Hôtel des Horlogers ist Neumitglied bei den Responsible Hotels of Switzerland

Leuchtturmprojekt im Vallée du Joux stösst zu den nachhaltigen Schweizer Hotels

Zürich, 5. April 2023 – Die Responsible Hotels of Switzerland freuen sich über prominenten Zulauf. Das zur Uhrenmarke Audemars Piguet gehörende «Hotel des Horlogers» ****SUP in Le Brassus (VD) stösst nur ein Jahr nach seiner Wiedereröffnung zur Hotelkooperation und unterstreicht damit seine nachhaltige Ausrichtung.

Das Hôtel des Horlogers – was auf Deutsch das Hotel der Uhrmacher bedeutet - blickt auf eine bewegende Geschichte zurück: 1857, als die Uhrmacherei im Hochtal Vallée de Joux boomte, wurde das unter dem Namen Hôtel de France geführte Haus erbaut. Sein Geschichtsverlauf änderte sich 2003, als die Uhrenmarke Audemars Piguet zur neuen Eigentümerin wurde und es in Hôtel des Horlogers umbenannte – als Hommage an die langjährige Tradition des Uhrenhandwerks in der Region. Da das Hotel nicht mehr den ökologischen und energetischen Kriterien moderner Bauten entsprach, beschloss Audemars Piguet 2016, ein neues Gebäude zu errichten. Dieses wurde am 2. Juni 2022 eröffnet.

ARCHITEKTUR LÄSST KEINE NACHHALTIGKEITSWÜNSCHE OFFEN

Das Hôtel des Horlogers bietet eine einmalige Verschmelzung von Beherbergung, Natur und neusten Eco-Standards. Die vom dänischen Architekturbüro Bjarke Ingles Group (BIG) geschaffene avantgardistische Gebäudekonstruktion liegt eingebettet in die Landschaft des Hochtals Vallée du Joux. Von sämtlichen Zimmern aus schweift ein Blick über den Fluss l’Orbe, seine Ebene und den riesigen Wald von Risoud. Die grossen Fenster vermitteln den Gästen das Gefühl, sich mitten in der Natur zu befinden. Und auch die Innenausstattung ist alles ausser gewöhnlich. In der Lobby wachsen Bäume von der Decke, im ganzen Gebäude lässt sich keine gerade Wand finden und die Stockwerke sind so versetzt, dass man keine Treppe benutzen muss. Alle Fliesen, Spiegel und Glasscheiben wurden so gestaltet, dass sie eine ganz bestimmte Art von Reflexion und Tiefenwahrnehmung bieten. So erinnert ein Gang durch den Gebäudekomplex an einen Waldspaziergang.

Das Gebäude mit 50 Zimmern und Suiten wurde nach dem Minergie-Konzept aufgebaut und trägt die Zertifizierung Minergie-ECO. Die energetisch und ökologisch vorbildliche Bauweise sorgen für eine geringe Umweltbelastung und Schonung der natürlichen Ressourcen und machen das Hôtel des Horlogers zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Durch 86 Photovoltaik-Paneele kann das Hotel auf eigens produzierte Energie zurückgreifen. Die Abwicklung aller Kommunikation findet papierlos statt. In dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant, wo der französische Spitzenkoch Emmanuel Renaut und der Executive Chef Alessandro Cannata ihrer Passion nachgehen, steht Regionalität auf der Tagesordnung: Im eigenen Garten des Hotels wachsen Gemüse, Früchte und aromatische Pflanzen, die anschliessend in der Küche, aber auch im Spa zum Einsatz kommen. Im Wellnessbereich werden ausschliesslich Produkte aus der Schweiz verwendet. Die dort eingesetzten Pflanzen und Blumen stammen aus dem Vallée de Joux und dem Kanton Wallis.

DIE HOTELKOOPERATION ALS SCHAUFENSTER FÜR NACHHALTIGES REISEN

Die Hotelkooperation Responsible Hotels of Switzerland ist ein Schaufenster für verantwortungsvoll Reisende, die Rücksicht auf Natur und Mensch nehmen, aber auch bereichernde und naturnahe Erlebnisse erfahren möchten. Chantal Cartier, Geschäftsführerin der Responsible Hotels of Switzerland, ist stolz darauf, das Neumitglied willkommen zu heissen. «Mit seinem Engagement für die Nachhaltigkeit und der Strahlkraft über das Jura hinaus, ist das Hôtel des Horlogers eine perfekte Ergänzung für unsere Kooperation. Wir freuen uns darauf, mit dem Team des Hotel des Horlogers zusammenzuarbeiten und Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen, ein noch breiteres Angebot zu bieten».

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND Die Hotelgruppe Responsible Hotels of Switzerland vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels.

