energiewirtschaft steht aktuell vor grossen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass Massnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erarbeitet werden können. Wir bieten der Branche die grösste Plattform, um zusammenzukommen und gemeinsam mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Die seit 2004 durchgeführte Veranstaltung findet bereits zum neunten Mal statt und die MCH Group als Gastgeberin freut sich erneut die Schweizer Strombranche willkommen zu heissen", sagt Theresia Saner, Brand Director der Powertage.

Fachforum rückt Effizienz und Fachkräfte in den Fokus

Das Fachforum des VSE beleuchtet am 17. Mai die brennenden Fragen rund um die Sicherstellung der Stromversorgung aus verschiedenen Perspektiven: Nadine Brauchli (VSE), Benoît Revaz (BFE), Gian von Planta (SWL) und Jörg Wild (Energie 360°) diskutieren die dringendsten Handlungen und Herausforderungen, die der Umbau des Energiesystems für das Netz bedeutet. Valérie Bourdin (VSE) und Konrad Rieder (SIG) präsentieren eine kollaborative Energieeffizienzplattform und geben damit einen Einblick in ein interessantes, branchenübergreifendes Projekt. Ohne Netzelektrikerinnen und Netzelektriker lässt sich das Stromnetz nicht für die Energiezukunft fit machen. Doch weshalb ist es so schwierig, für diese hochrelevante und spannende Branche genügend Fachkräfte zu mobilisieren? Christoph Hauser von der Hochschule Luzern analysiert den Fachkräftemangel aus volkswirtschaftlicher Perspektive und diskutiert im anschliessenden Podium ganz konkret über Herausforderungen, innovative Wege und die Veränderungen dieses Berufsbildes. Am Podium nehmen Andreas Degen (VSE), Reto Schrepfer (ewz) und ein lernender Netzelektriker teil.

Fachforum Electrosuisse präsentiert Möglichkeiten zur Sicherstellung der Versorgung

Das Fachforum der Electrosuisse zeigt am 18. Mai die technischen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit auf. Adressiert werden nicht nur nachhaltige Energiequellen und effiziente Verbraucher, sondern auch deren Vernetzung, die für den Umgang mit einer schwankenden Erzeugung und intelligenter Laststeuerung nötig ist. Kristina Orehounig (EMPA) führt durch moderne urbane Energiesysteme und Felix Tresch (Elektrizitätswerk Ursern) spricht in seinem Erfahrungsbericht über Windkraft aus den Alpen. Suad Emrulai (Siemens Schweiz AG) schärft die Sinne auf mögliche Cyber Attacken und entsprechende Gegenmassnahmen für diese hochvernetzte Systemlandschaft. Den Abschluss dieser Vortragsreihe macht Pierre-Jean Alet (CSEM) mit einer Abrundung in angewandte Forschung und Innovation.

Open Innovation Forum: Erneuerbare Stromversorgung in der Praxis

Das Open Innovation Forum wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern aus der Industrie konzipiert und findet an den Powertagen 2022 zum ersten Mal statt. Das neue Format bietet verschiedenen Fail- und Success-Stories aus der Praxis eine Bühne. Am 19. Mai werden fünf innovative Projekte vorgestellt und die Learnings daraus auf einem Podium diskutiert. Darunter das Geothermieprojekt St. Gallen, Die Platform Equigy des ewz und das Nein zum Windkraftprojekt in Muttenz. Fabian Etter, Co-Präsident swisscleantech, agiert als Fachexperte für Innovation auf dem Podium.

Führende Anbieter unter einem Dach

An der Powertage Ausstellung präsentieren sich 150 der führenden Anbieter der Branche. Die Ausstellenden zeigen Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus diversen Bereichen der Stromwirtschaft. Spannende Impulse setzen sicher auch die zehn Energie-Startups, die ihre Innovationen im Bereich xplor Startup Village präsentieren. Ein neues Format im klassischen Ausstellungsteil ist der Speakers Corner. Am Nachmittag messen sich Start-ups mit Innovation Pitches und etablierte Unternehmen stellen Lösungen und Produkte vor.

Energy Startup Day während den Powertagen

Der Energy Startup Day ist eine jährliche Veranstaltung, die bahnbrechende Schweizer Energie- und Cleantech-Startups mit etablierten Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Investoren zusammenbringt, um Beziehungen, Zusammenarbeit und Investitionen zu fördern. Dieses Jahr findet der Event im Rahmen der Powertage statt.

Das detaillierte Programm der Powertage vom 17. bis 19. Mai 2022 ist auf der Website online.

Powertage 2022

Dienstag, 17. bis Donnerstag, 19. Mai 2022

Fachforum von Dienstag bis Donnertag, 9.00 -11.45 Uhr

Ausstellung von Dienstag bis Donnerstag, 10.00 - 17.00 Uhr

Veranstalter

MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Powertage

4005 Basel, Schweiz

www.powertage.ch, info@powertage.ch

Partner

Die Powertage werden vom Bundesamt für Energie (BFE) sowie von namhaften Branchenverbänden unterstützt. Dazu zählen der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Electrosuisse (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) sowie swissmig und der Verein Smart Grid Industrie Schweiz.

Programm/Veranstaltungskalender: https://www.powertage.ch/de/forum

Alle Aussteller und Partner: https://www.powertage.ch/de/aussteller-partner