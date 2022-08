FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

FountainCap gewinnt die Auszeichnung „Asset Management Company of the Year"

Hong Kong (ots/PRNewswire)

FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd. („FountainCap") hat bei den Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2022 (die „Awards") die Auszeichnung Asset Management Company of the Year - Long-only Equity Offshore, China gewonnen.

Die Auszeichnungen werden vom Redaktionsausschuss von The Assetstreng geprüft, um die Preisträger zu ehren, die jedes Jahr gute Leistungen erbringen. Die Entscheidungen werden durch Daten zur Kundeninteraktion von Asset Benchmark Research ergänzt.

FountainCap wurde 2014 gegründet und besteht aus einem erfahrenen Investmentteam unter der Leitung des erfahrenen China-Investors Frank Ding, der über fast 30 Jahre Research- und Investmenterfahrung auf dem chinesischen Markt verfügt.

„Wir fühlen uns geehrt, von The Asset die Auszeichnung Asset Management Company of the Year - Long-only Equity Offshore, China zu erhalten. Wir hoffen, dass wir unser lokales Fachwissen, unsere globale Perspektive und unseren rigorosen Fokus auf die Forschung den globalen Investoren zur Verfügung stellen können, damit unsere Kunden langfristig davon profitieren können", sagte CEO Steven Luk.

Zu der prestigeträchtigen Auszeichnung von FountainCap haben auch die konsistenten Anlageergebnisse und der hervorragende Kundenservice im vergangenen Jahr beigetragen. Als Long-only-China-Manager kann FountainCap auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Betreuung großer institutioneller Kunden zurückblicken und bietet Fachwissen und Einblicke in China. 2021 war für viele China-Manager ein schwieriges Jahr, doch FountainCap meisterte zahlreiche Herausforderungen und erreichte mit Rekordzuflüssen in seine Strategie neue Höhen. Der Großteil der AUM von FountainCap besteht aus institutionellen Vermögenswerten, darunter weltweit anerkannte Staatsfonds, Pensionskassen, Stiftungen, Unternehmen und Family Offices.

Über FountainCap

Das von Frank Ding geleitete Investmentteam besteht aus Branchenspezialisten, die zusammen über 60 Jahre Erfahrung mit China-Investitionen in acht globalen Marktzyklen haben. Alle Fachleute verfügen über globale Investitionskenntnisse und ein tiefes Verständnis der chinesischen Wirtschaft und des chinesischen Marktes. Das Ziel von FountainCap ist es, kontinuierlich hervorragende langfristige Anlageergebnisse zu erzielen und seinen Kunden die besten Dienstleistungen zu bieten.

www.fountaincapri.com

Über die Auszeichnungen

Der Geltungsbereich der Awards erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und umfasst die Regionen APAC und Naher Osten. Zu den Auswahlkriterien gehören in erster Linie Performance, Kundenbetreuung und ESG-Integration. Die Auszeichnung ist kein Indikator für die zukünftige Leistung von FountainCap und ist möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen eines einzelnen Kunden/Bewerters, da die Auszeichnung einen Durchschnitt aller oder eine Stichprobe aller ihrer Erfahrungen widerspiegelt. FountainCap hat keine Gebühr gezahlt, um in die Auswahl des Award-Programms aufgenommen zu werden.