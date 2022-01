Driverama

Ermittlungen aufgenommen – Cobra-11-Star Erdoğan Atalay und Driverama gemeinsam auf der Suche nach dem besten Preis

Der Schauspieler Erdoğan Atalay hat einen neuen Auftrag: Nach überstandener Corona-Infektion im Dezember 2021 strotzt Atalay, der vor allem aus der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ bekannt ist, voller Tatendrang. Ab sofort tritt der Serienheld als neues Gesicht von Driverama, der Online-Plattform für Gebrauchtwagen, aufs Gas. Als Ermittlerduo haben sich beide der Gerechtigkeit verschrieben: Über Driverama können Kund:innen ihr Fahrzeug schnell und einfach verkaufen. Die digitale Plattform ermittelt mittels KI in Echtzeit den bestmöglichen Preis.

Erdoğan Atalay konnte bei dem Fotoshooting und anschließenden Videodreh für die Testimonial-Kampagne von Driverama sein ganzes Talent unter Beweis stellen. Der Schauspieler stieg begeistert in den für Driverama typischen gelben Rennanzug und ließ mit seinem 3er-BMW ordentlich die Reifen quietschen. „Nachdem ich die Anfrage zur Zusammenarbeit von Driverama bekommen hatte, musste ich nicht lange überlegen, einzusteigen, denn die Marke steht für Ehrlichkeit und Fairness. Als ich dann hörte, dass ich noch ein paar Stunts machen darf, war die Entscheidung endgültig gefallen“, so Atalay begeistert.

Seit bereits 25 Jahren läuft „Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei“ bei RTL. Das erfolgreiche Format wurde in rund 120 Länder exportiert, von den USA über Nepal bis nach Indien. Erdoğan Atalay spielt den Kommissar Semir Gerkhan und ist als einziges Besetzungsmitglied von Anfang an dabei, seit 2020 an der Seite von Pia Stutzenstein als Vicky Reisinger. 2022 kommt der Actionkracher erstmals als Dreiteiler in Spielfilmlänge zurück auf den Bildschirm. Der erste Teil mit dem Titel #jedendrittentag soll bereits im ersten Quartal 2022 ausgestrahlt werden.

