Responsible Hotels of Switzerland

Responsible Hotels of Switzerland mit fünf neuen Mitgliedern

DIE NACHHALTIGKEITSLEADER DER SCHWEIZER HOTELLERIE GEWINNEN AN ZULAUF

Zürich, 7. September 2022 – Im Januar 2022 wurde die Hotelgruppe Responsible Hotels of Switzerland mit 26 Schweizer Leadbetrieben der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gegründet. Im Verlauf des Jahres ist die Kooperation um weitere fünf Hotelbetriebe auf 31 gewachsen. Die neuen Mitglieder sind der Landgasthof Staila in Fuldera, das Bernerhof Swiss Quality Hotel in Gstaad, Grischa DAS Hotel Davos, das Set Hotel.Residence By Teufelhof Basel sowie Der Teufelhof Basel. Und bereits wird die Aufnahme von weiteren Betrieben geprüft.

Die Hotelkooperation ist ein Schaufenster für verantwortungsvoll Reisende, die Rücksicht auf Natur und Mensch nehmen, aber auch bereichernde und naturnahe Erlebnisse erfahren möchten. Die Kooperation fördert den Wissensaufbau unter den teilnehmenden Hotelbetrieben und vernetzt sich branchenübergreifend. Innerhalb der letzten Monate konnte die Anzahl der teilnehmenden Hotelbetriebe von 26 auf 31 erhöht werden. Neu sind das Hotel Grischa in Davos, das Bernerhof Swiss Quality Hotel in Gstaad, das Hotel Landgasthof Staila in Fuldera, das Set Hotel.Residence By Teufelhof Basel sowie der Teufelhof Basel in der Hotelkooperation vertreten.

31 HOTELS MIT INDIVIDUELLEM CHARAKTER UND HOHER QUALITÄT

Alle fünf neuen Mitgliederhotels reihen sich nahtlos in die Hotelgruppe ein. Sie sind eigenständige, charakterstarke Hotelbetriebe an schönen Orten und mit erwiesen hoher Qualität. Sie alle übernehmen Verantwortung – alle auf ihre Weise. Dies macht sie einzigartig und speziell. Konsequent regionaler Einkauf, kein Plastik, begleitete Arbeits- und Ausbildungsplätze, Förderung der lokalen Kultur oder energiesparende Infrastrukturen: Alle Mitglieder weisen in einem spezifischen Anwendungsbereich Exzellenz auf, praktizieren eine Vorreiterrolle und zelebrieren den entbehrungsfreien Lifestyle of Responsibility & Sustainability.

Dieses Engagement war auch für Carmen Basler, Leiterin Hotellerie und Verantwortliche für die Nachhaltigkeitsbemühungen für die Teufelhof Basel AG, ausschlaggebend für die Teilnahme an der Kooperation. «Als zukunftsorientiertes und lokal verankertes Unternehmen arbeiten wir nachhaltig. Eigene Produktionsbetriebe, welche aus der Region für die Region produzieren, ein aktiver und mit substanziellen Mitteln geförderter Non-Profit-Verein für die Arbeitsintegration oder unser aktives Kulturengagement sind nur drei Beispiele unserer gelebten Nachhaltigkeit. Durch die Kooperation mit den Nachhaltigkeitsleadern der Schweiz erhoffen wir uns einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch und setzen uns zum Ziel, dadurch in unseren Bemühungen noch besser zu werden.»

POTENTIAL VON BIS ZU 40 TEILNEHMENDEN HOTELBETRIEBEN

Die 31 Hotelbetriebe befinden sich in neun Schweizer Regionen und in den Sternekategorien von 3- bis 5 Sterne Superior. Doch damit ist noch nicht genug. Gemäss Valentin Bot, Präsident der Responsible Hotels of Switzerland, ist das Potential an Hotels mit nachhaltigen Gästeerlebnissen in der Schweiz noch nicht ausgeschöpft. «Unser Ziel sind rund 40 Hotelbetriebe, die ihre Verantwortung im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit wahrnehmen und sich stetig weiterentwickeln wollen. Uns ist es wichtig, dass wir alle Regionen der Schweiz abdecken und für jedes Budget ein passendes Angebot haben.» Derzeit sind verschiedene weitere Hotelbetriebe in der Prüfung zur Aufnahme. Sie alle müssen strikte Aufnahmekriterien erfüllen, welche durch den Vorstand geprüft werden. So müssen sich unter anderem alle Mitgliederhotels durch eine hohe Gästezufriedenheit auszeichnen. Alle Mitgliederhotels haben oder werden eine Nachhaltigkeitszertifizierung erlangen, streben die höchste Stufe III von Swisstainable (Schweiz Tourismus) an und arbeiten mit Nachhaltigkeitspartnern.

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels.

